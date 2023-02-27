Как легко распознать перекупа и не переплатить за авто с пробегом

Для настоящего перекупщика характерны три признака: способность выдать желаемое за действительное, хорошо подвешенный язык и уверенность в себе. Если вам повстречался именно такой, будьте вдвойне внимательнее и обратите внимание вот на что.

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Опытные перекупщики говорят, что они торгуются дважды: в процессе покупки и при продаже машины.

Если вы продавец, то вас будут уверять, что по такой цене продать машину сейчас нереально, и к тому же у нее полно дефектов.

Если вы покупаете машину, то услышите, что «за свои деньги» она в идеальном состоянии, и поскольку цены постоянно растут, то дешевле найти такой же вариант не получится.

А теперь снимем лапшу с ушей и включаем голову...

Как определить, что имеете дело с перекупом?

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У многих автомобилистов возникает резонный вопрос: бывают ли честные перекупщики? С одной стороны, перекупщики хотят заработать как можно больше — это факт. А вот насколько далеко они готовы зайти для этого, зависит от конкретного человека.

Выявить перекупа можно по следующим признакам:

В объявлении описание автомобиля состоит из сухих однообразных фраз: «торг у капота», «сел-поехал», «не бита, не крашена». И почти никакой информации о проделанном ремонте за годы владения машиной.

Перекупщик не склонен к долгим беседам по телефону и стремится как можно скорее договориться о встрече.

На сайте о продаже автомобилей можно изучить историю и аккаунт продавца. Если один продавец дает объявления о продаже нескольких автомобилей, то скорее всего это перекупщик. Однако многие сегодня «шифруются», регистрируясь на сайтах под разными логинами и номерами телефонов.

Осматривая машину, сверьте инициалы продавца в его личном документе и в паспорте транспортного средства (ПТС). Перекупы редко записывают себя в ПТС, и если ФИО в документах не совпадают, то перед вами явный перекуп или даже мошенник. Не советуем покупать автомобиль без личного присутствия владельца, вписанного в ПТС.

Определить перекупщика можно заглянув в багажник выбираемой машины. Настоящий хозяин до последнего не будет выкладывать из авто некоторые личные вещи. У перекупа, как правило, в багажнике будет идеальная чистота, а из принадлежностей только домкрат и елочка-ароматизатор.

А если машина действительно в хорошем состоянии?

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Хорошую машину вполне можно купить и у перекупа. Однако нужно здраво оценивать ситуацию и, в отличие от покупки у собственника, быть готовым к двум рискам.

Профессиональные перекупщики способны выдать двигатель рабочим объемом 1,4 литра за 1.6. Или даже демонтировать некоторое дополнительное оборудование.

На машине, вероятно, будет скручен пробег, а со временем могут проявиться скрытые дефекты автомобиля.

И, конечно, не стоит ожидать от перекупщика комплект зимней резины в подарок. Хороший перекупщик выставит второй комплект колес на продажу отдельно, чтобы еще немного подзаработать.

Как отбраковать понравившуюся машину еще до ее осмотра?

Если владелец (или перекуп) не сообщил, что машина побывала в ДТП, это повод отказаться от ее осмотра. Перед тем как договариваться о встрече, обязательно проверьте историю автомобиля по VIN-номеру. Сервисов для этого много и все платные, но оно того стоит.

Вот результат проверки трех разных автомобилей:

Один из автомобилей побывал в серьезном ДТП «с изменением геометрии кузова» (покупателю ничего хорошего это не сулит), у другого скручивали пробег (причем дважды), а третий подвергался ремонту. Его стоимость явно занижена, зато это позволит локализовать проблемные кузовные элементы и уделить им больше внимания при осмотре.

В большинстве же случаев покупка машины от реального владельца, который проездил на ней несколько лет, выгоднее, чем приобретение у перекупа. При прочих равных можно сэкономить 3–10% в зависимости от класса и состояния машины.

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