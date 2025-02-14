Рост цен тормозят запасы стока дилеров — эксперт о влиянии курса валют на авторынок

Эксперт Корнев объяснил, как изменятся цены на машины из-за снижения курса валют

Ценообразование на авторынке России, включая машины и запчасти, зависит и от курса иностранной валюты в том числе. Изменятся ли цены на рынке из-за резкого снижения доллара и евро, «За рулем» рассказал руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

По его мнению, в текущих реалиях откатившиеся доллар и евро не повлияют кардинальным образом на стоимость автомобилей.

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг

— Укрепившийся рубль может только замедлить регулярное подорожание автомобилей. Тем более сейчас он во многом зависит от юаня. Рост цен также тормозят высокие объемы стоков у дилеров. Они сейчас особенно активно заинтересованы в ускорении продаж автомобилей 2024 года выпуска и почти всегда готовы идти на уступки на эти модели.

Корнев подчеркивает, что в настоящее время цены на рынке идут вверх на фоне выросшего в текущем январе утилизационного сбора. Дилеры закупают новые партии автомобилей по новым ценам, а разницу салоны переложили на потребителей, отмечает эксперт.

«Из кармана покупателей продавцы забрали на счет компенсации от снизившегося спроса, ведь продажи с такой ключевой ставкой будут падать и дальше. В целом немаленькие цены на новые автомобили и высокие проценты по кредитам заставляют многих покупателей сменить свой выбор в пользу подержанных экземпляров», – констатирует эксперт.

Устойчивый спрос на вторичном рынке «подогревает» цены и в этом сегменте, особенно на ходовые позиции, в том числе на бестселлеры с пробегом, хорошо знакомые российским покупателям, к примеру, Toyota Camry, Kia Rio, перечисляет Корнев.

«Из-за этого стоимость машин на рынке с пробегом в прошлом году росла быстрее, чем на новые авто. В 2025 году можно ожидать подорожания в пределах 15% на новые и автомобили с пробегом. Цены будут активнее прибавлять при дешевеющем рубле и выходить на плато во время коррекции», – прогнозирует специалист.

Напомним, согласно данным торгов Forex, утром 13 февраля 2025 года курс доллара составил 92 рубля и снизился к 10:25 (мск) до 90,8 рубля. Курс евро составлял 96-98 рублей и упал спустя полтора часа до 94,7 рубля.