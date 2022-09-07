7 проблем старого двигателя Лады (его до сих пор выпускают!)

Они скрываются не только в конструкции, но и в качестве комплектующих. А так как устанавливают этот мотор на полноприводные модели АВТОВАЗа, то слабые места дают о себе знать уже при небольших пробегах.

Серийный двигатель 1,7 л появился на автомобиле Нива в 1993 году. А с 2002 года модернизированный мотор с индексом 21214, снабженный системой впрыска топлива, устанавливался на Chevrolet Niva. И сегодня его можно увидеть под капотами моделей Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

Но владельцы и новых, и сильно поездивших Нив сталкиваются с одними и теми же проблемами.

Обслуживание многих узлов двигателя ВАЗ-21214 в моторном отсеке Нивы затруднено.

1. Недостаточная мощность

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При рабочем объеме 1690 см³ двигатель выдает всего 81 л.с. Известный (например, по лифтбеку Skoda Octavia) фольксвагеновский восьмиклапанник АКL объемом 1,6 л, разработанный в конце прошлого века, развивал в разных версиях 100–101 л.с. И этих 20 л.с. и 20 Н·м крутящего момента как раз очень не хватает отечественным внедорожникам.

Слабый мотор приходится часто крутить и нагружать до предела, что сокращает его ресурс.

2. Склонность к перегреву

Причин перегрева двигателя ВАЗ-21214 несколько. Радиатор охлаждают электровентиляторы. Надежность как самих электродвигателей, так и их электрических цепей оказывается недостаточной, особенно когда возраст автомобиля превышает 8 лет.

Отказ электровентиляторов системы охлаждения, их резисторов или реле может приводить к перегреву двигателя.

Часто перегрев мотора вызывает неисправный термостат, зависший в закрытом состоянии. Его ресурс порой недотягивает до 80 тысяч км пробега.

Недолговечны и насосы системы охлаждения. Их пластмассовые крыльчатки часто разваливаются, и насос перестает гонять антифриз по системе. Еще одна причина отказов — крыльчатка начинает проворачиваться на валу.

Насос охлаждающей жидкости не славится надежностью, а заменить его довольно сложно.

Проблемы с засорением радиаторов и выходом насосов из строя усугубляются тем, что владельцы не меняют охлаждающую жидкость по регламенту или заливают некачественные антифризы.

К перегреву может приводить и засорение сот радиатора снаружи. Такое бывает после форсирования глубоких луж, когда на горячей поверхности радиатора образуется плотная застывшая корка, полностью прекращающая обдув.

3. Масложор

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Расход масла, почти незаметный в начале эксплуатации двигателя, со временем прогрессирует. Это связано со старением маслоотражательных колпачков на клапанах.

Вторая причина масложора — большое количество картерных газов, с которыми не справляется примитивная система маслоотделения.

Третья причина — постепенно прогрессирующее, по мере износа поршневых колец, проникновение масла в камеру сгорания по стенкам цилиндров.

4. Течи масла

Чаще всего теряет герметичность задний сальник коленчатого вала. А поменять его сложно — нужно предварительно демонтировать коробку передач, сцепление и маховик.

Двигатель Нивы с гидрокомпенсаторами в приводе клапанов, поэтому не нуждается (теоретически!) в частом вскрытии крышки головки блока цилиндров. Но течи через прокладку заставляют проводить эту операцию часто.

5. Ненадежный привод ГРМ

Гидравлический натяжитель со временем начинает работать только через несколько секунд после пуска двигателя. А в это время грохочет цепь: это не только «бьет по ушам», но и способствует ускоренному износу сопряженных деталей (успокоителя, башмака натяжителя и самой цепи). Поэтому некоторые владельцы переходят на старые механические натяжители. Во многом по этой причине ресурс однорядной цепи (более слабой, чем на прежних моторах ВАЗ) редко превышает 100 тысяч км пробега.

Гидронатяжитель работает только когда есть давление масла в системе.

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Другим слабым местом в приводе ГРМ являются гидроопоры. Недостаточно высокое качество изготовления прецизионных пар приводит либо к заклиниванию, либо к недостаточной герметичности и просадке под нагрузкой. Гидроопоры еще и деформируются при монтаже в головку блока при избыточной затяжке. Поэтому некоторые автолюбители отказывались от них в пользу прежних механических опор рычагов, которые можно регулировать вручную.

Последние версии двигателей стали оснащать гидроопорами фирмы INA. Они действительно надежны. Жаль, что изменилась резьба, по которой гидроопора вворачивается в тело головки блока. Поэтому новые узлы не взаимозаменяемы со старыми.

6. Высокий уровень шума

Большие зазоры во многих рабочих парах — причина довольно шумной работы агрегата в целом. Конструкцию впускных и выпускных трактов не особо тщательно настраивали на снижение уровня шума. Свою лепту вносят и вспомогательные агрегаты.

Хотя даже в современных Нивах шумит почти все. И двигатель — далеко не главный источник шума.

7. Недостаточный моторесурс

Редкий двигатель 21214 способен проработать больше 150 тысяч км без капремонта. Такой и даже меньший ресурс всегда был характерен для двигателей Жигулей. На внедорожниках нагрузки больше, а принципиальных усовершенствований двигателя так и не произошло.

Хотя в трассовом режиме некоторые моторы выхаживают до переборки 200 тысяч километров и более.

Если ездить на внедорожнике в основном по трассе и с разумными (не более 100 км/ч) скоростями, то ресурс двигателя будет приемлемым.

Почему ломается?

В целом совсем провальных мест в конструкции этого мотора нет. Но редко у кого из владельцев при пробегах до 100 тысяч км не вылезет одна, а то и несколько перечисленных выше неисправностей. Причины поломок давно известны: нестабильное качество изготовления как самого мотора, так и комплектующих. И все с этим уже смирились.

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