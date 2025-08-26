Ключи с трещоткой: разброс цен — 33-кратный, а что с качеством?

Опубликован отчет с испытания трещоточных ключей на полдюйма

«Треще́тка – ж., всякій снарядъ, устроенный для того, чтобы трещать, грохотать, шумѣть…»

Из словаря В. И. Даля

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Трещоточный ключ – это настоящий подарок для мастера, которому приходится работать с крепежом в тесном пространстве.

Обычный ключ приходится то и дело переставлять – даже если головка двенадцатигранная, она нуждается в свободе перемещения минимум на 30 градусов поворота. Если места нет, можно попытаться перевернуть ключ вверх ногами или поочередно пользоваться двумя ключами, надеясь на то, что выступы в их кольцах расположены по-разному.

Но куда удобнее взять ключ с трещоткой, шестерня которой имеет, скажем, 72 зуба. Такому инструменту будет достаточно рабочего сектора всего в 5 градусов, да и переставлять его уже не придется.

Какие ключи?

Для экспертизы мы приобрели дюжину трещоточных ключей с квадратом на полдюйма. Разброс цен – от 330 до 11 300 рублей. Ого!

Мы постарались подобрать разные ключи. Наряду с классической трещоткой, где реверсирование осуществляется рычажком, а освобождение установленной инструментальной головки – нажатием кнопки, мы испытали и другие типы.

Во‑первых, простенькие трещотки с удержанием головки подпружиненным шариком и реверсом с помощью крупного переключателя прямо по центру. Во‑вторых, мы проверили, ослабляет ли трещотку наличие шарнирного соединения рукоятки с рабочей частью – с этой целью приобрели две трещотки JTC, с шарниром и без.

Испытали и забавный инструмент, к которому безо всяких переходников можно подсоединить головки на ¼, ³/8 и ½ дюйма. А еще проверили, имеет ли смысл брать трещотки, у которых рукоятка удлиняется, увеличивая плечо рычага.

Как испытывали

Все ключи проверили на воздействие крутящим моментом. Сначала – троекратное приложение момента 390 Н·м согласно ГОСТ 25605–83, а затем – постепенное увеличение нагрузки до поломки инструмента.

Главное испытание – приложение к ключу крутящего момента с помощью установки ANJ-M1000.

Чтобы испытать на стенде крохотную трещотку Tuochi, ручку пришлось наращивать трубой. Ручку трещотки Vettler выгнуло дугой, а головка приобрела форму яйца. И всё это при небольшом моменте, равном 190 Н·м.

Кроме того, оценили число зубьев трещотки, проверили твердость присоединительного квадрата ключей и ориентировочно определили марку примененной стали. Наконец, испытали в соляном тумане на коррозионную устойчивость.

В камере соляного тумана Weiss Technik SSC1000 все трещотки провели 96 часов. Ржавеют все. Больше всего страдают детали с черным покрытием. Вывод прост – инструмент нуждается в тщательной протирке и смазке, если пришлось работать под дождем.

Горе – не беда Сломали трещотку? Еще не всё потеряно. Некоторые производители выпускают ремкомплекты, позволяющие полностью обновить «потроха» инструмента. Среди ­испытуемых это Airline и JTC.

Инструменты или игрушки?

Напомним, что момент затяжки колесного крепежа на большинстве автомобилей не превышает 110 Н·м. Так вот, некоторые из трещоток превысили этот показатель примерно в восемь раз! Ключ Bossforce сдался только при моменте 841 Н·м, Airline продержался до 803 Н·м, ненамного отстали Gross и JTC 5027. На другом полюсе оказались Park, сломавшийся уже при 50 Н·м, а также Top Tools (отказ при 115 Н·м).

Испытания всех мощных трещоток закончились срезом квадрата. Результаты воздействия шарика твердомера Бринеля на квадрат оцениваем отсчетным микроскопом МПБ‑2.

У всех трещоток классического форм-фактора с переключателем и кнопкой при предельном крутящем моменте произошел отрыв квадрата. Видимо, сказалось ослабление проходящим по центру отверстием. Но такую поломку можно устранить при помощи ремкомплекта.

Химический состав квадрата оценивали при помощи эмиссионного спектрометра Спас‑05. Это позволило примерно определить марку стали, использованную производителем. Твердость квадрата по Роквеллу (вдавливание алмазной пирамидки) измерили на приборе TR‑5006‑M.

Малое количество зубьев – существенный минус. В аутсайдерах оказались Isma (всего 24 зуба), а также Park, Top Tools, Ultima и Vettler – по 39 зубьев. Вообще, ключи такого вида заметно слабее предыдущей группы.

Больше всех зубьев – 80 – обнаружили у дорогущего ключа Stahlwille, но мэтр оказался, как нам кажется, подделкой. Его трещотка заклинила уже при 390 Н·м: мало радости от того, что квадрат ключа дожил до 840 Н·м. Да и коррозионная стойкость трещотки оказалась не на высоте.

Испытания трещоточных ключей

Результаты наших испытаний относятся только к данным образцам и не могут служить основанием для суждений в целом о качестве одноименной продукции.

