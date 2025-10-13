Липучка или шипы? Рассказываем, как не ошибиться при выборе

Эксперт «За рулем» дал совет по выбору оптимальных зимних шин

Межсезонье для автомобилиста – хлопотная пора, особенно если пришло время покупать новые зимние шины.

И один из самых частых вопросов, возникающих при выборе зимних шин, – «липучка» или шипованные? С самого появления фрикционных шин на российском авторынке споры среди водителей не утихают: одни утверждают, что фрикционки «не держат», вторые – что ездят на таких уже который сезон и горя не знают.

На самом деле, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, напоминает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

А нюанс здесь, по сути, один-единственный – надо четко оценивать условия эксплуатации.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Если вы перемещаетесь исключительно по городу и его окрестностям, то лучше отдать предпочтение фрикционным шинам. Они хорошо чувствуют себя в снежной каше и на дорогах, обработанных реагентами. Да и на чистом асфальте с такими шинами комфортнее и надежнее. Особенно при торможениях.

Если приходится ездить и за городом (не только по асфальту, но и по чистому льду), то однозначно стоит выбирать шипованные шины. За скользкие покрытия зацеп у них лучше, это же касается и проходимости в снегу. Но есть и минусы – момент «переобувки» нужно выбирать точнее. Езда на шипах по асфальту ведет к повреждениям. Это касается как самих шин (шипов), так и дорожного покрытия.

Все нюансы выбора зимних шин – в новой статье «За рулем»!