Проверили на прочность 14 ключей со «звездочкой» – угадайте, сколько сломалось
Общее и привычное название тех ключей, которые мы испытали в очередной экспертизе, – Torx (англ. «Торкс»). Это вид шлица резьбовых крепежных изделий в форме шестилучевой звезды. Повседневные прозвища – «звезда», «звездочка» и так далее. Еще есть термин «имбусовый ключ», но об этом чуть позже.
Подобный крепеж уверенно прижился в автомобилях, сочетая в себе малые габариты, высокий момент затяжки и возможность применения автоматического инструмента.
Разновидностей такого инструмента великое множество, то же относится и к терминологии. Выбрали типоразмер Т30 как один из наиболее применяемых в автомобильной сфере.
В эту же компанию взяли и ключи с центральным отверстием – их обычно обозначают TR. У крепежа такого типа посередке имеется штифт, а у подходящего инструмента – отверстие, соответствующее ему.
Момент затяжки для такого инструмента может достигать 37,4 Н·м – проверим его реальные возможности.
В испытаниях участвовало 14 ключей, причем большинство из них удалось приобрести только в составе набора инструментов. Образцы приобретались не только на маркетплейсах, но и в магазинах автозапчастей, а также в известном строительном гипермаркете, куда прежде всего и направит свои стопы человек, которому срочно понадобился хитрый ключ.
Участники
Результаты испытаний относятся только к приобретенной нами выборке изделий.
| Набор Г-образных ключей Torx с отверстием коротких
Примерная цена 390 ₽
Указан материал: хром-ванадий. Есть отверстие. Фаска большая. Ключ продержался до момента 23,9 Н·м. Средний результат.
| 9 шт
Примерная цена 500 ₽
Отверстия нет. Фаска большая. Ключ продержался до 34,5 Н·м – это лучший результат в нашей выборке.
| Отвертка ¼ с трещоткой и набором бит 31 шт
Примерная цена 900 ₽
В наборе два ключа нужного нам размера – с отверстием и без. Результаты, соответственно, 31,5 и 31,2 Н·м – уступили только одноименному ключу из другого набора. Результаты – одни из лучших.
| Набор ключей Torx Г-образных
Примерная цена 510 ₽
Хром-ванадиевый ключ с неглубоким отверстием раскрошился при моменте 23,0 Н·м. Средний результат.
| Набор ключей Torx с отверстием 9 шт
Примерная цена 410 ₽
Хром-ванадиевый ключ с отверстием и большой фаской при испытаниях начал скручиваться винтом, но сдался при моменте 24,2 Н·м. Средний результат.
| 9 шт
Примерная цена 1160 ₽
Отверстия в ключе нет. Обрыв звездочки произошел при моменте 26,8 Н·м. Средний результат.
| Ключ Г-образный
Примерная цена 430 ₽
Один ключ стоит бешенных денег. Если набрать нужные ключи, то за набор придется отдать несколько тысяч рублей. Материал – хром-молибден. Отверстия есть. Сдался при моменте 24,3 Н·м. Средний результат.
| Набор ключей шестигранных Torx 9 шт
Примерная цена 440 ₽
Материал – хром-ванадий, фаска большая, отверстие есть. Ключ при испытаниях начал было закручиваться винтом, но сломался при моменте 24,2 Н·м. Средний результат.
| Набор ключей Torx 8 шт Оксидированное покрытие
Примерная цена 550 ₽
Отверстия нет, фаски тоже нет. Второй конец ключа оказался обычным шестигранником – с одной стороны удобно, с другой – а если понадобится длинный торкс? Предельный момент – 23,3 Н·м. Средний результат.
| Комплект ключей 9 шт
Примерная цена 420 ₽
Указана твердость HRC 52-56. Есть отверстие, но слом при моменте 29,4 Н·м пошел на другом участке. Хороший результат.
| Набор ключей торкс 9 штук (средние с отверстием)
Примерная цена 480 ₽
Хром-ванадиевый инструмент с отверстием стал было закручиваться винтом, а затем сдался при моменте нагрузки 26,0 Н·м. Средний результат.
| Набор ключей торцевых изогнутых Torx
Примерная цена 400 ₽
Хром-ванадиевый ключ без отверстия с указанной твердостью 47-52 HRC оказался довольно вязким. Сломался при 28,6 Н·м. Хороший результат.
| Ключи имбусовые удлиненные
Примерная цена 550 ₽
Указана марка стали 45Х. Есть отверстие. При испытаниях сразу начал скручиваться, сдавшись уже при 23,0 Н·м. Средний результат.
| Набор ключей L-образных Torx на кольце 8 предметов
Примерная цена 270 ₽
Отверстия нет. На длинной стороне Torx нет. Самый неудачный инструмент в нашей выборке: уже при 14,9 Н·м головку срезало по всем граням, возможно, из-за перекалки. Худший результат.
