Самый элегантный автомобиль СССР – за что его любили за границей?

Москвич-408 – звезда второй половины 1960-х. Этот автомобиль был удачным по конструкции. Но не только.

Эволюция и революция

Как и другие Москвичи, 408-й – продукт эволюции. На МЗМА, а потом АЗЛК новинки всегда внедряли постепенно. На уже выпускающейся модели появлялись модернизированные двигатель, коробка передач, иные агрегаты. А потом все это переходило на машину с новым кузовом. И обновление продолжалось.

Москвич-408 многое унаследовал от предшественников – моделей 403 и 407. Но кузов 408-го абсолютно новый, причем стилистически революционный. Машина получилась лаконичной, гармоничной и элегантной. Даже при сравнении с иномарками 1960-х.

В западной прессе даже шутили: не сбежал ли кто-нибудь из их стилистов в СССР, чтобы нарисовать этот Москвич? Нет! Автомобиль абсолютно оригинальный, самобытный.

Двигатель Москвича-408 развивает 50 л.с. По тем временам — вполне прилично.

А двигатель – эволюционный. Он тоже работал на моделях 407 и 403. По межцентровому расстоянию блок цилиндров от Москвича-400 (он же Опель Кадет).

Но от того мотора, кроме блока, ничего и не осталось. Двигатель еще на 407-м стал верхнеклапанным, а на Москвиче-408 развивал уже 50 л.с. По тем временам – вполне нормально.

Советская элита

Стилистика салона гармонично сочетается с внешностью. Тонкий руль с хромированным кольцом звукового сигнала. И «баранка», кстати, уже черная – по последней моде. На Москвиче-403 была практически такая же, но еще светлая.

Рычаг переключения передач – под рулем. Очень удобно. Вытянутая шкала спидометра и овальные циферблаты – тоже очень модная по меркам тех лет стилистика. Есть даже радиоприемник.

Все это в совокупности с ездовыми качествами автомобиля нашло отклик в сердцах иностранцев. К концу 1960-х на экспорт отправляли до 65% Москвичей. На некоторых рынках автомобиль звали Elite 1400.

Часть экспортных «элитных» машин оснащали четырьмя фарами и улучшенной отделкой. В Бельгии ставили даже дизели Perkins мощностью 43 л.с.

По меркам первой половины 1960-х салон Москвича выглядел очень модным.

Модная штучка

Мощность 50 л.с. – не много. Но по тем временам нормально. Например, в сравнении с 75-сильной Волгой ГАЗ-21. У нее 19 кг снаряженной массы на 1 л.с., у этого Москвича примерно столько же.

Коробка передач – четырехступенчатая. Такая стояла уже на поздних 407-х Москвичах, без синхронизатора на первой. Полностью синхронизированную коробку сделали уже для 412-го.

Западные журналисты помимо дизайна справедливо хвалили комфорт. Подвески (спереди – пружинная, сзади – рессорная) «заточены» именно на плавное передвижение.

А еще западные акулы пера хвалили машину за прочность и выносливость. Зато критиковали тормоза – тоже справедливо. Усилителя здесь еще нет, и педаль действительно «жесткая».

Появление Москвича-408 в 1960-х для Союза – очень заметное событие. По дизайну он был самым современным советским автомобилем тех лет, модным и престижным. С оговоркой, конечно, что купили бы и другой. Выбора-то у советских покупателей не было.

Доступ к горловине бензобака запирает крышка багажника.

Звездный час

Именно Москвич-408 стал в мае 1967-го миллионным автомобилем МЗМА. А еще он отметился в истории тем, что его выпускали на трех заводах. Около года с декабря 1966-го – в Ижевске. И тоже с 1966-го – в Болгарии, в Ловече на заводе Балканкар, поначалу даже с собственным именем Рила-1400.

Потом в истории завода случалось и хорошее, и не очень. Москвич перестал быть модным, утерял экспортные позиции. Но в середине 1960-х Москвич-408 был не только самобытным и элегантным, но и просто хорошим автомобилем.