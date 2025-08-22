Первый московский Москвич — почему его жизнь на конвейере была такой короткой

Опубликована полная история семейства автомобилей Москвич 402/407/403

Последний Москвич‑403 сошел с конвейера 2 июля 1965 года. А ведь Москвич‑402, ставший родоначальником обширного семейства, собрали всего-то чуть больше десяти лет назад. По более поздним меркам советского автопрома – далеко не самый длинный срок конвейерной жизни: некоторые модели делали и два, и три десятка лет.

Главный конструктор МЗМА Александр Андронов в 1965 году предлагал передать производство Москвича‑403 на иной завод, например в Ижевск. Ведь штампы для производства кузовных деталей износились минимально, выпуск комплектующих налажен, а спрос на 403‑й стабильно высокий.

Позволю себе не согласиться с прекрасным конструктором. Разумеется, при постоянном дефиците автомобилей снятый с производства в столице Москвич‑403 покупали бы. Но конечно, все хотели бы новый Москвич‑408. А параллельное производство двух машин потребовало бы выпуска разных комплектующих.

И вообще, Москвич‑403 ушел вовремя, не надоев потребителям, не превратившись, как иные более поздние машины, в пародию на самого себя. Наверное, в том числе и поэтому это семейство Москвичей оставило о себе особенно добрую память.

Коренной москвич

Москвич‑400, он же Opel Kadett, инженерам МЗМА не нравился с самого начала. Ведь с момента рождения немецкой модели до начала производства Москвичей в 1947 году прошло почти десять лет. Но готовая конструкция была единственной возможностью развернуть серийное производство уже через полтора года после окончания Великой Отечественной.

Модернизацией 400‑го занялись, едва он встал на конвейер. Многое удалось, но попытки глубокой модернизации оказались бесперспективными. И в 1949 году министерство одобрило технический проект совсем нового ­автомобиля.

Машина, работу над которой под руководством Андронова начали в 1950 году, получила имя Москвич‑402-425. Двойной индекс обозначал кузов и двигатель. В быту такие обозначения не использовали. Москвич‑402 стал последней московской машиной с двойным индексом, применяемым только на начальной стадии проектирования.

Москвич второго поколения стал ­первым полностью созданным на МЗМА.

Первый самостоятельно созданный на МЗМА автомобиль должен был стать просторнее, динамичнее, во всех смыслах современнее неоднократно модернизированного Опеля. Дизайном занимались и на заводе, и в НАМИ художники Юрий Долматовский и Владимир Арямов.

Первый макетный образец Москвича‑402-425, 1951 год.

Первый макетный образец сделали уже в 1951 году. К 1954‑му облик машины практически сформировали и меняли в основном лишь декор.

Нижнеклапанный мотор Москвича‑401 объемом 1,07 л (67,5×75 мм) при степени сжатия 6,2 развивал всего 26 л. с. и для нового автомобиля явно не годился.

На МЗМА создали несколько новых двигателей. В том числе верхнеклапанный, с полусферическими камерами сгорания модели 404, который при прежнем объеме и степени сжатия 6,7 развивал 39,5 л. с. при 4200 об/мин. Но завод пока не мог развернуть производство верхнеклапанного мотора.

Верхнеклапанный двигатель Москвич‑407 мощностью 45 л. с.

Временным компромиссом стал нижнеклапанный агрегат, сделанный из прежнего. Рабочий объем увеличили до 1,22 л (71×75 мм), степень сжатия – до 7,0, а мощность – до 35 л. с. Автомобиль с таким двигателем проигрывал Москвичу с мотором модели 404 и по максимальной скорости – 105 км/ч против 115 км/ч, и по среднему расходу топлива – 7 л/100 км против 6,5 л/100 км. Но иного выхода тогда не было.

Нижнеклапанный двигатель Москвича‑402 мощностью 35 л. с.

Трехступенчатая коробка передач (3,53/1,74/1,0) тоже осталась прежней, задняя подвеска – рессорной. А вот переднюю подвеску сделали принципиально новой: независимой, пружинной, на поперечных рычагах, со стабилизатором и первыми в СССР телескопическими амортизаторами. Сверху стояли шаровые опоры, а снизу – напоминающий шкворень палец с эксцентриковой втулкой.

Независимая пружинная подвеска Москвича‑402.

В соответствие с тогдашней тенденцией на уменьшение колес вместо 16‑дюймовых Москвич‑402 получил 15‑дюймовые.

Испытания Москвича‑402 вместе с Москвичем‑401 и аналогами-иномарками провели с февраля по июнь 1955 года. А в феврале 1956‑го начали серийное производство.

Новую машину испытывали на совесть.

