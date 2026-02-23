Мотор — лучший в классе: большая история непростого Москвича

Опубликованы редкие фото и интересные факты о моделях Москвич-408 и -412

Взлетная полоса Москвича-412

Именно экспорт побуждал завод постоянно обновлять автомобили: внедрять новые материалы отделки салона, декоративные элементы. На экспорт впервые стали устанавливать замок рулевой колонки. Но со временем многое из того, что делали для зарубежных поставок, появлялось на всех машинах.

К 1967 году кузов сделали пригодным для конвейерной установки и мотора 408, и нового 412‑го. За основу этого двигателя взяли агрегат BMW, от которого в результате мало что осталось. Мотор объемом 1,5 л (82×70 мм) мощностью 75 л. с. при 5800 об/мин стал в конце 60‑х годов одним из самых современных в классе.

Но двигатель со степенью сжатия 8,8 требовал высокооктанового топлива. Поэтому первые Москвичи‑412, выпуск которых начали 1 ноября 1967 года, поставляли только в Москву и Ленинград.

Москвич модели 412 в СССР стал революцией. Максимальная скорость 140 км/ч и разгон до 100 км/ч за 19 с были рекордными для машин, доступных простым покупателям: Москвич‑408 достигал 100 км/ч за 22 с, максималка составляла всего 120 км/ч.

Волга ГАЗ‑21 при той же мощности двигателя, что и у 412‑го, но будучи тяжелее на 400 кг, развивала 130 км/ч и достигала 100 км/ч за 34 секунды!

Двигатель Москвича-408 при объеме 1,4 л развивал 50 л. с.

Москвич‑412 получил полностью синхронизированную коробку передач (3,49/2,04/1,33/1,0) и гидровакуумный усилитель тормозов. Такой же усилитель с 1970 года ставили и на Москвич‑408.

Тогда же появился кузов с модными прямоугольными фарами и модернизированной кормой. Официально машины стали называться 408ИЭ и 412ИЭ. Началась золотая эра Москвичей, фактически совпавшая с IX пятилеткой 1971–1975 годов.

Передняя подвеска – независимая, ­на шаровых опорах.

В 1969 году завод – теперь имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) – перешагнул важный для себя рубеж: изготовил более 100 тысяч автомобилей. В 1970 году на экспорт отправили свыше 69,5 тысячи машин – 64% от общего выпуска!

Зарубежному успеху способствовали и обновленный кузов, и отличный мотор, и спортивные успехи Москвичей на международных ралли.

И, конечно, невысокая цена. В Великобритании Москвич‑412 стоил дешевле чехословацкого седана Skoda 100L с мотором мощностью всего лишь 48 л. с. и трехдверного 37‑сильного компакта Mini 850. Дороже Москвича был и Wartburg Knight (на родине в ГДР – Wartburg 353) с 3‑цилиндровым двухтактным двигателем мощностью 50 л. с.

Двигатель Москвича-412 мощностью 75 л. с. на рубеже 70-х годов – один из лучших в классе.

Москвич‑412 был противоречивым, парадоксальным автомобилем. Мотор был не только мощным, но и надежным. Но дистанционный привод переключения передач не обеспечивал четкой работы, особенно при износе втулок тяг. Кроме того, омская коробка не отличалась надежностью.

Четырехступенчатая коробка передач ­ с дистанционным приводом переключения – одно из слабых мест Москвича-412.

Барабанные тормоза «по кругу» не соответствовали динамике автомобиля.

Но несмотря на заднюю рессорную подвеску без стабилизатора, управляемость Москвича была вполне пристойной, а ход – плавным.

Всё это отмечали и иностранные журналисты. Тестируя 412‑й, британцы поставили высокие оценки за динамику, неплохую отделку салона, комфорт. И самую низкую оценку – за тормоза. Кроме того, западные конкуренты постоянно предлагали новые модификации и опции, а советский автопром отставал в этом всё сильнее.

Москвич-412ИЭ с унифицированным кузовом версии 1970 года.

Взлет был стремительным, но недолгим. В Великобритании в начале семидесятых годов продавали около трех с половиной тысяч Москвичей в год. Но уже в 1974 году сбыт упал в десять раз, а последние Москвичи с трудом реализовали в 1975‑м. Общий экспорт АЗЛК упал в тот год до 58% и уже никогда не достигал высот начала 70‑х годов.

