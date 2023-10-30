Что такое VIN-код и как он поможет узнать о криминальной составляющей автомобиля

Эксперты объяснили, для чего нужно проверять информацию об авто по VIN-коду

При помощи VIN-кода можно узнать всю максимально достоверную информацию об автомобиле, включая список комплектаций. Но лучше все-таки перестраховаться и сравнить данные из нескольких источников. Советами поделились эксперты Autonews.

VIN-код — это уникальный номер транспортного средства, присваиваемый ему во время выпуска. VIN-код включает в себя: наименование производителя, год выпуска, место выпуска, комплектацию и другие данные.

Благодаря уникальному VIN можно предотвратить незаконные сделки при продаже автомобилей. Согласно законодательству РФ, за подделку или уничтожение VIN ч.1 ст.326 УК предусмотрен штраф до 80 тыс. руб., исправительные работы от года до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет.

По VIN можно определить страну-производитель; компанию производителя; модель; тип кузова; тип двигателя; тип коробки передач; комплектацию. Обычно VIN размещают на брызговике моторного отсека, лонжероне, моторном щите, опорной чашке передней подвески, поверхности ниши для запасного колеса, на полу в передней части салона, на раме лобового стекла центральной стойки кузова.

Единый стандарт VIN содержит 17 символов, первые три знака которых образуют аббревиатуру — WMI (Всемирный индекс изготовителя). Следующие шесть символов VDS содержат подробное описание автомобиля. Последние восемь символов VIS — это серийный номер машины с информацией о модельном годе и заводе-изготовителе.

Всю информацию о комплектации автомобиля можно получить на сайте ГИБДД и ресурсах, специализирующихся на автомобилях: Vinformer, Elcats, Autoteka. Также на коммерческой основе всю информацию об изменениях, внесенных в конструкцию автомобиля, предлагает сайт avtocod.ru.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos