20 марта
12 Москвичей, которые завод постеснялся выпускать

Опубликованы архивные фото редких разработок инженеров Москвича

Знаменитая и уважаемая марка Москвич, которую не так давно возродили, десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями.

Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию.

Заглянем в лавку московских древних редкостей…

В конце 1940-х на МЗМА создали несколько преемников Москвича-400. В серию ни один новый седан так и не пошел, но из двух в 1951-м соорудили симпатичные купе. В производство их не планировали, а предназначали для спорта. На автомобили ставили серийный, но форсированный до 33 л.с. (стандартный развивал 23 л.с.) мотор, а потом экспериментальный агрегат в 37 л.с. Автомобиль достигал приличных для машин такого класса 123 км/ч.
Из купе в 1954-м получился родстер Москвич-404. На 404-й ставили экспериментальный верхнеклапанный двигатель с четырьмя карбюраторами, развивающий 58 л.с. при 4750 об/мин. На таком автомобиле заводские гонщики завоевали серебро, а потом бронзу чемпионатов СССР. В 1957-м родстер получил форсированный до 70 л.с. мотор Москвич-407. Машину выводили на трассы аж до 1964 года. А потом, как водится, отправили в утиль.
Москвич-400-421 мог бы войти в историю как первый отечественный серийный универсал. Машину сделали в модном тогда стиле woodie – с деревянными панелями кузова. Впрочем, мода эта распространилась по Европе, в основном, из-за послевоенной нехватки металла. Увы, МЗМА был не в состоянии освоить эту модель, куда нужнее были фургоны, серийное производство которых и начали. А опытных универсалов 400-421 сделали, вероятно, не более десяти.
Прототип первого в СССР серийного универсала на базе седана Москвич-402 сделали трехдверным, поскольку сначала на заводе проектировали фургон, но по указанию сверху переключились на универсал. Кстати, очень многие европейские универсалы в 1950–1970-е были именно трехдверными. У московского прототипа были удлинены, по сравнению с седаном Москвич-402, передние двери. Фургон на МЗМА чуть позже тоже сделали. А универсал Москвич-423 в серию пошел все-таки пятидверным со стандартными дверями.
Спорту на МЗМА в 1950–1970-е уделяли внимания больше, чем на любом из советских автозаводов. В 1962-м по проекту И. Гладилина и Л. Шугурова на основе Москвича-407 построили два максимально облегченных двухдверных автомобиля с серийными по конструкции подвесками и тормозами. Москвич-407 купе оснащали 1,4-литровыми двигателями моделей 407 и 408 мощностью 76 л.с., затем 81 л.с. Как водится, ни один автомобиль не сохранился, но существует очень приличная копия.
В рамках модернизации Москвича-412 в самом начале 1970-х построили несколько экспериментальных машин, в том числе такой седан Москвич-3-5-4 и унифицированный с ним универсал Москвич-3-5-3. Облагородили салон, убрали запасное колесо в пол багажника... Пробовали мотор объемом 1,7 л. Работы над этим семейством продолжали еще несколько лет, пока не стало ясно, что поезд ушел и надо делать другой автомобиль.
Вроде бы обычные автомобили семейства Москвич-2140/2137/2734. Но это версии с прибавкой числа 72 к индексам и, соответственно, с правым рулем. Такие прототипы сделали, памятуя короткий успех Москвичей семейства 412 в Великобритании в начале 1970-х. Но интереса к следующему семейству в Туманном Альбионе не было, а потому «праворукие» Москвичи остались прототипами.
На долгом и тернистом пути к Москвичу-2141 создали несколько разных прототипов. Второй, как и первый, имел в основе французский хэтчбек Simca, но все же отличался от него, имел отечественный двигатель и надпись Golden Ring на боковине. До начала выпуска Москвича-2141 оставалось восемь лет…
Этот автомобиль к АЗЛК имеет опосредованное отношение. «Санитарку» из удлиненного более чем на полметра «сорок первого» соорудили в Югославии. Сделали вроде бы даже небольшую партию таких машин. Позже по скользкому пути удлинения Москвичей пошел и завод, сооружая неуклюжих и мало кому нужных Князей и Калит.
Простейший грузопассажирский автомобиль по типу ИЖ-27156 на базе Москвича-2141 сделали совместно с КАМАЗом. Но такой универсал, как, впрочем, и иной, в серии так и не появился.
Москвич-2141 КР называли на заводе «белой вороной». Вероятно, не только за «каркающий» индекс, но и за белый цвет. Среднемоторный автомобиль оснастили 2,0-литровым двигателем УЗАМ с двумя карбюраторами Weber мощностью 175 л.с. Машину построили в 1988-м, когда, казалось, на трассы международных ралли совсем скоро выйдут совсем новые советские автомобили.
Москвич-2144 Истра – взгляд на автомобиль 2000 года из самого начала 1990-х. Конечно, взгляд немного наивный, но дизайнерский порыв все равно вызывает уважение.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 139994
02.03.2026 
