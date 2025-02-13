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«Дедушкин» Hyundai Accent решили продать задорого

Hyundai Accent сборки ТагАЗа с пробегом в 27 тыс. км продают за 1,95 млн рублей

На одном из классифайдов появилось объявление о продаже практически нового Hyundai Accent 2006 года. На одометре пробег чуть больше 27 тыс. км.

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Hyundai Accent сборки ТагАЗа
Hyundai Accent сборки ТагАЗа

Седан серебристого цвета выставили на продажу в Ульяновской области. Продавец утверждает, что автомобиль в идеальном техническом состоянии, ездили на нем только летом, а зимой он стоял в гараже, машина в отличном состоянии и готов к любым проверкам. Похоже, это был такой «дачный» вариант автомобиля.

Внешне по фото Accent действительно соответствует описанию, причем салон и подкапотное пространство тоже в приличном состоянии.

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В автомобиле установлены 1,5-литровый двигатель мощностью 90 л.с. и механическая коробка передач.

Вот только просит продавец за этот неновый Accent как-то уж слишком дорого – 1 950 000 рублей. Но поскольку с продажей он не торопится, возможно, и этот автомобиль найдет своего покупателя.

Напомним, Hyundai Accent второго поколения с 1999 по 2012 год выпускали в России на заводе ТагАЗ в Таганроге. Вероятно, именно такой автомобиль и выставлен теперь на продажу.

Источник, фото: Авито.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
13.02.2025 
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