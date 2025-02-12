Как не купить «убитую» машину на вторичке? 10 очевидных и неочевидных признаков

Водителям рассказали, по каким признакам выявить проблемную машину на вторичке

Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда грозит рисками, зачастую при, казалось бы, идеальном внешнем виде, ее история может таить неприятные сюрпризы. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать неприятностей и на какие признаки обращать внимание при осмотре автомобиля с пробегом перед покупкой.

«Первый шаг перед осмотром автомобиля – запросить у продавца VIN-номер. Этот код позволит узнать, сколько было владельцев, попадал ли автомобиль в аварии и не значится ли он в розыске. Проверку можно провести через открытые базы данных, но за некоторые сервисы может потребоваться заплатить», – рекомендуют эксперты.

Если VIN-номер визуально кажется подлинным, все равно его нужно сверить на маркировочных табличках. Они расположены под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно, чтобы все цифры совпадали с указанными в документах на машину.

«Основной VIN-код обычно размещен под передним правым сиденьем. Именно это место стоит осмотреть особенно тщательно – мошенники часто меняют его, чтобы скрыть реальное прошлое машины», – объясняют эксперты.

Желательно осмотреть автомобиль на подъемнике, в этом случае можно выявить следы серьезного ремонта. Должно насторожить наличие сварного шва у пассажирского сиденья рядом с креслом водителя. Если он есть, с большой долей вероятности VIN заменили вместе с частью кузова, предупреждают эксперты.

Реальный пробег и историю автомобиля могут выдать косвенные признаки. Например, дата производства ремней безопасности и фар может отличаться от заявленного года выпуска машины. Если оплетка руля и накладки на педалях новые, значит, их заменили из-за сильного износа, вывод – у машины может быть большой пробег.

Чехлами на сиденьях зачастую хотят скрыть повреждения обивки или другие дефекты. Состояние потолка (грязь, царапины) особенно если он светлого цвета, могут свидетельствовать о том, что машину использовали в такси, каршеринге или сдавали в аренду. Повреждения на заднем пороге с левой стороны тоже укажет на эксплуатацию в такси.

Тщательный осмотре всех этих деталей даст ясную картину о состоянии авто и честности продавца. Эти советы помогут не нарваться на машину с темным прошлым.