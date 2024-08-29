Неубиваемые машины за 400 тыс. руб. — выбор таксистов
С бюджетом 400 000 рублей новое авто сейчас не приобрести, но можно купить неплохую подержанную машину. Владелец таксопарка назвал пять надежных моделей, доступных в этом ценовом диапазоне, и отметил их отдельные недостатки.
Ford Focus – своевременный техосмотр обеспечивает надежность этому автомобилю, хотя кузов и подвержен коррозии. Моторы и КП долговечны. За 400 тысяч рублей можно найти модель 2003-2005 гг.
Hyundai Accent – популярный в России автомобиль отличается надежностью и простотой в обслуживании. По цене 400 тысяч рублей можно найти машину 2008-2010 гг. с пробегом около 200 000 км. Лучше выбрать версии с механической коробкой передач.
Chevrolet Aveo 2008-2009 гг. прекрасно подходит для ежедневных поездок. При своевременном техобслуживании прослужит долго.
Nissan Almera Classic – удобен в обслуживании и обладает хорошей ликвидностью. Модель 2006-2007 гг. привлекает надежной технической частью, крепкой подвеской и хорошей управляемостью.
Renault Megane 2004-2005 гг. также стоит рассмотреть к покупке. Несмотря на возраст и пробег около 200 000 км, при хорошем уходе автомобиль вполне надежный. У него комфортный салон и крепкая ходовая.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: cenyavto.com