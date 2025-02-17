Дилеры сознательно сокращают количество предложений б/у автомобилей

Авто.ру Бизнес: подержанные автомобили от дилеров в январе подешевели на 2%

В январе 2025 года на классифайдах было размещено 1 612 000 предложений о продаже автомобилей с пробегом, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2024 года, согласно отчету Авто.ру Бизнес (есть в распоряжении «За рулем»).

Число предложений растет за счет частных продавцов, в то время как дилеры сворачивают продажу б/у автомобилей.

Дилеры

Это, прежде всего, связано с тем, что выкуп подержанных автомобилей у дилеров требует привлечения заемных средств. С учетом текущей ключевой ставки, многие сделки стали экономически невыгодными, поэтому дилеры сознательно сокращают объемы выкупа.

В январе у автодилеров зафиксировано снижение стоимости автомобилей с пробегом после роста цен в конце прошлого года. По сравнению с декабрем средняя цена снизилась на 2% — с 2 011 000 рублей до 1 964 000 рублей.

Частники

В то же время стоимость подержанных автомобилей, продаваемых частными лицами, продолжает расти. В январе средняя цена таких машин на классифайдах увеличилась на 3% по сравнению с декабрем, составив 1 285 000 рублей.

Разница в средней цене автомобилей у дилеров и частников объясняется тем, что дилеры обычно предлагают более ликвидные модели в хорошем техническом состоянии. Кроме того, у них часто можно найти автомобили премиум-класса.

Самые продаваемые модели января (учитывались авто в возрасте от 3 до 10 лет)

Эконом-класс

Lada Granta – 12 486 шт. (средняя цена 663 282 рубля, средний срок продажи — 39 дней)

Lada Vesta – 8983 шт. (1 012 399 рублей, 40 дней)

Kia Rio – 8160 шт. (1 275 942 рубля, 41 день).

Средний класс

Toyota Camry с 6368 шт. (средняя цена – 2 766 131 рубль, продавалась за 44 дня)

Toyota RAV 4 – 3043 шт. (2 928 916 рублей, 47 дней)

Hyundai Creta – 2684 шт. (1 792 740 рублей, 42 дня).

Премиум-класс

BMW 5 — 2362 шт. (4 089 808 рублей, средний срок продажи — 52 дня)

Mercedes-Benz E-класса – 2004 шт. (3 820 036 рублей, 51 день)

BMW 3 – 1885 шт. (3 257 216 рублей, 50 дней).