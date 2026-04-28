Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто
Эксперт Хлебушкин раскрыл особенности ремонта роботизированной коробки передач
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Обязательно ли при износе пакета сцеплений у роботизированной коробки передач менять модуль в сборе?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин , «За рулем»:
– Нет, у преселективных роботов при износе менять весь дорогой блок двойных сцеплений в сборе, как правило, не обязательно.
Фрикционные кольца можно найти отдельно, что существенно снизит счет за ремонт коробки – примерно как в случае с «механикой» порой достаточно заменить ведомый диск сцепления, не трогая нажимной.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото:Depositphotos и «За рулем»
28.04.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0