Универсальные гаджеты в помощь водителю: выбрали лучшее комбо «3 в 1»
Несмотря на сравнительно высокую цену, комбоустройства прибавляют в популярности. В одном гаджете вы получаете сразу все основные функции, полезные как при ежедневных поездках (видеорегистратор), так и в дальней дороге (база камер и радар-детектор).
Чтобы покупка радовала, в ней должны хорошо работать все составляющие. Иначе зачем переплачивать за бесполезные вещи? Поэтому мы продолжаем тестировать гибриды по нашей фирменной методике, проверяя их на качество съемки, работу радарной части и наполнение базы камер фиксации нарушений.
Наши последние тесты показали, что «безымянные» радар-детекторы – как правило, полный хлам. А вот среди неизвестных брендов видеорегистраторов встретить достойный и одновременно недорогой вполне реально. Чтобы понять ситуацию с комбоустройствами, в очередной тест мы включили несколько изделий неведомых марок.
Кто есть кто?
- Абсолютная новинка – X-Can Condor COB 3 (18 000 рублей). Бренд только появился на рынке и еще формирует свою линейку.
- Daocam Combo (18 000 рублей) участвовал в сравнительном тесте ровно год назад. Тогда он показал уровень ниже среднего – посмотрим, есть ли прогресс, ведь прошивки и базы постоянно улучшаются.
- Представители марки Roadgid тоже проходили через наши прошлые тесты, но модель Roadgid Premier 3 (21 400 рублей) попала к нам впервые.
- Marubox M670R (15 300 рублей) купили через популярный маркетплейс, но он также продается и на Алиэкспрессе. Есть официальный сайт на русском. Сделан топорно, а из контактов – только номер мобильного телефона, на который, как написано, принимаются лишь сообщения через WhatsApp. Выглядит всё это несолидно, но мы рискнем.
- Вторую половину участников составили устройства от более известных брендов. Navitel XR2600 Pro (15 000 рублей) и Carcam Hybrid 4 Signature (15 000 рублей) – продукты компаний, сделавших себе имя на навигаторах и видеорегистраторах соответственно. По части радар-детекторов и комбоустройств они прежде не блистали.
- Фирма Sho-Me в прежние годы выпускала достойные автомобильные гаджеты, но в последнее время не радует качеством. От нее выступает модель Sho-Me Combo Vision Pro (17 400 рублей). Neoline, напротив, показывает очень заметный прогресс. Главным образом – по радарной части. Поэтому модель Neoline X-Cop 9100x (22 000 рублей), возможно, имеет право на такую цену. Но мы проверим.
Участники
Результаты испытаний относятся только к конкретным образцам приборов и не могут служить основанием для суждения о всей продукции в целом.
| Процессор NTK96670
Видеосенсор Sony IMX415
Максимальное разрешение 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + присоска
Заявленный угол обзора 170 °
Цена невысокая. Функциональность неплохая: есть сканер дорожных знаков и ночной режим регистратора с отдельными настройками. Фантастическое разрешение видео, по всей видимости, достигается интерполяцией. А вот возможность записывать Full HD при 60 к/с – это плюс. Не обновлявшаяся на сайте больше года база камер намекает на то, что с поддержкой не всё ладно. Радарная часть средняя. На ярком солнце склонен слишком затемнять видео.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор MStar 8339
Видеосенсор Sony IMX307
Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + скотч
Заявленный угол обзора 170 °
Нескромная цена для «ноунейма». В настройках неудобно выставлять допустимое ограничение скорости: большой шаг в 5 км/ч. Рекламный слоган «снимает ночью как днем» подтвердился – метраж читаемости номера одинаков, но для дневной съемки такой результат слабоват. Глюк с читаемостью файлов на карте памяти явно на совести самого прибора. В целом работоспособен, но за такие деньги есть аппараты получше.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор NTK96675
Видеосенсор Sony IMX307
Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + скотч или присоска
Заявленный угол обзора 170 °
Неизвестный бренд, топорно сделанный сайт с дизайном прошлого века, из контактов – только телефон для WhatsApp-сообщений. Всё это не внушает доверия. Однако прибор оказался на удивление неплохим. И цена адекватная. Хорошая база камер, не провальная радарная часть с четким распознаванием сигнатур, плюс видеоспособности. Приятный сюрприз, но так как это первый опыт с гаджетом Marubox, пока сложно судить в целом о качестве изделий этой марки.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор MStar 8339
Видеосенсор Sony IMX307
Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + скотч
Заявленный угол обзора 150 °
Navitel известен навигаторами, делает неплохие видеорегистраторы. Но вот радарная часть у этого гибрида – одна из худших. Ложных срабатываний нет, однако дальность невелика. Фильтр для защиты от бликов держится слабо, рискует потеряться. Настроек минимум, шаг допустимого превышения скорости неудобно большой, 5 км/ч. Для обновления зачем-то требуется ввести серийный номер устройства.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор н.д.
