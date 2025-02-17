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Дилеры выжидают: эксперт о возможном снижении цен на автомобили

Эксперт Ракитин объяснил, как геополитика влияет на ценообразование на авторынке

Геополитическая обстановка остается ключевым фактором формирования цен на рынке. Это наглядно доказывает ослабление курса доллара на фоне телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Таким мнением поделился автоэксперт Максим Ракитин.

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«Снижение мы уже наблюдаем у небольших игроков рынка, в основном у тех, кто занимается параллельным импортом. Это можно судить по их прайс- листам, которые поменялись. Крупные дилерские предприятия немножко медленнее реагируют на все это. Они сейчас наблюдают за тем, насколько эта динамика долгосрочная», – отмечает эксперт.

При этом Ракитин подчеркивает, что мгновенной реакции от крупных дилеров покупателям ждать не стоит. Продавцы осторожно подходят к изменениям прайсов в ожидании стабилизации ситуации в экономике. Будущая динамика цен будет зависеть от политических событий и заявлений на международной арене, таких как Мюнхенская конференция, убежден Ракитин.

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«Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от политики. Как, собственно, и произошло после разговора Путина и Трампа. Все завязано на геополитику, а в случае с конкретным снижением все зависит от решения конкретного дилерского холдинга или конкретного человека», – объясняет специалист.

Напомним, согласно данным Авито Авто, несмотря на достаточно высокие цены на авторынке, более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году, причем 15% рассматривают в качестве приобретения именно новую машину, а не подержанную.

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Источник: radiosputnik.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
17.02.2025 
Фото:Depositphotos
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