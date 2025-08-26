Ключи с трещоткой: разброс цен — 33-кратный, а что с качеством?
«Треще́тка – ж., всякій снарядъ, устроенный для того, чтобы трещать, грохотать, шумѣть…»
Из словаря В. И. Даля
Трещоточный ключ – это настоящий подарок для мастера, которому приходится работать с крепежом в тесном пространстве.
Обычный ключ приходится то и дело переставлять – даже если головка двенадцатигранная, она нуждается в свободе перемещения минимум на 30 градусов поворота. Если места нет, можно попытаться перевернуть ключ вверх ногами или поочередно пользоваться двумя ключами, надеясь на то, что выступы в их кольцах расположены по-разному.
Но куда удобнее взять ключ с трещоткой, шестерня которой имеет, скажем, 72 зуба. Такому инструменту будет достаточно рабочего сектора всего в 5 градусов, да и переставлять его уже не придется.
Какие ключи?
Для экспертизы мы приобрели дюжину трещоточных ключей с квадратом на полдюйма. Разброс цен – от 330 до 11 300 рублей. Ого!
Мы постарались подобрать разные ключи. Наряду с классической трещоткой, где реверсирование осуществляется рычажком, а освобождение установленной инструментальной головки – нажатием кнопки, мы испытали и другие типы.
Во‑первых, простенькие трещотки с удержанием головки подпружиненным шариком и реверсом с помощью крупного переключателя прямо по центру. Во‑вторых, мы проверили, ослабляет ли трещотку наличие шарнирного соединения рукоятки с рабочей частью – с этой целью приобрели две трещотки JTC, с шарниром и без.
Испытали и забавный инструмент, к которому безо всяких переходников можно подсоединить головки на ¼, ³/8 и ½ дюйма. А еще проверили, имеет ли смысл брать трещотки, у которых рукоятка удлиняется, увеличивая плечо рычага.
Как испытывали
Все ключи проверили на воздействие крутящим моментом. Сначала – троекратное приложение момента 390 Н·м согласно ГОСТ 25605–83, а затем – постепенное увеличение нагрузки до поломки инструмента.
Кроме того, оценили число зубьев трещотки, проверили твердость присоединительного квадрата ключей и ориентировочно определили марку примененной стали. Наконец, испытали в соляном тумане на коррозионную устойчивость.
Горе – не беда
Сломали трещотку? Еще не всё потеряно. Некоторые производители выпускают ремкомплекты, позволяющие полностью обновить «потроха» инструмента. Среди испытуемых это Airline и JTC.
Инструменты или игрушки?
Напомним, что момент затяжки колесного крепежа на большинстве автомобилей не превышает 110 Н·м. Так вот, некоторые из трещоток превысили этот показатель примерно в восемь раз! Ключ Bossforce сдался только при моменте 841 Н·м, Airline продержался до 803 Н·м, ненамного отстали Gross и JTC 5027. На другом полюсе оказались Park, сломавшийся уже при 50 Н·м, а также Top Tools (отказ при 115 Н·м).
У всех трещоток классического форм-фактора с переключателем и кнопкой при предельном крутящем моменте произошел отрыв квадрата. Видимо, сказалось ослабление проходящим по центру отверстием. Но такую поломку можно устранить при помощи ремкомплекта.
Малое количество зубьев – существенный минус. В аутсайдерах оказались Isma (всего 24 зуба), а также Park, Top Tools, Ultima и Vettler – по 39 зубьев. Вообще, ключи такого вида заметно слабее предыдущей группы.
Больше всех зубьев – 80 – обнаружили у дорогущего ключа Stahlwille, но мэтр оказался, как нам кажется, подделкой. Его трещотка заклинила уже при 390 Н·м: мало радости от того, что квадрат ключа дожил до 840 Н·м. Да и коррозионная стойкость трещотки оказалась не на высоте.
Испытания трещоточных ключей
Результаты наших испытаний относятся только к данным образцам и не могут служить основанием для суждений в целом о качестве одноименной продукции.
| Примерная цена 850 ₽
Инструмент бюджетной ценовой категории показал достойные результаты. Любопытно, что при нагрузке 803 Н·м срезало квадрат, а трещотка при этом уцелела. Небольшая проблема – средняя стойкость к коррозии. Но в целом – рекомендуем.
| Примерная цена 1050 ₽
Этот инструмент оказался чемпионом по стойкости к нагрузке! Квадрат срезало только при 841 Н·м, но трещотка оставалась работоспособной. Раздвижная рукоятка позволяет увеличить момент. Коррозионная стойкость – средняя, но в целом – рекомендуем.
