Универсальные гаджеты в помощь водителю: выбрали лучшее комбо «3 в 1»

«За рулем» провел испытания 8 гибридов радар-детектора и видеорегистратора с базой камер

Несмотря на сравнительно высокую цену, комбоустройства прибавляют в популярности. В одном гаджете вы получаете сразу все основные функции, полезные как при ежедневных поездках (видеорегистратор), так и в дальней дороге (база камер и радар-детектор).

Чтобы покупка радовала, в ней должны хорошо работать все составляющие. Иначе зачем переплачивать за бесполезные вещи? Поэтому мы продолжаем тестировать гибриды по нашей фирменной методике, проверяя их на качество съемки, работу радарной части и наполнение базы камер фиксации нарушений.

Наши последние тесты показали, что «безымянные» радар-детекторы – как правило, полный хлам. А вот среди неизвестных брендов видеорегистраторов встретить достойный и одновременно недорогой вполне реально. Чтобы понять ситуацию с комбоустройствами, в очередной тест мы включили несколько изделий неведомых марок.

Кто есть кто?

Абсолютная новинка – X-Can Condor COB 3 (18 000 рублей) . Бренд только появился на рынке и еще формирует свою линейку.

. Бренд только появился на рынке и еще формирует свою линейку. Daocam Combo (18 000 рублей) участвовал в сравнительном тесте ровно год назад. Тогда он показал уровень ниже среднего – посмотрим, есть ли прогресс, ведь прошивки и базы постоянно улучшаются.

участвовал в сравнительном тесте ровно год назад. Тогда он показал уровень ниже среднего – посмотрим, есть ли прогресс, ведь прошивки и базы постоянно улучшаются. Представители марки Roadgid тоже проходили через наши прошлые тесты, но модель Roadgid Premier 3 (21 400 рублей) попала к нам впервые.

Marubox M670R (15 300 рублей) купили через популярный маркетплейс, но он также продается и на Али­экспрессе. Есть официальный сайт на русском. Сделан топорно, а из контактов – только номер мобильного телефона, на который, как написано, принимаются лишь сообщения через WhatsApp. Выглядит всё это несолидно, но мы рискнем.

купили через популярный маркетплейс, но он также продается и на Али­экспрессе. Есть официальный сайт на русском. Сделан топорно, а из контактов – только номер мобильного телефона, на который, как написано, принимаются лишь сообщения через WhatsApp. Выглядит всё это несолидно, но мы рискнем. Вторую половину участников составили устройства от более известных брендов. Navitel XR2600 Pro (15 000 рублей) и Carcam Hybrid 4 Signature (15 000 рублей) – продукты компаний, сделавших себе имя на навигаторах и видеорегистраторах соответственно. По части радар-детекторов и комбоустройств они прежде не блистали.

и – продукты компаний, сделавших себе имя на навигаторах и видеорегистраторах соответственно. По части радар-детекторов и комбоустройств они прежде не блистали. Фирма Sho-Me в прежние годы выпускала достойные автомобильные гаджеты, но в последнее время не радует качеством. От нее выступает модель Sho-Me Combo Vision Pro (17 400 рублей). Neoline, напротив, показывает очень заметный прогресс. Главным образом – по радарной части. Поэтому модель Neoline X-Cop 9100x (22 000 рублей), возможно, имеет право на такую цену. Но мы проверим.

Участники

Результаты испытаний относятся только к конкретным образцам приборов и не могут служить основанием для суждения о всей продукции в целом.

Carcam Hybrid 4 Signature Процессор NTK96670

Видеосенсор Sony IMX415

Максимальное разрешение 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + присоска

Заявленный угол обзора 170 °

Цена невысокая. Функциональность неплохая: есть сканер дорожных знаков и ночной режим регистратора с отдельными настройками. Фантастическое разрешение видео, по всей видимости, достигается интерполяцией. А вот возможность записывать Full HD при 60 к/с – это плюс. Не обновлявшаяся на сайте больше года база камер намекает на то, что с поддержкой не всё ладно. Радарная часть средняя. На ярком солнце склонен слишком затемнять видео.