Видеосенсор Sony IMX415
Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 2,0
Тип крепления кронштейн + скотч
Заявленный угол обзора 135 °
Цена кусается: премиум среди автомобильных гаджетов. По всем основным параметрам – лидер наравне с X-Can. При этом нет дублирующего гнезда питания на разъеме, а крепеж – на устаревшем кронштейне. Из нестандартных настроек есть возможность выбрать процент объема карты памяти, который будет отводиться для тех или иных файлов, время работы ночного режима видеорегистратора и голос для оповещений. Из последних некоторые говорят странно-стёбными интонациями, что может показаться неуместным.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор NTK96675
Видеосенсор Sony IMX327
Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + скотч или присоска
Заявленный угол обзора 170 °
Цена кусается – почти как у Неолайна. Оправдать ее можно наличием сканера дорожных знаков, Full HD съемкой при 60 к/с, наличием двух типов крепления. За отделку под карбон наверняка тоже что-то накинули. Радарная часть, регистратор, база камер – всё далеко не лучшее. Вдобавок прибор часто на фоне остальных терял GPS-сигнал и отметился ложными срабатываниями. Не рекомендуем.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор MStar 8629
Видеосенсор Sony IMX335
Максимальное разрешение 3840×2160 при 25 к/с, 1920×1080 при 30 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления кронштейн + скотч или присоска
Заявленный угол обзора 140 °
По цене – середнячок. Хорошая комплектация: два типа крепления, набор для стационарного подключения, дублирующая розетка. Есть собственная внутренняя память на 32 Гб. Высочайшее разрешение 3840 на 2160 пикселей реальной съемкой не подтвердилось: это интерполяция. Радары по сигнатуре фактически не распознает, есть ложные срабатывания. Глюки с обновлением. Многовато грешков для гибрида от именитого бренда.
Примеры видео: день и ночь
| Процессор NTK96675
Видеосенсор Sony IMX335
Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с
Диагональ дисплея, дюймы 3,0
Тип крепления магнит + присоска или скотч
Заявленный угол обзора 170 °
Средний по стоимости, но самый щедрый по комплектации. Есть даже карта памяти на 32 Гб, плюс тряпочка для протирки дисплея и мешочек для ношения. Два типа крепления. Запись Full HD при 60 к/с. База камер самая полная, идентичная Неолайну. Радар-детектор тоже отработал на пять. Видеоспособности чуть лучше, что в сочетании с более низкой ценой вывело X-Can, а не Neoline, на первое место в тесте.
Примеры видео: день и ночь
Основные черты
Первое впечатление от всех устройств – положительное. Все исправны, с полностью работающими кнопками, корректно сохраняют видео после отключения питания и без проблем включаются после ночи в морозильной камере при температуре –25 ºС. Большинство гибридов с аккумуляторов перешли на более живучие суперконденсаторы, поэтому устройства не должны иметь проблем как минимум года три даже при постоянном нахождении в машине.
У всех реализовано так называемое «сквозное питание». Это означает, что провод подключается к кронштейну, а не к самому гаджету. При снятии и установке последнего не нужно проводить никаких дополнительных действий.
Sho-Me и Neoline оснащены классическими рупорными антеннами в вытянутых по горизонтали корпусах. И они же верны устаревшему креплению через кронштейн на салазках. Шесть остальных гибридов более компактны благодаря плоской патч-антенне. Снимаются и устанавливаются они одним легким движением: у них более современное и удобное магнитное крепление.
Sho-Me озадачил расположением разъема питания на передней части. Если провод уходит наверх, под обшивку потолка – никаких проблем. Но если вы не заморачиваетесь скрытой укладкой провода, то он пойдет вниз, к розетке на передней панели. И перекроет или объектив камеры, или «глазок» радар-детектора.
Этот же прибор единственный лишен поляризационного фильтра, который убирает блики. На объективе Navitel фильтр держится плохо – рано или поздно вы его потеряете, если постоянно снимаете прибор и уносите с собой.
X-Can приятно удивил наиболее щедрой комплектацией, в которой есть даже карта памяти на 32 Гб. Вместе с изделиями Roadgid, Sho-Me и Marubox он предлагает два варианта крепления на стекло на выбор: многоразовую, но более громоздкую присоску или компактный, но не позволяющий перевешивать прибор скотч.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ
Изобилие разъемов питания появилось в машинах совсем недавно. У многих в автомобилях до сих пор одна розетка на 12 В – и всё. В этом плане Neoline недружелюбен: у него самый простой, «глухой» разъем. Что странно, учитывая самую высокую стоимость прибора.
X-Can, Roadgid, Carcam и Marubox предлагают современное и наиболее удобное решение – USB-порт в торце разъема питания. Смартфон через него заряжается на приличной скорости, можно даже пользоваться навигатором с постоянно светящимся дисплеем.
Navitel, Sho-Me и Daocam посередине. Они компенсируют занятую розетку точно такой же, круглой. Сейчас большинство зарядок всё же используют USB-вход. К тому же разъем со вторым прикуривателем получается очень громоздким.
Настройки и обновления
Интерфейс и структура меню несколько отличаются, хотя есть и копирующие друг друга аппараты разных брендов. С настройками любого разберетесь и без инструкции.
