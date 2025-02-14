Запасов «недружественных» авто на складах больше нет, это проблема для покупателей?

Эксперт Васильев: Запасы популярных до 2022 г. моделей на складах заканчиваются

Запасы популярных до 2022 года моделей Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Duster, VW Polo и Skoda Rapid практически исчерпаны, отметил автоэксперт Егор Васильев. Эти автомобили в России больше не производятся, а дилеры распродали остатки.

Но, по его мнению, ничего страшного для покупателей не происходит: спрос на эти модели носил скорее инерционный характер. Потребители помнили о высоком качестве, но напрочь забыли о проблемах, которые были у этих моделей. И это нормальная ситуация.

Попытки привезти аналогичные автомобили по параллельному импорту несут финансовые риски и затруднения, связанные с сервисным обслуживанием и поиском запчастей и расходников. Кроме того, ввезенные машины не адаптированы к российским условиям, что также является минусом.

Сегодня рынок заполнен китайскими брендами, предлагающими широкий выбор моделей и цен. Их качество улучшается, а адаптация к местным условиям идет быстрыми темпами. Отечественный автопром также предлагает надежные, хоть и менее технологичные, автомобили. В итоге уход популярных иномарок не нанес ущерба рынку, а лишь способствовал развитию и продвижению китайских и российских марок, заключает эксперт.

Китайских моделей на рынке становится все больше, так, компания «МБ РУС», официальный дистрибьютор Foton, скоро привезет в Россию полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9.