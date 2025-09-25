Чем дополнить отвертку — проверили на прочность инструменты для монтажа

Опубликован отчет с испытаний битов и трещоток из наборов не дороже 2500 рублей

Бит – это не только ближайший родственник байтов и мегабайтов, но еще и сменная деталь универсального монтажного инструмента. Замена бита позволяет получить отвертку с нужным наконечником и/или гаечный ключ нужного ­размера.

Широкое распространение имеют шестигранные биты – их-то мы и решили испытать на профпригодность Однако, биты чаще всего продаются не по отдельности, а в составе наборов инструмента. Так изначальный замысел чуть расширился: помимо битов решили испытать и трещотки на ¼ дюйма, входящие в большинство наборов. Как говорится, чтоб два раза не ходить.

Вообще «богатство» наборов очень разное, но мы в любом случае старались не превысить стоимости заправки бака бензином – это примерно 2500 рублей. А если за такие деньги продадут больше инструментов приемлемого качества – совсем хорошо.

В тест включили два бренда с давней положительной историей – Wera и Makita. В итоге испытания прошли 15 разнокалиберных участников, часть которых производитель оставил без имени собственного – увы… Поэтому основной визитной карточкой инструмента будем считать его внешний вид.

Результаты испытаний относятся только к приобретенным образцам.

Какими должны быть биты?

Отдельного стандарта биты не удостоились. Зато есть ГОСТ 11737–93 для винтов с внутренним шестигранником – вот его мы и приняли за основу. Исходя из его требований, мы решили:

поверхностная твердость должна быть не менее 53 HRC;

испытательный крутящий момент должен составлять не менее 30 Н·м.

Проверку проходили биты размерностью «на 5».

С трещотками всё проще: согласно ГОСТ 25605–83 наименьший испытательный крутящий момент трещотки на ¼ дюйма должен составлять не менее 48 Н·м.

В процессе испытаний каждую трещотку троекратно нагружали указанным моментом, а затем повышали его до разрушения инструмента.

Проверку предельного крутящего момента у трещоток проводили с помощью установки ANJ-M1000.

Твердость бита по Роквеллу (вдавливание алмазной пирамидки) измеряли на приборе TR‑5006‑M. У прочных трещоток срез произошел по основанию квадрата.

Кроме того, биты и трещотки побывали в камере соляного тумана.

Образцы помещены в камеру соляного тумана на 96 часов.

Трещотку Good king коррозия почти не тронула. Инструмент из безымянного набора «сгнил» полностью.

Такие биты противно брать в руки.

Наборы битов — участники испытаний «За рулем»

Airline AT-43-01, 43 предмета Примерная цена 2500 ₽

Единственный набор, в котором трещотка проявила стойкость к коррозии. Наше пожелание – достичь такой же устойчивости у битов. Производитель добавил в набор высокие головки, что полезно.

Дорого, но рекомендуем. Berkut Примерная цена 1600 ₽

Все бы ничего, но подвела трещотка, у которой досрочно срезались зубья.

Не рекомендуем. Boxbot, 46 предметов Примерная цена 1200 ₽

Один из лидеров в выборке, в том числе и потому, что биты пытаются противостоять коррозии.

Рекомендуем в первую очередь.

Dr. Socket set, 53 предмета Примерная цена 1200 ₽

Биты боятся коррозии. К трещотке претензий нет, разве что зубчиков маловато – всего 24.

Пользоваться можно. Good king, 46 предметов Примерная цена 1500 ₽

Один из лучших наборов в выборке. Даже биты не так боятся коррозии, как у других участников.

Рекомендуем в первую очередь. Makita, 47 предметов Примерная цена 2500 ₽

Биты неплохие, но, к удивлению для громкого имени, боятся коррозии. Роль трещотки исполняет реверсивная отвертка.

Пользоваться можно.

SADAmax, 53 предмета Примерная цена 1000 ₽

В целом неплохо: есть стандартные замечания по низкой коррозионной стойкости битов и малому числу зубчиков у трещотки. Полезным добавлением являются высокие головки.

Рекомендуем. Vira Примерная цена 800 ₽

Нормальные биты, однако ржавеют. Набор – без трещотки.

Пользоваться можно. Wera Примерная цена 2600 ₽

Биты неплохие, но боятся коррозии. Трещотки в наборе нет.

Пользоваться можно.

Yhunda, 46 предметов Примерная цена 1100 ₽

Биты среднего качества, а вот трещотка провалилась.

Не рекомендуем. Набор шестигранных бит отверток со сферической головкой Примерная цена 350 ₽

Взяли, чтобы проверить, насколько снижает прочность конструктивное исполнение сферической головки. Вывод прогнозируемый – ослабление «шеи», на которой крепится головка, критично снижает прочность. Разрушающий момент – один из самых низких в выборке, коррозионная стойкость низкая. Трещотки в комплекте не было.

Не рекомендуем. Автохит, 53 предмета Примерная цена 1200 ₽

По битам всё более-менее нормально, а трещотка подвела: сломалась раньше времени.

Не рекомендуем.

Безымянный набор (1) Примерная цена 700 ₽

С битами всё неплохо, кроме стойкости к коррозии. Трещотки в наборе нет.

Пользоваться можно. Безымянный набор (2), 46 предметов Примерная цена 600 ₽

Самый никудышный набор в нашей выборке. Твердость битов – «ниже плинтуса», разрушающий момент – худший из всех, трещотка сломалась одной из первых, коррозионная стойкость инструмента низкая.

Не рекомендуем. Безымянный набор (3), 46 предметов Примерная цена 800 ₽

В целом всё хорошо – вопросы есть только по части коррозии битов и малому числу зубчиков у трещотки.

Пользоваться можно.

Какие они на самом деле?

Общая беда всех испытанных битов – низкая коррозионная стойкость. Только у Good king и Boxbot она приемлемая, а у остальных – плохая. Все остальные их параметры в 13 наборах из 15 нормальные.

С трещотками ситуация хуже. Они имелись в 10 наборах, но лишь в шести из них уложились в норматив по моменту нагрузки. Образцовая коррозионная стойкость трещоток – только у Good king и Airline.

Испытания показали, что лучшими оказались не безымянные наборы без роду и племени, а вполне узнаваемые Good king и Boxbot. Прямой корреляции между ценой и качеством мы не обнаружили: оба победителя – «середнячки» по цене.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»

— ГОСТ на биты-вставки, к сожалению, отсутствует, поэтому в данном случае мы ориентировались на ГОСТ по шестигранным ключам. Не соответствующих ему битов мало, но и требования к ним невысоки.

По трещоткам в комплекте ситуация гораздо хуже – испытательный момент выдержали только шесть из 10.

