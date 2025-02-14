Оснований для снижения цен нет — эксперты о влиянии курса валют на авторынок

Дилеры спрогнозировали ситуацию на авторынке на фоне снижения курса валют

Никаких предпосылок для снижения цен на автомобили на рынке России на текущем этапе нет, потому что автомобильный бизнес не реагирует мгновенно на колебания курса валют. Таким мнением поделились опрошенные эксперты.

В частности, такого мнения придерживается руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Автомобильный бизнес, где цикл от производства до продажи занимает месяцы, не реагирует на курсовые изменения быстро. Автомобили, оплаченные дилерами в декабре прошлого года, когда доллар был крепко за 100, только сейчас приходят в страну. Поэтому оснований для снижений нет», – убежден эксперт.

Позицию Житнухина разделяет и директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он подчеркивает, что этот процесс очень волатилен и всегда растянут по времени. Дело в том, что поставка и производство автомобилей имеют большой временной лаг, моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменение отпускной стоимости товара.

«Думаю, изменения в цене можно ожидать при снижении курса валют не менее, чем на 10% и, что важно, закреплении на этом уровне в течение как минимум одного квартала. Например, если курс доллара снизится до уровня 88 рублей и продержится квартал, не повышаясь, тогда мы можем увидеть изменения себестоимости товара, и цены на продукцию могут измениться», – предполагает эксперт.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что колебания валют могут отразиться на ценообразовании на авторынке только в среднесрочной перспективе.

«Если рубль изменит свой вес относительно юаня и будет стабилен в течение одного-полутора месяцев, то цены в перспективе следующих 1,5-2 месяцев могут быть пересмотрены производителями в ту или иную сторону», – объясняет эксперт.

Динамика курса евро по отношению к рублю быстро меняет порядок цен на автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта. «Там плечо принятия решений короткое», – подытожил Тюктеев.

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Источник: rg.ru