Универсал Москвич-427ИЭ.

Конечно, на родине, в условиях дефицита, Москвичи продолжали покупать. Но тоже всё менее охотно. Качество машин падало, да и по некоторым элементам конструкции Москвичи проигрывали Жигулям.

Фургон Москвич-434ИЭ с цельной задней дверью.

Запланированный отказ от устаревшего 408‑го мотора не состоялся. Уфимский завод, не подчиненный министерству автопрома, не мог обеспечить двигателями модели 412 два предприятия. В результате все ижевские Москвичи оснащали 412‑ми двигателями, а АЗЛК еще много лет собирал устаревшие 50‑сильные моторы, единственным условным достоинством которых была возможность использовать дешевый 76‑й бензин.

Экспортный Москвич-412ИЭ с редкой ­крупной решеткой радиатора.

В 1976 году в Москве в производство, наконец, пошел Москвич‑2140. Но 412‑му суждено было оставаться на конвейере еще два десятилетия.

GT СОВЕТСКОГО МАСШТАБА План развития модельного ряда МЗМА 1961 года предусматривал и автомобиль спортивного типа. Подобные выпускали тогда в соцстранах под марками Skoda и Wartburg. Как и они, двухдверный открытый Москвич‑408 Турист имел съемную жесткую крышу. Изготовили два прототипа с мощными Х‑образными усилителями пола. Один – с алюминиевыми панелями кузова. На одной из машин пробовали и систему впрыска ЦНИИТА. Планировали выпуск примерно 150 машин в год. Автоэкспорт настаивал даже на экспортной версии с мотором Ford. Но завод, перегруженный плановой работой, смог «открутиться» от хлопотной затеи. Москвич-408 Турист

Долгие проводы

Ижевский завод отставал от АЗЛК по внедрению новинок. Его Москвичи позднее получали новые элементы отделки, большинство машин оснащали круглыми фарами.

Зато с середины 70‑х годов в Ижевске выпускали собственные модификации – хэтчбек ИЖ‑2125 и высокий фургон ИЖ‑2715.

Это, кстати, не понравилось некоторым руководителям АЗЛК. Но причиной раздражения были не инженерные соображения, а ревность.

Часть ижевских машин тоже оснащали прямоугольными фарами.

Салон позднего ижевского автомобиля несильно изменился с первой половины 70-х годов.

Со второй половины семидесятых ижевские машины обновляли без участия АЗЛК. В 1977 году появился современный вакуумный усилитель тормозов, в 1982‑м – дисковые механизмы на передних колесах.

Тогда же в серию пошли Москвичи‑412-028 с иными решеткой радиатора и передними фонарями, наружным замком багажника, утопленными ручками дверей, передними сиденьями с подголовниками, а заодно с капотом и крышкой багажника с характерными ребрами посредине, поскольку детали делали из более тонкого листа.

Ижевский Москвич-412 начала 70-х годов.

Зато на большинство машин ставили дефорсированные 68‑сильные двигатели, рассчитанные на дешевый бензин. Для явно устаревшего на фоне переднеприводных новинок второй половины 80‑х годов, но дешевого автомобиля это считали достоинством. Спрос поддерживал дефицит: многие по-прежнему мечтали о любом автомобиле. Но желанный некогда Москвич превратился в пародию на самого себя, в стариковский автомобиль, который покупали не от хорошей жизни.

На ижевском конвейере Москвич-412-028 – последняя версия знаменитой модели.

В 1985 году закончилась XI советская пятилетка, а XII-я – для Москвичей этого семейства уже пятая (не считая первой хрущевской семилетки) – так и не началась. В 1999 году, производство ветерана, наконец, свернули без торжественных митингов и ностальгических церемониалов. Те, кто не очень следили за осколками советского автопрома, удивлялись: оказывается, забытый дедовский 412‑й еще делали!

Сегодня на рынке олдтаймеров в цене ранние 408‑е и 412‑е, особенно московские. Поздние ижевские машины стоят пока совсем недорого. Это ярко и точно характеризует отношение к Москвичам семейства 408 и 412 и их место в нашей истории.