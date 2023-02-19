65 лет назад в руки журналистов попала новинка отечественного автопрома — Москвич-402. Это были первые потребительские испытания автомобиля.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Тест по секрету

Первым автомобилем новой оттепельной эпохи стал Москвич-402, выпуск которого начали в 1956-м. К машине было приковано особое внимание. Ведь Москвич ориентировали именно на частных покупателей — автолюбителей.

К тому же автомобиль разительно отличался от предшественника — Москвича-401, который вел родословную еще от немецкого Opel Kadett 1938 года.

Москвич-402 получил абсолютно новый кузов и салон. Мощность двигателя рабочим объемом 1,2 л увеличилась почти в полтора раза — до 35 л.с.

Сотрудникам «За рулем» очень хотелось попробовать новинку в деле. Но где ее взять? Никаких дилерских тестовых машин не существовало. А словосочетание «пресс-парк» наши коллеги 1950-х просто не поняли бы.

Производство Москвича-402 стартовало в 1956 году.

Выручил читатель — владелец свежего Москвича, выпущенного меньше полугода назад — в июне 1956-го. Он на два дня отдал «акулам пера» личный автомобиль на «растерзание».

Правда, при условии, что его имя в журнале не упомянут. Двухдневным тестовым маршрутом выбрали трассу Москва-Минск и прилегающие к ней дороги.

Москвич-402 на заводских испытаниях, 1955 г.

10 дней и 27 поломок

У свежей машины уже была история. Вероятно, владелец был близок к МЗМА, поскольку о его машине уже опубликовали статью в заводской многотиражке.

Речь шла о том, что за первые десять дней владения автомобилем на нем проявились… 27 неисправностей! Все рекламации завод вроде бы устранил.

Что на хромированных деталях уже проступила ржавчина, журналисты обратили внимание сразу. Владелец сказал, что появилась она буквально в первый месяц.

Но испытателей ждало еще много интересного.

Нижнеклапанный двигатель Москвича рабочим объемом 1,2 л развивал 35 л.с.

Часы и сальник

Журналисты постоянно (хотя и заочно) сравнивали 402-й с хорошо знакомым Москвичем-401. По сравнению с ним новая машина кардинально отличалась удобной посадкой (как сказали бы теперь — эргономикой). Обзорность тоже была куда лучше, чем у 401-го и Победы.

Очень понравилась подвеска, особенно на проселочной дороге, куда съехали с шоссе уже за Смоленском. Правда, несмотря на небольшую раскачку, кузов скрипел и трещал всем, чем только можно.

Понравилось и то, что теперь бы назвали комплектацией. Ведь в 402-м стоял даже радиоприемник. И журналисты так радовались этому, что иронизировали по поводу отсутствия часов. Шутили, что владелец Москвича настолько счастлив, что часов не наблюдает!

Испытатели отдельно похвалили раскладывающиеся в лежанку сиденья. В эпоху бурного роста интереса к автотуризму это считали очень важным достоинством автомобиля. Кстати, не только в СССР.

Частный Москвич, попавший на «растерзание» журналистам.

Но скоро у путешественников появились куда более прозаичные заботы. Например, потек сальник полуоси. Причем подтеки просочились даже на наружную часть диска. «Не в первый раз», — поведал опытный владелец.

В салон настойчиво проникала пыль, а потом и потоки дождя. Внимательно приглядевшись, обнаружили, что с заднего сиденья машины через щель между кузовом и дверями видно небо.

Попутно выяснилось, что при торможении Москвич ведет вправо. Впрочем, по представлениям советских автолюбителей тех лет — терпимо.

Рекорды и провалы

Журналистов потрясла динамика Москвича-402. На пустом Минском шоссе машина набрала по спидометру 110 км/ч при официальной максималке 105 км/ч. При этом автомобиль неплохо стоял на дороге и не докучал вибрациями, как хорошо знакомый сотрудникам «За рулем» Москвич-401.

Но вскоре радость испытателей омрачили провалы тяги из-за нестабильной работы карбюратора. По карбюраторному заводу Ленкарз, который никак не мог довести прибор до ума, в статье прошлись отдельно.

Потом перестали работать щетки стеклоочистителя. Конечно же, во время сильного дождя! Починить привод на месте не удалось. Ехали дальше, двигая щетки вручную.

Тестовый Москвич на въезде в Смоленск, 1957 г.

Эпилог с прологом

«… многочисленные достоинства „Москвича“ — не могут заслонить обнаруженных в нем недостатков. Московский завод малолитражных автомобилей должен резко улучшить работу», — написали авторы в конце статьи, разросшейся на два весенних номера 1957 года.

Первые Москвичи-402 были, мягко говоря, далеки от совершенства. Вскоре качество заметно улучшили, и Москвичи успешно пошли на экспорт.

Несмотря на то, что журнал входил в систему ДОСААФ, а руководил «За рулем» отставной военный, несмотря на официальную идеологию и партийный контроль, журналисты описали автомобиль и все его недостатки честно, а местами даже язвительно. Так в 1957-м был задан стандарт испытаний «За рулем». И в этом жанре все только начиналось!