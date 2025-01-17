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Duster получит электрический полный привод

Гибридный полноприводный вариант Duster представят в конце 2025 года

Dacia планирует оснастить Duster электроприводной задней осью. Гибридный полноприводный вариант модели будет представлен в конце 2025 года.

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Dacia Duster
Dacia Duster

Это улучшит тяговые характеристики автомобиля. Сейчас в линейке Duster есть только один полноприводный вариант — TCe 130 4x4 с механической коробкой передач, но он не имеет понижающей передачи, что ограничивает его возможности в сложных условиях.

Дени Ле Вот, бренд-менеджер Dacia, сообщил, что новый гибридный двигатель и электрифицированная задняя ось на автомобиле 4x4 появятся к концу 2025 года.

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Это также коснется модели Bigster, которая на данный момент доступна в полноприводной версии только с mild-hybrid двигателем.

Технические детали новой системы пока не раскрыты, но использование электродвигателя на задней оси вместо традиционного карданного вала через раздаточную коробку будет возможным благодаря гибридной технологии.

Подобные решения уже применяются в моделях Renault Rafale E-Tech и Nissan X-Trail e-4ORCE, но для Duster ожидается более простая версия.

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Duster Hybrid 4x4 обещает стать самой мощной моделью в линейке. Однако это повлечет за собой рост стоимости автомобиля, с увеличением цены на 1500–2000 евро (160–212 тыс. рублей). На данный момент самая дорогая версия – Duster Hybrid 140 стоит от 26 тыс. евро (2,8 млн рублей).

Таким образом, внедрение электрифицированной задней оси позволит значительно улучшить характеристики Duster и Bigster, что обеспечит их конкурентоспособность на рынке гибридных SUV.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 518
17.01.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+21