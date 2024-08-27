Проверили на прочность 14 ключей со «звездочкой» – угадайте, сколько сломалось

Эксперты «За рулем» испытали 14 ключей с профилем Torx

Общее и привычное название тех ключей, которые мы испытали в очередной экспертизе, – Torx (англ. «Торкс»). Это вид шлица резьбовых крепежных изделий в форме шестилучевой звезды. Повседневные прозвища – «звезда», «звездочка» и так далее. Еще есть термин «имбусовый ключ», но об этом чуть позже.

Подобный крепеж уверенно прижился в автомобилях, сочетая в себе малые габариты, высокий момент затяжки и возможность применения автоматического инструмента.

Разновидностей такого инструмента великое множество, то же относится и к терминологии. Выбрали типоразмер Т30 как один из наиболее применяемых в автомобильной сфере.

Замок двери у многих автомобилей крепится винтами Torx Т30.

В эту же компанию взяли и ключи с центральным отверстием – их обычно обозначают TR. У крепежа такого типа посередке имеется штифт, а у подходящего инструмента – отверстие, соответствующее ему.

Момент затяжки для такого инструмента может достигать 37,4 Н·м – проверим его реальные возможности.

В испытаниях участвовало 14 ключей, причем большинство из них удалось приобрести только в составе набора инструментов. Образцы приобретались не только на маркетплейсах, но и в магазинах автозапчастей, а также в известном строительном гипермаркете, куда прежде всего и направит свои стопы человек, которому срочно понадобился хитрый ключ.

Участники

Результаты испытаний относятся только к приобретенной нами выборке изделий.

Airline AT-9-23 Набор Г-образных ключей Torx с отверстием коротких

Примерная цена 390 ₽

Указан материал: хром-ванадий. Есть отверстие. Фаска большая. Ключ продержался до момента 23,9 Н·м. Средний результат. Dexter 9 шт

Примерная цена 500 ₽

Отверстия нет. Фаска большая. Ключ продержался до 34,5 Н·м – это лучший результат в нашей выборке. Dexter Отвертка ¼ с трещоткой и набором бит 31 шт

Примерная цена 900 ₽

В наборе два ключа нужного нам размера – с отверстием и без. Результаты, соответственно, 31,5 и 31,2 Н·м – уступили только одноименному ключу из другого набора. Результаты – одни из лучших.

Dollex SGT-007 Набор ключей Torx Г-образных

Примерная цена 510 ₽

Хром-ванадиевый ключ с неглубоким отверстием раскрошился при моменте 23,0 Н·м. Средний результат. Good King KUT-10009 Набор ключей Torx с отверстием 9 шт

Примерная цена 410 ₽

Хром-ванадиевый ключ с отверстием и большой фаской при испытаниях начал скручиваться винтом, но сдался при моменте 24,2 Н·м. Средний результат. Force 5099L 9 шт

Примерная цена 1160 ₽

Отверстия в ключе нет. Обрыв звездочки произошел при моменте 26,8 Н·м. Средний результат.

Kraftool 27439-30 TX-TR Ключ Г-образный

Примерная цена 430 ₽

Один ключ стоит бешенных денег. Если набрать нужные ключи, то за набор придется отдать несколько тысяч рублей. Материал – хром-молибден. Отверстия есть. Сдался при моменте 24,3 Н·м. Средний результат. Redmark Набор ключей шестигранных Torx 9 шт

Примерная цена 440 ₽

Материал – хром-ванадий, фаска большая, отверстие есть. Ключ при испытаниях начал было закручиваться винтом, но сломался при моменте 24,2 Н·м. Средний результат. Sturm! Набор ключей Torx 8 шт Оксидированное покрытие

Примерная цена 550 ₽

Отверстия нет, фаски тоже нет. Второй конец ключа оказался обычным шестигранником – с одной стороны удобно, с другой – а если понадобится длинный торкс? Предельный момент – 23,3 Н·м. Средний результат.

Yato YT-0511 Комплект ключей 9 шт

Примерная цена 420 ₽

Указана твердость HRC 52-56. Есть отверстие, но слом при моменте 29,4 Н·м пошел на другом участке. Хороший результат. Автом tool 56309L Набор ключей торкс 9 штук (средние с отверстием)

Примерная цена 480 ₽

Хром-ванадиевый инструмент с отверстием стал было закручиваться винтом, а затем сдался при моменте нагрузки 26,0 Н·м. Средний результат. Автодело 39155 Набор ключей торцевых изогнутых Torx

Примерная цена 400 ₽

Хром-ванадиевый ключ без отверстия с указанной твердостью 47-52 HRC оказался довольно вязким. Сломался при 28,6 Н·м. Хороший результат.

