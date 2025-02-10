Мы действительно полюбили китайские автобренды или сами себя уговариваем?

Тимофеева: в обществе отмечается «китайский тренд» и не только на новые авто

Недавнее исследование САППА РОМИР показало, что репутация бренда больше не является решающим фактором при покупке машины.

То есть, если раньше казалось, что россияне «прикипели» к европейским, японским и корейским брендам и с недоверием относятся к другим иномаркам, то теперь выяснилось, что и ряд китайских брендов успели «втереться в доверие» и завоевали расположение российских автомобилистов.

Но что это – в отсутствие альтернативы мы сами себя уговариваем, чтобы оправдать свой выбор? Или же у российских потребителей действительно произошла смена предпочтений, и теперь на первое место вышли такие показатели, как технические характеристики, цена, стоимость эксплуатации и дизайн автомобиля?

И не сменится ли тренд на китаизацию, если завтра «европейцы» и «японцы» вернутся (предположим, снимут санкции), не произойдет ли такой же быстрый откат назад?

Мнение эксперта

Ксения Тимофеева, руководитель отдела внешних коммуникаций «Автокода»:

– Как показал опрос «Автокода», сейчас больше половины (63%) потенциальных покупателей авто готовы рассмотреть для покупки китайские машины. При этом не только популярных брендов, типа Chery и Haval, но и малоизвестных новых марок и моделей.

Наши аналитики склоняются к мнению, что это вынужденная мера, т.к. достойных свежих игроков на автомобильном рынке осталось не так много, а в обществе сейчас отмечается так называемый «китайский тренд» – не только новые неизвестные авто стали «модными», но и китайская еда, кинематограф и другие бренды различных сегментов.

Скорее всего, если бы привычные нам европейские и японские бренды были представлены в равной пропорции по количеству, качеству и цене с китайскими машинами, предпочтение покупателей осталось бы на стороне первых. Авто из Поднебесной пока мало испытаны на нашем рынке (кроме названных выше марок), и неизвестно, как они проявят себя через 5-10 лет эксплуатации.

Поэтому мы вполне допускаем «откат» к более привычным маркам массмаркета автомобильного рынка, если рынок наполнится этими марками вновь или будут сняты все санкции, а цены на эти машины смогут конкурировать с теми же китайскими и отечественными автомобилями.



