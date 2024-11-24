Последний «безухий» Запорожец — от сарказма до ностальгии
Семейства Запорожцев ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 – одни из рекордсменов по продолжительности конвейерной жизни, которая длилась 28 лет.
Последней моделью этого семейства стал ЗАЗ-968М.
Прощание с «ушами»
Производство ЗАЗ-968М начали в 1979 году, а закончили только в 1994-м. Модель готовили еще с начала 1970-х годов. Тогда в Запорожье уже работали над переднеприводым автомобилем – будущей Таврией. Но пока хотели не просто модернизировать 968-й, а внести в его конструкцию максимум изменений. На прототипах испытывали даже переднюю подвеску МакФерсон и дисковые тормоза спереди. Но пустить все это в серию так и не удалось.
А вот элементы кузова освежили. На передке появилась черная накладка вместо хромированной, черные ободки фар, иные бамперы. Хром в те годы действительно выходил из моды, а тут еще и заметная экономия металла, ведь модные ободки фар были резиновыми. Поставили также иные указатели поворотов.
Не густо, конечно, но выражение «лица» Запорожца все-таки изменилось.
Сзади установили современные прямоугольные фонари вместо круглых, которые были модными в начале 1960-х годов. Но главное, конечно, то, что Запорожец в таком кузове впервые перестал быль «ушастым». «Мыльницей» остался, а вот «ушастым» – перестал!
Вместо воздухозаборников-«ушей» появились скромные и по-своему даже элегантные решеточки на крыльях и на капоте.
Больше воздуха!
Над системой охлаждения, которая никогда не была сильным местом мелитопольского двигателя, поработали как могли. От решетки на капоте к мотору идет воздуховод. А заслонка в нем позволяет забирать воздух снаружи или из моторного отсека. Изменили и лопасти вентилятора, который гонит воздух к двигателю. В общем, с охлаждением действительно стало получше.
Мотор остался прежним – V4 воздушного охлаждения. На опытных Запорожцах пробовали 50-сильный вариант двигателя рабочим объемом 1,2 л с карбюратором ДААЗ со степенью сжатия 8,4 и с переделанными головками. Такой мотор требовал дорогого 93-го бензина. В серию его не пустили.
На часть машин версии 968М-003 серийно ставили 45-сильный двигатель со степенью сжатия 7,2 и под 76-й бензин, а также оснащали автомобиль стандартным 40-сильным двигателем с карбюратором К-133. Делали и версию 968М-005 с давним 30-сильным мотором объемом 0,9 л.
Горловина бензобака по-прежнему располагалась под капотом. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что на заправке надо открывать капот и постараться не брызнуть бензином на горячий двигатель. А хорошо потому, что доступ к горловине бака был всегда на замке – бензин не слить.
Важное новшество модели 968М, которую в народе называли «эмкой», заключалось в том, что запаску пристроили в моторный отсек, разгрузив багажник.
Сам багажник облагородили пластмассовыми деталями, которыми прикрыли отопитель салона и рулевую колонку. Но все равно этот отсек остался небольшим, поэтому если ни каждый второй, то каждый третий Запорожец был оснащен багажником на крыше.
Зачем покупали Запорожец
Салон при обновлении тоже облагородили, насколько могли. Руль – все тот же тоненький по моде 1960-х годов, но сиденья – почти как в Жигулях (в «копейке»), а бардачок получил крышку. На панели даже появились часы.
С завода Запорожцы шли без радиоприемника. Но на машину можно было поставить «Урал Авто-2» – один из лучших автомобильных приборов СССР, который можно было снять и использовать отдельно от машины. Для монтажа продавали специальные комплекты деталей.
ЗАЗ-968М сохранил все черты характера предыдущей версии: комфортную, полностью независимую подвеску и далеко не самые цепкие, но терпимые тормоза. Сорокасильный мотор разгоняет машину до 60 км/ч очень даже неплохо. А вот дальше двигателю тяжеловато.
Конечно, в 1980-е годы, и тем более в 1990-е, Запорожцы покупали не от хорошей жизни. Но во второй половине 1980-х 40-сильный ЗАЗ стоил 3900 рублей, 30-сильный – 3500 рублей, а 45-сильный – 4100 рублей. Самым близким по цене был ЛуАЗ-969М за 5100 рублей. А ижевский Москвич-412 стоил уже 7300 рублей. Вот нехитрый секрет спроса на Запорожцы.
Но ведь, кроме того, у Запорожца очень приличная проходимость, а его мотор потреблял 76-й бензин, который по дешевке можно было покупать у водителей грузовиков. А еще мелитопольский двигатель прост в ремонте. Запчастей же за время производства 968-х запасливые граждане накопили очень много. Все это было очень важно для многих граждан не только в 1970-е и в 1980-е годы, но и в 1990-е.
Запорожскую «эмку» выпускали вплоть до 1994 года. Всего сделали более полутора миллионов машин. Мало кто тогда мог представить, что пройдет не так много времени, и ирония по отношению к Запорожцу станет не едкой, а доброй, иногда даже откровенно ностальгической.
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