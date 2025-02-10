Выяснилось, что теперь интересует россиян, выбирающих автомобиль

Репутация бренда больше не является решающим фактором при покупке машины

В 2024 году российский рынок новых автомобилей достиг показателя 1,57 миллиона единиц, что на 48,4% больше, чем в 2023 году.

Lada остается лидером рынка, однако ее доля снизилась. В то же время китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, значительно укрепили свои позиции, что свидетельствует о смене предпочтений российских потребителей.

Таким образом, произошла трансформация российского авторынка от глубоко укоренившейся приверженности к западным брендам к новым реалиям.

Для анализа предпочтений использовались данные исследования «Система анализа предпочтений покупателей новых авто» (САППА РОМИР), которое показало, что теперь ключевую роль при выборе играют технические характеристики автомобиля (13%), опережая цену (12,4%).

Также важным фактором для россиян является стоимость эксплуатации (12%), а дизайн (11%) и вместимость (10%) занимают менее значимые позиции. Такие характеристики, как уровень оснащения, комфорт, управляемость и надежность, вообще мало значимы для российских покупателей.

Интересно, что репутация бренда не оказалась решающим фактором, что объясняет высокие продажи китайских автомобилей, часто предлагающих привлекательное сочетание цены и внешнего вида.

Исследование также выявило основные причины отказа от покупки: самым значимым барьером остается стоимость автомобиля (18,8%), за ним следуют возраст модели (7,2%) и происхождение автомобиля (6,9%). Примечательно, что многие россияне предпочитают приобретать машину у официальных дилеров (3,6%).

Вывод исследования

Таким образом, российский авторынок переживает значительные изменения, растет влияние китайских брендов. Для дальнейшего успеха китайцам важно не только сохранять конкурентоспособные цены и дизайн, но и активно работать над формированием позитивного имиджа бренда, выстраивать отношения с российскими потребителями, учитывая их предпочтения и ожидания.

Именно этот подход поможет превратить временный успех в долгосрочную устойчивость на российском рынке.

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Источник: САППА РОМИР