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Нива Спорт — все подробности!

«За рулем» собрал все, что известно о новом внедорожнике Lada Niva Sport

Одна из важных новинок, которые мы ждем в 2025 году на отечественном авторынке – это модификация внедорожника Lada Niva Legend, получившая название Niva Sport. «За рулем» собрал все, что известно об этом автомобиле на начало февраля 2025 года.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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  • Внешние отличия: оригинальные накладки на арки колес и капотный воздухозаборник, рейлинги на крыше, дополнительные светодиодные планки на переднем бампере, оригинальные колесные диски;
  • Интерьер: два рычага управления трансмиссией (как на Niva Travel), рулевая колонка установлена «по сиденью» (нет смещения, как на обычной Legend); метка нулевого положения руля, красные вставки на сиденьях;
  • Двигатель: Lada Granta Sport 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин), установлен продольно;
  • Коробка передач: Lada Niva с доработкой от ООО «Лада Спорт» по шумам, вибрациям и четкости работы; применены усиленные шестерни пятой передачи и усиленный картер сцепления;
  • Раздаточная коробка: с однорычажным приводом вместо двухрычажного;
  • Задняя подвеска: мост на четырех поперечных штангах (вместо тяги Панара) для исключения «сдергивания» в поворотах;
  • Тормозные механизмы: дисковые всех колес;

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 44407
09.02.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+48