Серийная Niva Sport — что под капотом и в салоне? Сколько стоит?

Главред «За рулем» Максим Кадаков дал прогноз цен на внедорожник Lada Niva Sport

На состоявшейся 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа была презентована серийная версия автомобиля Lada Niva Sport. Производство таких внедорожников идет на дочернем вазовском предприятии ООО «Лада Спорт» с конца декабря прошлого года, и в ближайшее время Нива Спорт появится в продаже.

Внешне автомобиль отличается оригинальными накладками на колесные арки и капотный воздухозаборник, рейлингами на крыше, а также дополнительными размещенными на бампере светодиодными «планками».

В салоне обращает на себя внимание двухрычажная схема управления трансмиссией (как у Niva Travel) вместо трехрычажной. Интерьер – с красными акцентами. Угол установки рулевой колонки изменен – тут нет характерного для обычной Нивы легкого смещения относительно центра сиденья.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В ближайшее время в продажу пойдет трехдверная Нива Спорт со 122-сильным мотором 1.6. Сборка уже начата. Цены не называют.

По моим данным, можно ориентироваться на цену Нивы Бронто (1,5 млн рублей) + еще 100–150 тысяч рублей.

Под капотом трехдверного внедорожника Niva Sport – двигатель 1.6 16V, который устанавливается на Гранту Спорт и выдает 122 л.с., и 151 Нм. В отличие от Гранты, под капотом Нивы Спорт он размещается продольно и соединен со стандартной МКП Нивы, прошедшей доработку в подразделении Lada Sport – меньше шума и вибраций, более четкая работа. Применены усиленные шестерни пятой передачи, усиленный картер сцепления, однорычажный привод раздаточной коробки.

Также изменена подвеска: вместо классической тяги Панара сзади стоят четыре поперечные штанги, что позволило устранить сдергивание моста в поворотах. Дисковые тормоза – на всех колесах. Технологии производства Niva Sport предусматривают поставку окрашенного кузова с АВТОВАЗа на конвейер «Лада Спорт» и дальнейшую индивидуальную сборку. В продажу Niva Sport пойдет в 2025 году.

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Источник: Максим Кадаков