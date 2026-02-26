7 км/ч на плаву, 85 км/ч по шоссе: почему не взяли в армию Урал-амфибию?

«За рулем» рассказал о технических особенностях плавающего грузовика Урал‑43223

Плавающий грузовик семейства Суша – четырехтонный Урал ‑ 43223 образца 70 ‑ х годов – перемещался по воде не только за счет вращения колес, но и с помощью пары гребных винтов.

Для исключения попадания воды в моторный отсек перед радиатором устанавливали съемный полый волноотражающий щит с воздуховодом для охлаждения двигателя. Хорошую плавучесть обеспечивал цельнометаллический герметизированный кузов.

Автомобиль погружался в воду до уровня капота. Максимальная скорость на плаву составляла примерно 7 км/ч, а на шоссе – до 85 км/ч. Основные версии семейства получили рекомендации по принятию на вооружение, но перестройка привела к тому, что до армейских рядов автомобиль не доплыл и не доехал.

Урал‑43223 семейства Суша.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О плавающей машине на агрегатах Москвича рассказано тут.