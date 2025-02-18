При покупке новой машины можно получить выгоду: эксперт о льготном автокредите

Эксперт Моржаретто объяснил, почему сейчас нужно покупать новый автомобиль

Рассматривая варианты приобретения автомобиля в 2025 году, стоит отдать предпочтение новой, а не подержанной модели. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

Комментируя прогноз экспертного сообщества о том, что цены на новые автомобили в текущем году могут вырасти на 3-5%, Моржаретто считает, что потенциальным покупателям не следует соглашаться сразу на первое предложение.

Эксперт советует перед заключением сделки внимательно изучить возможные варианты и сравнить все нюансы. При этом особое внимание нужно обращать не только на марку автомобиля, но и на все условия сделки по покупке.

«Взять кредит или заплатить сразу? Ключевая ставка Центробанка "ломовая", но многие компании предлагают свои консолидированные кредиты, которые частично ее погашают, получится уже не 28%, а, скажем, 14%», – объясняет эксперт.

Несмотря на достаточно широкий выбор на вторичном рынке, все-таки лучше купить новую машину, убежден Моржаретто.

«Найти стоящее предложение "с рук" достаточно сложно, что, в том числе, связано с активной работой перекупщиков – хорошие авто выкупают очень быстро», – констатирует специалист.

Тем автовладельцам, у кого относительно свежий автомобиль с хорошим обслуживанием, Моржаретто рекомендует не спешить менять транспорт. По большому счету, решение о покупке в значительной степени зависит от состояния самой машины, подытожил Моржаретто.

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Источник: mosregtoday.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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