Сибртех 12322 Ключи имбусовые удлиненные

Примерная цена 550 ₽

Указана марка стали 45Х. Есть отверстие. При испытаниях сразу начал скручиваться, сдавшись уже при 23,0 Н·м. Средний результат. Техник 562200 Набор ключей L-образных Torx на кольце 8 предметов

Примерная цена 270 ₽

Отверстия нет. На длинной стороне Torx нет. Самый неудачный инструмент в нашей выборке: уже при 14,9 Н·м головку срезало по всем граням, возможно, из-за перекалки. Худший результат. Большая часть ключей с отверстием разрушилась по «дну» отверстия. Переход цилиндра в конус – концентратор напряжений А.

Методика и результаты

Проверяемый ключ закрепляли в стационарно установленных тисках таким образом, чтобы выступ составлял 3 мм. За аналог винта приняли головку Е6 от производителя профессионального инструмента. Такие головки мы приобрели с запасом, оперативно заменяя по мере износа. Измерительный инструмент – поверенный динамометрический ключ Меgeon 60010 с регистрацией максимального достигнутого момента.

Наш стенд для проверки разрушающего момента на ключе.

Разброс предельных моментов, при которых ключи ломались, оказался почти тройным – от 14,9 Н·м до 34,5 Н·м. Любопытно, что наличие в части ключей отверстий под крепеж TR никак не коррелирует с максимальной величиной крутящего момента, который выдержал тот или иной инструмент. Основную роль всё же играет правильный выбор материала и режимов термообработки инструмента.

К слову, в автомобилях ключи с отверстием практически не применяются. Что касается фаски на кромке ключа, то скажем так: она нужна, но, по возможности, не очень большая.

Победители наших испытаний очевидны: это ключи Dexter из строительного гипермаркета, которые уверенно заняли весь пьедестал. Похвалим также изделия Yato YT‑0511 и Автодело 39155. С аутсайдером тоже всё понятно: набор ключей Техник 562200 сломался гораздо быстрее остальных.

Здесь рабочая часть, ослабленная отверстием, раскрошилась. В итоге все ключи потеряли «звездочку» либо раскрошились.

Результаты испытаний ключей Torx T30 и TR30

Полное наименование Предельный момент, Н·м Наличие отверстия Airline AT-9-23 23,9 + Dexter 9 шт 34,5 – Dexter Отвертка ¼ с трещоткой и набором бит 31 шт 31,5 + 31,2 – Dollex SGT-007 Набор ключей Torx Г-образных 23,0 + Force 5099L 26.8 - Good King KUT-10009 набор ключей Torx с отверстием 9 шт 24,2 + Kraftool 27439-30 TtX-TR 24,3 + Redmark Набор ключей шестигранных Torx 9 шт 24,2 + Sturm! Набор ключей Torx 8 шт Оксидированное покрытие 23,3 – Yato YT-0511 комплект ключей 9 шт 29,4 + Автом tool 56309L Набор ключей торкс 9 штук (средние с отверстием) 26,0 + Автодело 39155 Набор ключей торцевых изогнутых Torx 28,6 – Сибртех 12322 Ключи имбусовые удлиненные 23,0 + Техник 562200 Набор ключей L-образных Torx на кольце 8 предметов 14,9 –

Какой выбрать ключ Проверенные нами Г‑образные ключи – это только первый шаг к освоению самостоятельного ремонта машины. Если будете заниматься такими делами часто, то есть смысл приобрести набор бит с наконечником торкс, которые можно крутить шуруповертом – пару таких наборов мы также взяли в тест. Для более крупных размеров продаются и головки с углублением под квадрат ½ дюйма и торксами от 40 и больше с другой стороны.

Защита от шаловливых ручек

В момент своего появления профиль Torx был прекрасной защитой от «шаловливых ручек» владельцев различной техники: подобного инструмента не было практически ни у кого.

Первым решением для отворачивания небольших винтов стало использование обычной шлицевой отвертки, которая кое-как справлялась. Затем «самоделкины» обзавелись и торксами, вследствие чего пришлось создавать новый защитный профиль со штырьком посередке. Соответственно, привычный инструмент его уже не брал – в нем должно было появиться специальное отверстие. Новый профиль стал известен как Torx TR – Torx Tamper Resistant (антивандальный).

Инбус или имбус?

То, что называют «имбус», на самом деле является «инбусом» – это аббревиатура от немецкого Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, что означает «винт с внутренним шестигранником». Товарный знак Inbus зарегистрировала когда-то компания Bauer & Schaurte. Но в народе буковку Н сменили на М… А чаще такие ключи называют просто «шестигранником».

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