Примеры видео: день и ночь Daocam Combo Процессор MStar 8339

Видеосенсор Sony IMX307

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 170 °

Нескромная цена для «ноунейма». В настройках неудобно выставлять допустимое ограничение скорости: большой шаг в 5 км/ч. Рекламный слоган «снимает ночью как днем» подтвердился – метраж читаемости номера одинаков, но для дневной съемки такой результат слабоват. Глюк с читаемостью файлов на карте памяти явно на совести самого прибора. В целом работоспособен, но за такие деньги есть аппараты получше.

Примеры видео: день и ночь

Marubox M670R Процессор NTK96675

Видеосенсор Sony IMX307

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + скотч или присоска

Заявленный угол обзора 170 °

Неизвестный бренд, топорно сделанный сайт с дизайном прошлого века, из контактов – только телефон для WhatsApp-сообщений. Всё это не внушает доверия. Однако прибор оказался на удивление неплохим. И цена адекватная. Хорошая база камер, не провальная радарная часть с четким распознаванием сигнатур, плюс видеоспособности. Приятный сюрприз, но так как это первый опыт с гаджетом Marubox, пока сложно судить в целом о качестве изделий этой марки.

Примеры видео: день и ночь Navitel XR2600 Pro Процессор MStar 8339

Видеосенсор Sony IMX307

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 150 °

Navitel известен навигаторами, делает неплохие видеорегистраторы. Но вот радарная часть у этого гибрида – одна из худших. Ложных срабатываний нет, однако дальность невелика. Фильтр для защиты от бликов держится слабо, рискует потеряться. Настроек минимум, шаг допустимого превышения скорости неудобно большой, 5 км/ч. Для обновления зачем-то требуется ввести серийный номер устройства.

Примеры видео: день и ночь

Neoline X-Cop 9100x Процессор н.д.

Видеосенсор Sony IMX415

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 2,0

Тип крепления кронштейн + скотч

Заявленный угол обзора 135 °

Цена кусается: премиум среди автомобильных гаджетов. По всем основным параметрам – лидер наравне с X-Can. При этом нет дублирующего гнезда питания на разъеме, а крепеж – на устаревшем кронштейне. Из нестандартных настроек есть возможность выбрать процент объема карты памяти, который будет отводиться для тех или иных файлов, время работы ночного режима видеорегистратора и голос для оповещений. Из последних некоторые говорят странно-стёбными интонациями, что может показаться неуместным.

Примеры видео: день и ночь Roadgid Premier 3 Процессор NTK96675

Видеосенсор Sony IMX327

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + скотч или присоска

Заявленный угол обзора 170 °

Цена кусается – почти как у Неолайна. Оправдать ее можно наличием сканера дорожных знаков, Full HD съемкой при 60 к/с, наличием двух типов крепления. За отделку под карбон наверняка тоже что-то накинули. Радарная часть, регистратор, база камер – всё далеко не лучшее. Вдобавок прибор часто на фоне остальных терял GPS-сигнал и отметился ложными срабатываниями. Не рекомендуем.

Примеры видео: день и ночь

Sho-Me Combo Vision Pro Процессор MStar 8629

Видеосенсор Sony IMX335

Максимальное разрешение 3840×2160 при 25 к/с, 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления кронштейн + скотч или присоска

Заявленный угол обзора 140 °

По цене – середнячок. Хорошая комплектация: два типа крепления, набор для стационарного подключения, дублиру­ющая розетка. Есть собственная внутренняя память на 32 Гб. Высочайшее разрешение 3840 на 2160 пикселей реальной съемкой не подтвердилось: это интерполяция. Радары по сигнатуре фактически не распознает, есть ложные срабатывания. Глюки с обновлением. Многовато грешков для гибрида от именитого бренда.

Примеры видео: день и ночь X-Can Condor COB 3 Процессор NTK96675

Видеосенсор Sony IMX335

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Диагональ дисплея, дюймы 3,0

Тип крепления магнит + присоска или скотч

Заявленный угол обзора 170 °

Средний по стоимости, но самый щедрый по комплектации. Есть даже карта памяти на 32 Гб, плюс тряпочка для протирки дисплея и мешочек для ношения. Два типа крепления. Запись Full HD при 60 к/с. База камер самая полная, идентичная Неолайну. Радар-детектор тоже отработал на пять. Видеоспособности чуть лучше, что в сочетании с более низкой ценой вывело X-Can, а не Neoline, на первое место в тесте.

