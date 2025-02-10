Мы действительно полюбили китайские автобренды или сами себя уговариваем?
Недавнее исследование САППА РОМИР показало, что репутация бренда больше не является решающим фактором при покупке машины.
То есть, если раньше казалось, что россияне «прикипели» к европейским, японским и корейским брендам и с недоверием относятся к другим иномаркам, то теперь выяснилось, что и ряд китайских брендов успели «втереться в доверие» и завоевали расположение российских автомобилистов.
Но что это – в отсутствие альтернативы мы сами себя уговариваем, чтобы оправдать свой выбор? Или же у российских потребителей действительно произошла смена предпочтений, и теперь на первое место вышли такие показатели, как технические характеристики, цена, стоимость эксплуатации и дизайн автомобиля?
И не сменится ли тренд на китаизацию, если завтра «европейцы» и «японцы» вернутся (предположим, снимут санкции), не произойдет ли такой же быстрый откат назад?
Мнение эксперта
Ксения Тимофеева, руководитель отдела внешних коммуникаций «Автокода»:
– Как показал опрос «Автокода», сейчас больше половины (63%) потенциальных покупателей авто готовы рассмотреть для покупки китайские машины. При этом не только популярных брендов, типа Chery и Haval, но и малоизвестных новых марок и моделей.
Наши аналитики склоняются к мнению, что это вынужденная мера, т.к. достойных свежих игроков на автомобильном рынке осталось не так много, а в обществе сейчас отмечается так называемый «китайский тренд» – не только новые неизвестные авто стали «модными», но и китайская еда, кинематограф и другие бренды различных сегментов.
Скорее всего, если бы привычные нам европейские и японские бренды были представлены в равной пропорции по количеству, качеству и цене с китайскими машинами, предпочтение покупателей осталось бы на стороне первых. Авто из Поднебесной пока мало испытаны на нашем рынке (кроме названных выше марок), и неизвестно, как они проявят себя через 5-10 лет эксплуатации.
Поэтому мы вполне допускаем «откат» к более привычным маркам массмаркета автомобильного рынка, если рынок наполнится этими марками вновь или будут сняты все санкции, а цены на эти машины смогут конкурировать с теми же китайскими и отечественными автомобилями.
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