В России ожидается рекордный рост продаж автомобилей
28 апреля
В России ожидается рекордный рост продаж автомобилей
Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в...
В России прогнозируют резкое подорожание шин уже через несколько месяцев
28 апреля
В России прогнозируют резкое подорожание шин уже через несколько месяцев
Эксперт Серебряков: цены на шины в РФ вырастут...
В России выросло число кредитов на новые автомобили: о чем это говорит?
28 апреля
В России выросло число кредитов на новые автомобили: о чем это говорит?
Средняя доля кредитных авто в РФ по итогам I...

Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Эксперт Хлебушкин раскрыл особенности ремонта роботизированной коробки передач

Вопрос от читателя «За рулем»:

Обязательно ли при износе пакета сцеплений у роботизированной коробки передач менять модуль в сборе?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин , «За рулем»:

Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Нет, у преселективных роботов при износе менять весь дорогой блок двойных сцеплений в сборе, как правило, не обязательно.

Фрикционные кольца можно найти отдельно, что существенно снизит счет за ремонт коробки – примерно как в случае с «механикой» порой достаточно заменить ведомый диск сцепления, не трогая нажимной.

Рекомендуем
Какое масло залить в роботизированную коробку?

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О плюсах и минусах роботизированных коробок передач разного типа рассказано тут .

Хлебушкин Илья
Фото:Depositphotos и «За рулем»
28.04.2026
28.04.2026 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
