Бустер + компрессор: сравнили 8 устройств (и собрали еще одно)

Универсальные приборы обещают и пустить двигатель при подсевшей батарее, и накачать шины. Эксперты «За рулем» проверили, как они справляются с задачами.

Универсальные инструменты и приборы, как правило, хуже специализированных. Однако есть устойчивый спрос на «универсалов»: зачастую их приобретают не только для личного использования, но и, например, в подарок.

Для экспертизы мы прибрели восемь таких «полезняшек», сочетающих в себе пауэрбанки, пускачи (они же бустеры) и автономные компрессоры.

Результаты наших испытаний относятся именно к приобретенной выборке изделий.

Что и зачем испытывали

Основной интерес для нас представляла не возможность подзаряжать смартфоны, а гораздо более серьезная работа – накачивание шин и пуск двигателя за счет энергии пауэрбанка. Поэтому испытания мы разбили на несколько чисто автомобильных этапов, перед каждым из которых изделия полностью заряжали.

Первый этап – работа в режиме компрессора. Каждому устройству предлагалось накачать два предварительно спущенных колеса размерностью 195/65 R15 до давления 2,5 бар. Оценивали необходимое для этого время: чем оно меньше, тем лучше.

Компрессорную часть испытываемых устройств оценивали с помощью поверенного образцового манометра Intercomp.

Второй этап – оценка резервной емкости устройств. Нагрузку соорудили из восьми параллельно включенных нитей дальнего света ламп H4 – ток нагрузки при этом составлял 42 А. Чем дольше батарея будет разряжаться до рубежа в 10,5 В, тем выше запас ее энергии. Вплоть до такого напряжения есть смысл делиться энергией со штатным аккумулятором.

Измерение резервной емкости проводили при нагрузке в 42 А – именно такой ток потребляют восемь одновременно работающих автомобильных ламп.

Третий этап – пуск ДВС. Чтобы максимально осложнить задачу, вообще отключили штатную батарею от подопытного Ларгуса. Чтобы все участники были в равном положении, мотор после успешного пуска тут же глушили и давали ему остыть в течение часа.

Перед началом испытаний мы ради интереса оценили параметры всех пускачей – с помощью тестера для проверки батарей. Его предсказания также занесли в таблицу.

Идеологический момент

У многих пусковых устройств на выходе стоит защитный релейный блок, защищающий от короткого замыкания и переполюсовки. Идеология их построения различается – некоторые требуют перед пуском нажать незаметную кнопку, другие начинают беспорядочно мигать светодиодами.

Иногда нажатие кнопки оживляет пускач всего на несколько секунд. Как правило, загорание зеленого светодиода говорит о том, что бустер готов к работе. Но иногда от пользователя требуется изрядное терпение…

Этот блок размещают в отдельном отсеке вне корпуса. Надо полагать, что это сделано в целях безопасности: в критическом режиме его элементы могут разогреться, а потому их лучше располагать подальше от капризного лития.

Участники

1. Automobile emergency mobile power supply High Power Примерная цена 3300 ₽

Есть диодная защита от переполюсовки. Имеются выходы на 5 В, 12 В, 16 В и 19 В. Обещаны пусковые токи 300 (600) А. Замеры в статике показали внутреннее сопротивление 31,7 мОм, что позволяло рассчитывать на пусковой ток в 92 А. На накачку второго колеса дополнительным компрессором энергии уже не хватило.

Пустить мотор Ларгуса устройство напрямую не смогло. Резервная емкость спустя 12 часов после заряда оказалась «никакой»: всего 3 секунды. Низкая цена – не оправдание.

Рекомендовать не можем. 2. Cur Jump starter Q12 Примерная цена 7100 ₽

На выходе предусмотрено коммутирующее устройство, защищающее от замыкания. Есть выход 5 В, заявлены пусковые токи в 1000 (2000) А. Указана емкость батареи – 21 800 мА·ч. Обещано давление 150 PSI (это 10,3 бар). Может заряжаться от USB.

Звук компрессора неприятный. Резервная емкость сравнительно невысокая, однако мотор Ларгуса успешно пустился. Самый дорогой в выборке.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

3. Jump starter with air pump 1920 all in one Примерная цена 5900 ₽

На выходе есть коммутирующее устройство. Указана любопытная энергоемкость: 38,48 Вт·ч. Обещаны давление – до 10,3 бар, производительность – 20 л/мин. Может заряжаться от USB.

Звук компрессора резкий, неприятный. Резервная емкость – средняя по выборке. При попытке пустить мотор Ларгуса коммутатор долго мигал индикаторами, однако в итоге успокоился и оживил-таки двигатель.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. 4. Jump Starter & Air Pump BN03SH Примерная цена 5900 ₽

На выходе – коммутирующее защитное устройство. Есть выходное напряжение 5 В. Указаны странная энергоемкость – 37 Вт·ч / 45,55 Вт·ч – и заявленные токи – 1000 / 1500 А. Обещано давление до 150 PSI (10,3 бар) и производительность до 25 л/мин. Может заряжаться от USB.

Звук компрессора пристойный. Резервная емкость лучшая в выборке. При попытке пустить мотор началось перемигивание светодиодами, однако в итоге пуск состоялся.

В целом – рекомендуем.

5. Lap charging air blast machine GF01 Примерная цена 6500 ₽

На выходе – защитный коммутатор. Есть выход 5 В. Обещано давление до 150 PSI (10,3 бар). Может заряжаться от USB.

Субъективно – самый тихий в выборке. При этом два колеса накачал быстрее всех. Резервная емкость одна из лучших в тесте. При пуске коммутатор начал мигать индикаторами, но потом успокоился – мотор ожил.

В целом – рекомендуем. 6. Multi-Function Jump Starter ТМ18В Примерная цена 4200 ₽

Налицо странное решение: компрессор выполнен в отдельном корпусе, однако подключить его напрямую к бортсети автомобиля нельзя – только к пауэрбанку. На выходе – диодная защита от переполюсовки. Есть 5-вольтовый выход. Обещаны токи 300 (600) А.

В режиме компрессора работает крайне медленно. Второе колесо накачать не смог. При проверке резервной емкости выяснилось, что спустя 12 часов после зарядки батарея разрядилась полностью. Пуск Ларгуса не состоялся.

Рекомендовать не можем.

7. Multi-Function Jump Starter ПЗУ для автомобиля с встроенным компрессором Примерная цена 4400 ₽

На выходе только провода без всякой защиты. Оживить устройство нам не удалось – попался явный брак. По странному совпадению, именно у этого устройства вообще отсутствовала инструкция с какими-либо обещанными параметрами.

Рекомендовать не можем. 8. Car Jump Starter Li-Ion Примерная цена 4300 ₽

На выходе только провода, без всякой защиты. Предусмотрены выходы с напряжениями 5 В и 12–16 В. Давление – до 150 PSI (10,3 бар). Может заряжаться от USB.

Звук компрессора неприятный. Манометр сильно искажает реальную картину. Резервная емкость – средняя. Ларгус пустился без проблем.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Результаты испытаний – на следующей странице