Neoline, Sho-Me, Roadgid и Carcam предлагают отдельные настройки для ночного режима съемки. Как и в случае с поляризационным фильтром, серьезных преимуществ он не дает. Больше похоже на маркетинговый ход.
Carcam и Roadgid оснащены функцией распознавания знаков ограничения скорости. Как и любая другая система активной безопасности, она работает на порядок хуже интегрированной в автомобиль. В сумерках видит только при хорошем уличном освещении (света фар машины не хватает). Индикатор появляется на дисплее всего на несколько секунд: пропустил – и дальше едешь в неведении. Считать такую функцию весомым преимуществом не стоит. Равно как и управление жестами, срабатывающее невпопад.
При обновлении приборов перед началом полевых тестов пошли первые проблемы.
Navitel зачем-то требует ввести серийный номер устройства. Опасаются подделок?
На сайте Carcam в марте 2024 года обнаружилась последняя база камер от января 2023‑го.
Daocam и Sho-Me обновляться отказались. Чистую карту памяти они видят без проблем и начинают записывать на нее видео. На файлы свежей прошивки и базы – никакой реакции. Выручила функция обновления по Wi-Fi. Тот же беспроводной способ и мобильное приложение помогли «вытащить» записанные файлы из гибрида Daocam. Компьютер видел карту памяти пустой, но после ее перестановки обратно в регистратор файлы на ней мистическим образом появлялись.
|
Замеры проведены с прошивками и базами, доступными на официальных сайтах производителей на 3 марта 2024 года. Дальность распознавания радаров зависит от прошивки прибора, рельефа местности, наличия других автомобилей на дороге и особенностей установки радара. Указанные в таблице результаты корректны для условий проведения конкретного теста и служат для сравнения характеристик его участников. Минус перед результатом означает, что прибор выдал предупреждение после проезда радара, прочерк – отсутствие реакции, (н) – неуверенный прием, (с) – распознавание сигнатуры.
Основная работа
Видео
В настройках видеорегистраторов Sho-Me и Carcam заявили невиданное разрешение: 3840 на 2160 пикселей! В реальности никакого превосходства они не показали. Вдобавок Carcam выдал очень темную картинку при дневной съемке. Светило яркое солнце, но оно стояло высоко, да и другие аппараты «пригасили» его без такой радикальности.
Лучшие по читаемости номеров в статике – X-Can и Neoline. Одновременно у них же чуть меньше реальный угол обзора – но не настолько, чтобы за это снижать оценку.
У первого будет преимущество, если потребуется распознать быстро мелькнувший в кадре номерной знак. X-Can позволяет записывать видео в разрешении Full HD на скорости 60 кадров в секунду, тогда как у Neoline – стандартные 30 к/с. Это означает, что при детальной раскладке одного и того же фрагмента X-Can выдаст вдвое больше кадров. Значит, будет вдвое больше шансов зафиксировать нужную информацию. Аналогичными возможностями обладают Carcam, Roadgid и Marubox.
Базы камер
Одинаково лучшие базы камер – снова у X-Can и Neoline. Они небезгрешны, но набрали меньше всего ошибок. Вдобавок у обоих оптимальные, предельно лаконичные оповещения. Многословность некоторых устройств быстро начинает раздражать.
Marubox неожиданно показал знания на уровне лидеров. Правда, есть огрехи: хотелось бы поменьше слов, а мобильные камеры неправильно называть стационарными. Остальные сильно отстали.
Радарная часть
При проверке радарной части самым показательным оказался новый, очень «тихий» радар Кордон Про. Гаджеты Sho-Me, Carcam, Roadgid и Daocam его не заметили вовсе. Navitel и Marubox выдали предупреждение за чисто символические 50 м. И только X-Can и Neoline сработали за 250 м. Недалеко, но на фоне остальных – прорыв.
Ложные срабатывания
Ложных срабатываний было немного. Ими отметились Roadgid, Sho-Me и Carcam, хотя в целом работу радар-детектора они искажали несильно. Carcam и Roadgid по сигнатуре не распознали ни один радар, все излучения просто обозначены К‑диапазоном. Sho-Me называл по имени только Кордоны и то через раз. Если в этих трех детекторах выбрать чисто сигнатурный режим работы, они с чистой совестью промолчат. У остальных проблем с распознаванием измерителей скорости по названию проблем не было.
Вывод
Из восьми комбоустройств нет ни одного провального. Все способны выполнять заложенные в них функции. Удивил неплохо выступивший безвестный Marubox.
Но еще большая сенсация – X-Can. В некоторых мелочах он оказался лучше и современнее, чем Neoline, который заметно дороже. Случайность? Постараемся проверить, взяв в следующий тест другие гаджеты этой марки.
|
Для дневной и ночной съемки указана предельная дальность (в метрах) читаемости номерного знака в статике. В оценках за работу радарной части учитывается сумма метров, количество распознанных радаров, качество работы сигнатурной технологии, количество ложных срабатываний. База камер оценивается по количеству радаров в памяти и по наличию второстепенных функций.
- Большой тест видеорегистраторов с двумя камерами вы найдете тут
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»