Примеры видео: день и ночь

Основные черты

Первое впечатление от всех устройств – положительное. Все исправны, с полностью работающими кнопками, корректно сохраняют видео после отключения питания и без проблем включаются после ночи в морозильной камере при температуре –25 ºС. Большинство гибридов с аккумуляторов перешли на более живучие суперконденсаторы, поэтому устройства не должны иметь проблем как минимум года три даже при постоянном нахождении в машине.

У всех реализовано так называемое «сквозное питание». Это означает, что провод подключается к кронштейну, а не к самому гаджету. При снятии и установке последнего не нужно проводить никаких дополнительных действий.

Sho-Me и Neoline оснащены классическими рупорными антеннами в вытянутых по горизонтали корпусах. И они же верны устаревшему креплению через кронштейн на салазках. Шесть остальных гибридов более компактны благодаря плоской патч-антенне. Снимаются и устанавливаются они одним легким движением: у них более современное и удобное магнитное крепление.

Sho-Me озадачил расположением разъема питания на передней части. Если провод уходит наверх, под обшивку потолка – никаких проблем. Но если вы не заморачиваетесь скрытой укладкой провода, то он пойдет вниз, к розетке на передней панели. И перекроет или объектив камеры, или «глазок» радар-детектора.

Этот же прибор единственный лишен поляризационного фильтра, который убирает блики. На объективе Navitel фильтр держится плохо – рано или поздно вы его потеряете, если постоянно снимаете прибор и уносите с собой.

X-Can приятно удивил наиболее щедрой комплектацией, в которой есть даже карта памяти на 32 Гб. Вместе с изделиями Roadgid, Sho-Me и Marubox он предлагает два варианта крепления на стекло на выбор: многоразовую, но более громоздкую присоску или компактный, но не позволяющий перевешивать прибор скотч.

ВТОРОЕ ПИТАНИЕ Изобилие разъемов питания появилось в машинах совсем недавно. У многих в автомобилях до сих пор одна розетка на 12 В – и всё. В этом плане Neoline недружелюбен: у него самый простой, «глухой» разъем. Что странно, учитывая самую высокую стоимость прибора. X-Can, Roadgid, Carcam и Marubox предлагают современное и наиболее удобное решение – USB-порт в торце разъема питания. Смартфон через него заряжается на приличной скорости, можно даже пользоваться навигатором с постоянно светящимся дисплеем. Navitel, Sho-Me и Daocam посередине. Они компенсируют занятую розетку точно такой же, круглой. Сейчас большинство зарядок всё же используют USB-вход. К тому же разъем со вторым прикуривателем получается очень громоздким.

Настройки и обновления

Интерфейс и структура меню несколько отличаются, хотя есть и копирующие друг друга аппараты разных брендов. С настройками любого разберетесь и без инструкции.

Neoline, Sho-Me, Roadgid и Carcam предлагают отдельные настройки для ночного режима съемки. Как и в случае с поляризационным фильтром, серьезных преимуществ он не дает. Больше похоже на маркетинговый ход.

Carcam и Roadgid оснащены функцией распознавания знаков ограничения скорости. Как и любая другая система активной безопасности, она работает на порядок хуже интегрированной в автомобиль. В сумерках видит только при хорошем уличном освещении (света фар машины не хватает). Индикатор появляется на дисплее всего на несколько секунд: пропустил – и дальше едешь в неведении. Считать такую функцию весомым преимуществом не стоит. Равно как и управление жестами, срабатывающее невпопад.

При обновлении приборов перед началом полевых тестов пошли первые проблемы.

Navitel зачем-то требует ввести серийный номер устройства. Опасаются подделок?

На сайте Carcam в марте 2024 года обнаружилась последняя база камер от января 2023‑го.