Методика и результаты
Проверяемый ключ закрепляли в стационарно установленных тисках таким образом, чтобы выступ составлял 3 мм. За аналог винта приняли головку Е6 от производителя профессионального инструмента. Такие головки мы приобрели с запасом, оперативно заменяя по мере износа. Измерительный инструмент – поверенный динамометрический ключ Меgeon 60010 с регистрацией максимального достигнутого момента.
Разброс предельных моментов, при которых ключи ломались, оказался почти тройным – от 14,9 Н·м до 34,5 Н·м. Любопытно, что наличие в части ключей отверстий под крепеж TR никак не коррелирует с максимальной величиной крутящего момента, который выдержал тот или иной инструмент. Основную роль всё же играет правильный выбор материала и режимов термообработки инструмента.
К слову, в автомобилях ключи с отверстием практически не применяются. Что касается фаски на кромке ключа, то скажем так: она нужна, но, по возможности, не очень большая.
Победители наших испытаний очевидны: это ключи Dexter из строительного гипермаркета, которые уверенно заняли весь пьедестал. Похвалим также изделия Yato YT‑0511 и Автодело 39155. С аутсайдером тоже всё понятно: набор ключей Техник 562200 сломался гораздо быстрее остальных.
Результаты испытаний ключей Torx T30 и TR30
|
Полное наименование
|
Предельный момент, Н·м
|
Наличие отверстия
|
Airline AT-9-23
|
23,9
|
+
|
Dexter 9 шт
|
34,5
|
–
|
Dexter Отвертка ¼ с трещоткой и набором бит 31 шт
|
31,5
|
+
|
31,2
|
–
|
Dollex SGT-007 Набор ключей Torx Г-образных
|
23,0
|
+
|
Force 5099L
|
26.8
|
-
|
Good King KUT-10009 набор ключей Torx с отверстием 9 шт
|
24,2
|
+
|
Kraftool 27439-30 TtX-TR
|
24,3
|
+
|
Redmark Набор ключей шестигранных Torx 9 шт
|
24,2
|
+
|
Sturm! Набор ключей Torx 8 шт Оксидированное покрытие
|
23,3
|
–
|
Yato YT-0511 комплект ключей 9 шт
|
29,4
|
+
|
Автом tool 56309L Набор ключей торкс 9 штук (средние с отверстием)
|
26,0
|
+
|
Автодело 39155 Набор ключей торцевых изогнутых Torx
|
28,6
|
–
|
Сибртех 12322 Ключи имбусовые удлиненные
|
23,0
|
+
|
Техник 562200 Набор ключей L-образных Torx на кольце 8 предметов
|
14,9
|
–
Какой выбрать ключ
Проверенные нами Г‑образные ключи – это только первый шаг к освоению самостоятельного ремонта машины. Если будете заниматься такими делами часто, то есть смысл приобрести набор бит с наконечником торкс, которые можно крутить шуруповертом – пару таких наборов мы также взяли в тест.
Защита от шаловливых ручек
В момент своего появления профиль Torx был прекрасной защитой от «шаловливых ручек» владельцев различной техники: подобного инструмента не было практически ни у кого.
Первым решением для отворачивания небольших винтов стало использование обычной шлицевой отвертки, которая кое-как справлялась. Затем «самоделкины» обзавелись и торксами, вследствие чего пришлось создавать новый защитный профиль со штырьком посередке. Соответственно, привычный инструмент его уже не брал – в нем должно было появиться специальное отверстие. Новый профиль стал известен как Torx TR – Torx Tamper Resistant (антивандальный).
Инбус или имбус?
То, что называют «имбус», на самом деле является «инбусом» – это аббревиатура от немецкого Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, что означает «винт с внутренним шестигранником». Товарный знак Inbus зарегистрировала когда-то компания Bauer & Schaurte. Но в народе буковку Н сменили на М… А чаще такие ключи называют просто «шестигранником».
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