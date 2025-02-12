Как не купить «убитую» машину на вторичке? 10 очевидных и неочевидных признаков
Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда грозит рисками, зачастую при, казалось бы, идеальном внешнем виде, ее история может таить неприятные сюрпризы. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать неприятностей и на какие признаки обращать внимание при осмотре автомобиля с пробегом перед покупкой.
«Первый шаг перед осмотром автомобиля – запросить у продавца VIN-номер. Этот код позволит узнать, сколько было владельцев, попадал ли автомобиль в аварии и не значится ли он в розыске. Проверку можно провести через открытые базы данных, но за некоторые сервисы может потребоваться заплатить», – рекомендуют эксперты.
Если VIN-номер визуально кажется подлинным, все равно его нужно сверить на маркировочных табличках. Они расположены под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно, чтобы все цифры совпадали с указанными в документах на машину.
«Основной VIN-код обычно размещен под передним правым сиденьем. Именно это место стоит осмотреть особенно тщательно – мошенники часто меняют его, чтобы скрыть реальное прошлое машины», – объясняют эксперты.
Желательно осмотреть автомобиль на подъемнике, в этом случае можно выявить следы серьезного ремонта. Должно насторожить наличие сварного шва у пассажирского сиденья рядом с креслом водителя. Если он есть, с большой долей вероятности VIN заменили вместе с частью кузова, предупреждают эксперты.
Реальный пробег и историю автомобиля могут выдать косвенные признаки. Например, дата производства ремней безопасности и фар может отличаться от заявленного года выпуска машины. Если оплетка руля и накладки на педалях новые, значит, их заменили из-за сильного износа, вывод – у машины может быть большой пробег.
Чехлами на сиденьях зачастую хотят скрыть повреждения обивки или другие дефекты. Состояние потолка (грязь, царапины) особенно если он светлого цвета, могут свидетельствовать о том, что машину использовали в такси, каршеринге или сдавали в аренду. Повреждения на заднем пороге с левой стороны тоже укажет на эксплуатацию в такси.
Тщательный осмотре всех этих деталей даст ясную картину о состоянии авто и честности продавца. Эти советы помогут не нарваться на машину с темным прошлым.
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