|Примерная цена 2600 ₽
В целом всё хорошо. Квадрат срезало при солидной нагрузке 793 Н·м, но трещотка выжила. Раздвижная рукоятка облегчает работу. Коррозионная стойкость высокая. Если цена не смущает – рекомендуем.
|Примерная цена 500 ₽
Не понравилось с первых шагов! Всего-навсего 24 зубчика в шестерне резко снижают удобство пользования. Во время первого же испытания трещотку заклинило уже при 311 Н·м. Твердость квадрата невысокая, как и коррозионная стойкость. Не рекомендуем.
|Примерная цена 2800 ₽
Испытания инструмент выдержал спокойно. Квадрат сломался при солидных 773 Н·м, трещотка же уцелела. Коррозионная стойкость высокая. Если стоимость не смущает – рекомендуем.
|Примерная цена 3800 ₽
Дороговато, но по технике замечаний нет. Квадрат сломался при моменте 734 Н·м, трещотка осталась целой. Антикоррозионные свойства высокие. Если ценник не смущает – рекомендуем.
|Примерная цена 330 ₽
У дешевенького инструмента всё не задалось с самого начала. Всего 39 зубчиков, поломка при смешном моменте в 50 Н·м, негодный металл, отсутствие стойкости к коррозии. Не рекомендуем.
|Примерная цена 11 300 ₽
Рекордсмен не только по оглушительной цене, но и по количеству зубьев – аж 80! Но очень похоже на подделку: трещотку заклинило почти сразу – уже при 390 Н·м. Правда, как простой вороток инструмент продержался до 840 Н·м – отличный показатель, но мы же платили бешеные деньги не за простой ключ, а за трещоточный. Коррозионная стойкость – средняя. Не рекомендуем.
| Примерная цена 660 ₽
Цена хорошая, а вот всё остальное… Число зубчиков – лишь 39, поломка произошла при смешном моменте в 115 Н·м, квадрат мягкотелый, коррозии боится… Не рекомендуем.
| Примерная цена 1500 ₽
Маленькая смешная трещоточка показала приличные прочностные результаты. На ее коротенькой рукоятке человек и не сможет приложить разрушающий момент. Недаром и в стенде использовали удлиняющую рукоятку трубу. Инструмент продержался до нагрузки в 450 Н·м, причем закапризничала трещотка: появилось проскальзывание зубьев. Коррозионная стойкость средняя. Устройство универсально, а потому может понравиться бережливому автомобилисту. Рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 350 ₽
Один из самых дешевых инструментов в нашей выборке не стоит даже этих денег. Малое число зубьев (всего 39), поломка трещотки уже при 270 Н·м, низкая коррозионная стойкость. Не рекомендуем.
|Примерная цена 330 ₽
Дешевенький инструмент оказался никудышным. И зубьев мало, и начал гнуться уже при 190 Н·м, и помер при 235 Н·м, и сталь низкокачественная. Правда, коррозионная стойкость хорошая. Не рекомендуем.
Выводы
Современные трещоточные ключи, купленные не за копейки, вполне способны на долгую работу с любым крепежом, встречающимся в легковом автомобиле.
Старая мантра, что страгивать крепеж необходимо только воротком, а уже затем подключать трещотку, сегодня не актуальна. Если вы не пытаетесь отвернуть гайки болтов, соединяющих между собой железнодорожные рельсы, то трещотка проживет у вас долгую и славную жизнь, облегчая и ускоряя работу.
Рекомендуем выбирать трещотки с раздвижными рукоятками, увеличивающими крутящий момент. С их помощью вполне можно много лет самостоятельно проводить сезонную замену колес.
Наличие шарнирного подсоединения рабочей части к рукоятке не сказалось на прочности инструмента. Все солидные ключи, показавшие хорошие крутящие моменты, «закончили жизнь» срезом квадрата. При этом материал квадрата – хорошая инструментальная сталь с достаточно высокой твердостью, что позволяет прогнозировать для таких трещоток большой ресурс.
Ну, а у дешевых трещоток присоединительные квадраты изготовлены из «сыромятины». Для замера столь малой твердости даже пришлось перейти с метода Роквелла на испытания по Бринелю.
Наше одобрение заслужили, в алфавитном порядке, ключи Airline, Bossforce, Gross, JTC 5027 и JTC 5030. Это чуть меньше половины из проверенных образцов.
|
|
|
Комментарий специалиста
Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»:
– После проведения испытаний выяснилось, что только половина образцов трещоточных ключей соответствует пунктам ГОСТ по прочности. И это печально.
