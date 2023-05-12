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Штрафы за среднюю скорость: как избежать?

Радар-детектор станет не нужен, если комплексы контроля начнут отслеживать только среднюю скорость? Отвечает эксперт.

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— Cохранится ли необходимость в радар-детекторах, если комплексы контроля начнут отслеживать именно среднюю скорость, а потому вообще ничего не будут излучать?

— Разумеется, при отсутствии излучения детектирование бесполезно, и эта функция отомрет. Однако я уверен, что этого в обозримом будущем не произойдет.

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Во‑первых, если измерение средней скорости так эффективно для безопасности, почему при его неприменении на протяжении нескольких лет из-за юридических проблем не видно никакого влияния на аварийность?

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Во‑вторых, передвижные комплексы – это именно радары, с излучением. Потому что чисто оптическую камеру нельзя просто выставить на обочине и включить. Ей требуется тщательная настройка.

В‑третьих, даже стационарные камеры до сих пор во многих регионах делают с радарными модулями. По каким-то причинам от них не отказываются, хотя с ними комплекс стоит дороже.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Фото: АГН «Москва»

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За РулемМилешкин Кирилл
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