Daocam и Sho-Me обновляться отказались. Чистую карту памяти они видят без проблем и начинают записывать на нее видео. На файлы свежей прошивки и базы – никакой реакции. Выручила функция обновления по Wi-Fi. Тот же беспроводной способ и мобильное приложение помогли «вытащить» записанные файлы из гибрида Daocam. Компьютер видел карту памяти пустой, но после ее перестановки обратно в регистратор файлы на ней мистическим образом появлялись.



Замеры проведены с прошивками и базами, доступными на официальных сайтах производителей на 3 марта 2024 года. Дальность распознавания радаров зависит от прошивки прибора, рельефа местности, наличия других автомобилей на дороге и особенностей установки радара. Указанные в таблице результаты корректны для условий проведения конкретного теста и служат для сравнения характеристик его участников. Минус перед результатом означает, что прибор выдал предупреждение после проезда радара, прочерк – отсутствие реакции, (н) – неуверенный прием, (с) – распознавание сигнатуры.

Основная работа

Видео

В настройках видеорегистраторов Sho-Me и Carcam заявили невиданное разрешение: 3840 на 2160 пикселей! В реальности никакого превосходства они не показали. Вдобавок Carcam выдал очень темную картинку при дневной съемке. Светило яркое солнце, но оно стояло высоко, да и другие аппараты «пригасили» его без такой радикальности.

Лучшие по читаемости номеров в статике – X-Can и Neoline. Одновременно у них же чуть меньше реальный угол обзора – но не настолько, чтобы за это снижать оценку.

У первого будет преимущество, если потребуется распознать быстро мелькнувший в кадре номерной знак. X-Can позволяет записывать видео в разрешении Full HD на скорости 60 кадров в секунду, тогда как у Neoline – стандартные 30 к/с. Это означает, что при детальной раскладке одного и того же фрагмента X-Can выдаст вдвое больше кадров. Значит, будет вдвое больше шансов зафиксировать нужную информацию. Аналогичными возможностями обладают Carcam, Roadgid и Marubox.

Базы камер

Одинаково лучшие базы камер – снова у X-Can и Neoline. Они небезгрешны, но набрали меньше всего ошибок. Вдобавок у обоих оптимальные, предельно лаконичные оповещения. Многословность некоторых устройств быстро начинает раздражать.

Marubox неожиданно показал знания на уровне лидеров. Правда, есть огрехи: хотелось бы поменьше слов, а мобильные камеры неправильно называть стационарными. Остальные сильно отстали.

Радарная часть

При проверке радарной части самым показательным оказался новый, очень «тихий» радар Кордон Про. Гаджеты Sho-Me, Carcam, Roadgid и Daocam его не заметили вовсе. Navitel и Marubox выдали предупреждение за чисто символические 50 м. И только X-Can и Neoline сработали за 250 м. Недалеко, но на фоне остальных – прорыв.

Ложные срабатывания

Ложных срабатываний было немного. Ими отметились Roadgid, Sho-Me и Carcam, хотя в целом работу радар-детектора они искажали несильно. Carcam и Roadgid по сигнатуре не распознали ни один радар, все излучения просто обозначены К‑диапазоном. Sho-Me называл по имени только Кордоны и то через раз. Если в этих трех детекторах выбрать чисто сигнатурный режим работы, они с чистой совестью промолчат. У остальных проблем с распознаванием измерителей скорости по названию проблем не было.

Вывод

Из восьми комбоустройств нет ни одного провального. Все способны выполнять заложенные в них функции. Удивил неплохо выступивший безвестный Marubox.

Но еще большая сенсация – X-Can. В некоторых мелочах он оказался лучше и современнее, чем Neoline, который заметно дороже. Случайность? Постараемся проверить, взяв в следующий тест другие гаджеты этой марки.



Для дневной и ночной съемки указана предельная дальность (в метрах) читаемости номерного знака в статике. В оценках за работу радарной части учитывается сумма метров, количество распознанных радаров, качество работы сигнатурной технологии, количество ложных срабатываний. База камер оценивается по количеству радаров в памяти и по наличию второстепенных функций.

Большой тест видеорегистраторов с двумя камерами вы найдете тут