Airline AT-HDR-15 Примерная цена 850 ₽

Инструмент бюджетной ценовой категории показал достойные результаты. Любопытно, что при нагрузке 803 Н·м срезало квадрат, а трещотка при этом уцелела. Небольшая проблема – средняя стойкость к коррозии. Но в целом – рекомендуем. Bossforce Примерная цена 1050 ₽

Этот инструмент оказался чемпионом по стойкости к нагрузке! Квадрат срезало только при 841 Н·м, но трещотка оставалась работоспособной. Раздвижная рукоятка позволяет увеличить момент. Коррозионная стойкость – средняя, но в целом – рекомендуем. Gross 14070 Примерная цена 2600 ₽

В целом всё хорошо. Квадрат срезало при солидной нагрузке 793 Н·м, но ­трещотка выжила. Раздвижная рукоятка облегчает работу. Коррозионная стойкость высокая. Если цена не смущает – рекомендуем.

Isma 80249 Примерная цена 500 ₽

Не понравилось с первых шагов! Всего-навсего 24 зубчика в шестерне резко снижают удобство пользования. Во время первого же испытания трещотку заклинило уже при 311 Н·м. Твердость квадрата невысокая, как и коррозионная стойкость. Не рекомендуем. JTC 5027 Примерная цена 2800 ₽

Испытания инструмент выдержал спокойно. Квадрат сломался при солидных 773 Н·м, трещотка же уцелела. Коррозионная стойкость высокая. Если стоимость не смущает – рекомендуем. JTC 5030 Примерная цена 3800 ₽

Дороговато, но по технике замечаний нет. Квадрат сломался при моменте 734 Н·м, трещотка осталась целой. Антикоррозионные свойства высокие. Если ценник не смущает – рекомендуем.

Park Примерная цена 330 ₽

У дешевенького инструмента всё не задалось с самого начала. Всего 39 зубчиков, поломка при смешном моменте в 50 Н·м, негодный металл, отсутствие стойкости к коррозии. Не рекомендуем. Stahlwille Примерная цена 11 300 ₽

Рекордсмен не только по оглушительной цене, но и по количеству зубьев – аж 80! Но очень похоже на подделку: трещотку заклинило почти сразу – уже при 390 Н·м. Правда, как простой вороток инструмент продержался до 840 Н·м – отличный показатель, но мы же платили бешеные деньги не за простой ключ, а за трещоточный. Коррозионная стойкость – средняя. Не рекомендуем. Top Tools Примерная цена 660 ₽

Цена хорошая, а вот всё остальное… Число зубчиков – лишь 39, поломка произошла при смешном моменте в 115 Н·м, квадрат мягкотелый, коррозии боится… Не рекомендуем.

Tuochi Примерная цена 1500 ₽

Маленькая смешная трещоточка показала приличные прочностные результаты. На ее коротенькой рукоятке человек и не сможет приложить разрушающий момент. Недаром и в стенде использовали удлиняющую рукоятку трубу. Инструмент продержался до нагрузки в 450 Н·м, причем закапризничала трещотка: появилось проскальзывание зубьев. Коррозионная стойкость средняя. Устройство универсально, а потому может понравиться бережливому автомобилисту. Рекомендуем ограниченное применение. Ultima Примерная цена 350 ₽

Один из самых дешевых инструментов в нашей выборке не стоит даже этих денег. Малое число зубьев (всего 39), поломка трещотки уже при 270 Н·м, низкая коррозионная стойкость. Не рекомендуем. Vettler Примерная цена 330 ₽

Дешевенький инструмент оказался никудышным. И зубьев мало, и начал гнуться уже при 190 Н·м, и помер при 235 Н·м, и сталь низкокачественная. Правда, коррозионная стойкость хорошая. Не рекомендуем.

Выводы

Современные трещоточные ключи, купленные не за копейки, вполне способны на долгую работу с любым крепежом, встречающимся в легковом автомобиле.

Старая мантра, что страгивать крепеж необходимо только воротком, а уже затем подключать трещотку, сегодня не актуальна. Если вы не пытаетесь отвернуть гайки болтов, соединяющих между собой железнодорожные рельсы, то трещотка проживет у вас долгую и славную жизнь, облегчая и ускоряя работу.

Рекомендуем выбирать трещотки с раздвижными рукоятками, увеличивающими крутящий момент. С их помощью вполне можно много лет самостоятельно проводить сезонную замену колес.

У трещотки Top Тools при крутящем моменте 116 Н·м рабочую часть деформировало. Какая уж тут работа…

Наличие шарнирного подсоединения рабочей части к рукоятке не сказалось на прочности инструмента. Все солидные ключи, показавшие хорошие крутящие моменты, «закончили жизнь» срезом квадрата. При этом материал квадрата – хорошая инструментальная сталь с достаточно высокой твердостью, что позволяет прогнозировать для таких трещоток большой ресурс.

Раздвижная рукоятка позволяет при необходимости обеспечить большой крутящий момент.

Ну, а у дешевых трещоток присоединительные квадраты изготовлены из «сыромятины». Для замера столь малой твердости даже пришлось перейти с метода Роквелла на испытания по Бринелю.

Наше одобрение заслужили, в алфавитном порядке, ключи Airline, Bossforce, Gross, JTC 5027 и JTC 5030. Это чуть меньше половины из проверенных образцов.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»:

– После проведения испытаний выяснилось, что только половина образцов трещоточных ключей соответствует пунктам ГОСТ по прочности. И это печально.

Лучшие секретки для защиты от кражи колес пересчислены тут.