Нива Спорт — все подробности!
«За рулем» собрал все, что известно о новом внедорожнике Lada Niva Sport
Одна из важных новинок, которые мы ждем в 2025 году на отечественном авторынке – это модификация внедорожника Lada Niva Legend, получившая название Niva Sport. «За рулем» собрал все, что известно об этом автомобиле на начало февраля 2025 года.
- Внешние отличия: оригинальные накладки на арки колес и капотный воздухозаборник, рейлинги на крыше, дополнительные светодиодные планки на переднем бампере, оригинальные колесные диски;
- Интерьер: два рычага управления трансмиссией (как на Niva Travel), рулевая колонка установлена «по сиденью» (нет смещения, как на обычной Legend); метка нулевого положения руля, красные вставки на сиденьях;
- Двигатель: Lada Granta Sport 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин), установлен продольно;
- Коробка передач: Lada Niva с доработкой от ООО «Лада Спорт» по шумам, вибрациям и четкости работы; применены усиленные шестерни пятой передачи и усиленный картер сцепления;
- Раздаточная коробка: с однорычажным приводом вместо двухрычажного;
- Задняя подвеска: мост на четырех поперечных штангах (вместо тяги Панара) для исключения «сдергивания» в поворотах;
- Тормозные механизмы: дисковые всех колес;
- Место производства: ООО «Лада Спорт», Тольятти; с АВТОВАЗа поставляется окрашенный кузов;
- Старт производства: конец декабря 2024 года;
- Старт продаж: первая половина 2025 года;
- Цена, прогноз: 1,6-1,65 млн рублей.
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09.02.2025
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend 2013/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+48