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Рынок падает? А вот и нет: почти 40% россиян планируют покупку в 2025 году

Авито Авто: почти 60% россиян хотят купить машину у дилера в салоне в 2025 году

Покупку автомобиля в 2025 году планируют 36% россиян, при этом 15% рассматривают покупку новой, а не подержанной машины. Такие данные получили аналитики Авито Авто в ходе проведенного опроса.

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«Самой распространенной причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное транспортное средство с другими характеристиками – об этом заявили 33% аудитории. На втором месте по популярности оказалась плановая замена используемого автомобиля», – уточнили в пресс-службе ресурса.

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Таких набралось 23%, еще 22% участников опроса рассказали, что для них эта будет первая покупка автомобиля. Остальные 17% респондентов раздумывают на тем, чтобы купить новую машину, или вложиться в ремонт имеющейся.

Также в ходе опроса выяснилось, что россияне в большинстве предпочитают внедорожник или кроссовер. Почти половина (46%) респондентов хотят купить автомобиль именно в таком кузове. На втором месте по популярности седаны (28%), на третьем – универсалы (25%).

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Что касается стоимости, то в среднем участники опроса рассматривают покупку в ценовом диапазоне до 2,03 млн. рублей. Минимальную сумму назвали жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) – 1 742 818 рублей, а максимальную – автовладельцы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) – 2 176 613 рублей.

Поиском и выбором подходящей модели 59% опрошенных россиян намерены заняться при помощи официальных дилеров, а 53% буду мониторить сайты с объявлениями, включая Авито Авто. Почти 40% респондентов изучат сайты дилеров, а 23% воспользуются помощью знакомых.

Источник: пресс-служба Авито Авто.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
12.02.2025 
Фото:Depositphotos
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