Последний «безухий» Запорожец — от сарказма до ностальгии

«За рулем» рассказал, почему устаревший Запорожец выпускали вплоть до 1994 года

Семейства Запорожцев ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 – одни из рекордсменов по продолжительности конвейерной жизни, которая длилась 28 лет.

Последней моделью этого семейства стал ЗАЗ-968М.

Прощание с «ушами»

Производство ЗАЗ-968М начали в 1979 году, а закончили только в 1994-м. Модель готовили еще с начала 1970-х годов. Тогда в Запорожье уже работали над переднеприводым автомобилем – будущей Таврией. Но пока хотели не просто модернизировать 968-й, а внести в его конструкцию максимум изменений. На прототипах испытывали даже переднюю подвеску МакФерсон и дисковые тормоза спереди. Но пустить все это в серию так и не удалось.

А вот элементы кузова освежили. На передке появилась черная накладка вместо хромированной, черные ободки фар, иные бамперы. Хром в те годы действительно выходил из моды, а тут еще и заметная экономия металла, ведь модные ободки фар были резиновыми. Поставили также иные указатели поворотов.

ЗАЗ-968М

Не густо, конечно, но выражение «лица» Запорожца все-таки изменилось.

Сзади установили современные прямоугольные фонари вместо круглых, которые были модными в начале 1960-х годов. Но главное, конечно, то, что Запорожец в таком кузове впервые перестал быль «ушастым». «Мыльницей» остался, а вот «ушастым» – перестал!

Вместо воздухозаборников-«ушей» появились скромные и по-своему даже элегантные решеточки на крыльях и на капоте.

Больше воздуха!

ЗАЗ-968М отличала усовершенствованная система охлаждения и запасное колесо в моторном отсеке.

Над системой охлаждения, которая никогда не была сильным местом мелитопольского двигателя, поработали как могли. От решетки на капоте к мотору идет воздуховод. А заслонка в нем позволяет забирать воздух снаружи или из моторного отсека. Изменили и лопасти вентилятора, который гонит воздух к двигателю. В общем, с охлаждением действительно стало получше.

Мотор остался прежним – V4 воздушного охлаждения. На опытных Запорожцах пробовали 50-сильный вариант двигателя рабочим объемом 1,2 л с карбюратором ДААЗ со степенью сжатия 8,4 и с переделанными головками. Такой мотор требовал дорогого 93-го бензина. В серию его не пустили.

На часть машин версии 968М-003 серийно ставили 45-сильный двигатель со степенью сжатия 7,2 и под 76-й бензин, а также оснащали автомобиль стандартным 40-сильным двигателем с карбюратором К-133. Делали и версию 968М-005 с давним 30-сильным мотором объемом 0,9 л.

Горловина бензобака по-прежнему располагалась под капотом. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что на заправке надо открывать капот и постараться не брызнуть бензином на горячий двигатель. А хорошо потому, что доступ к горловине бака был всегда на замке – бензин не слить.

Багажник последнего Запорожца разгрузили от запаски и облагородили пластиковыми деталями.

Важное новшество модели 968М, которую в народе называли «эмкой», заключалось в том, что запаску пристроили в моторный отсек, разгрузив багажник.

Сам багажник облагородили пластмассовыми деталями, которыми прикрыли отопитель салона и рулевую колонку. Но все равно этот отсек остался небольшим, поэтому если ни каждый второй, то каждый третий Запорожец был оснащен багажником на крыше.

Зачем покупали Запорожец

В ЗАЗ-968М можно было даже поставить приемник «Урал-Авто 2».

Салон при обновлении тоже облагородили, насколько могли. Руль – все тот же тоненький по моде 1960-х годов, но сиденья – почти как в Жигулях (в «копейке»), а бардачок получил крышку. На панели даже появились часы.

С завода Запорожцы шли без радиоприемника. Но на машину можно было поставить «Урал Авто-2» – один из лучших автомобильных приборов СССР, который можно было снять и использовать отдельно от машины. Для монтажа продавали специальные комплекты деталей.

ЗАЗ-968М сохранил все черты характера предыдущей версии: комфортную, полностью независимую подвеску и далеко не самые цепкие, но терпимые тормоза. Сорокасильный мотор разгоняет машину до 60 км/ч очень даже неплохо. А вот дальше двигателю тяжеловато.

Конечно, в 1980-е годы, и тем более в 1990-е, Запорожцы покупали не от хорошей жизни. Но во второй половине 1980-х 40-сильный ЗАЗ стоил 3900 рублей, 30-сильный – 3500 рублей, а 45-сильный – 4100 рублей. Самым близким по цене был ЛуАЗ-969М за 5100 рублей. А ижевский Москвич-412 стоил уже 7300 рублей. Вот нехитрый секрет спроса на Запорожцы.

Но ведь, кроме того, у Запорожца очень приличная проходимость, а его мотор потреблял 76-й бензин, который по дешевке можно было покупать у водителей грузовиков. А еще мелитопольский двигатель прост в ремонте. Запчастей же за время производства 968-х запасливые граждане накопили очень много. Все это было очень важно для многих граждан не только в 1970-е и в 1980-е годы, но и в 1990-е.

Запорожскую «эмку» выпускали вплоть до 1994 года. Всего сделали более полутора миллионов машин. Мало кто тогда мог представить, что пройдет не так много времени, и ирония по отношению к Запорожцу станет не едкой, а доброй, иногда даже откровенно ностальгической.

«За рулем» рассказал, с какими иномарками конкурировал советский Запорожец.

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