Упрямые пистоны и скользкие клипсы – как заставить их работать на автовладельца

Эксперты «За рулем» разложили по полочкам пластиковый крепеж

Народных названий этих крепежных элементов не счесть, но объединяет их назначение. Обычно они соединяют друг с другом пластмассовые панели автомобиля. Ими крепят подкрылки к щиткам моторного отсека и бамперу. А еще пистонами часто крепят элементы из пластика или нетканого материала к металлической панели – например, когда на капоте требуется зафиксировать теплошумоизоляцию.

К клипсам также относят различные хомуты и стяжки, крепящие жгуты проводов к кузовным панелям. Небольшие пластмассовые вставки используются, когда нужно прикрепить саморезом какой-либо элемент к металлической панели: не будешь же вкручивать его прямо в окрашенную деталь.

На старых автомобилях, например ВАЗ‑2103, металлические молдинги через пластмассовые элементы крепились к крыльям и дверям, используя отверстия в последних.

У многих автомобилей резиновые уплотнители дверей и в моторном отсеке притягиваются небольшими Т‑образными пистонами.

Но, конечно, основное многообразие пластиковых защелок наблюдается в салоне.

Если любите поковыряться в «потрохах» автомобиля – купите такой набор пистонов примерно за 1200 рублей. Там найдутся почти все необходимые клипсы, кроме узко­специальных.

В наборе присутствуют важные детали – ­соединители тяг привода замков дверей. Обивки дверей у иномарок крепятся клипсами, которые часто удается извлечь без повреждений – в отличие от отечественных «ежиков».

Одно- и многоразовые

Часть пистонов еще при конструировании были предназначены для многократного использования. Это конструкции из двух деталей с легко вынимающимся запорным элементом. Некоторые из них позволяют извлечь крепежный элемент с небольшими повреждениями, а другие практически гарантированно повреждаются при демонтаже, особенно когда им десяток лет и пластик «высох».

Для автомобилей отечественной разработки и производства используется ограниченная номенклатура пластмассовых крепежных элементов. В продаже встречаются наборы, перекрывающие все потребности владельцев. Хомуты служат для крепления жгутов проводов в моторном отсеке и под торпедо.

Размеры

Главным размером любого пистона является диаметр его стержня. Он должен быть лишь совсем немного меньше отверстия во второй (лежащей в глубине) детали. Недопустимо, если пистон вдавливается в нее с большим усилием – при этом скалывается лакокрасочное покрытие на стальной детали и появляется очаг коррозии. Вместе с тем пистоны не должны болтаться, будучи застегнутыми, ведь при этом отверстия от взаимных перемещений постепенно разбиваются, да и вообще плохо, если, например, щиток под бампером начинает «хлопать» на скорости.

Вторым важным размером является диаметр шляпки. Тут всё просто: в большинстве случаев ограничений на увеличение диаметра нет, а потому этот размер можно выбирать с запасом.

Клипсы, сшивающие две детали между собой, могут иметь разные размеры, но определяющим является диаметр стержня. Небольшие пистоны крепят резиновые трубчатые уплотнители дверей и капота.

Удобный пистон. Вдавливаем запорный элемент узкой отверткой, стержень «съеживается» и легко выходит из отверстия. Мягкие обивки багажника и салона часто крепят разного вида кнопками. Такой крепеж легко повреждается при демонтаже.

Взаимозаменяемость

Если речь идет об обычных грибовидных пистонах с запорным элементом, «сшивающих» две детали, то при совпадении главных геометрических размеров пистоны можно считать взаимозаменяемыми. Поэтому не стоит искать именно тойотовские или фольксвагеновские клипсы.

Другое дело, когда речь идет о креплениях более экзотических форм. Например, такие встречаются в наружных пластиковых обвесах кросс-версий легковых автомобилей или кроссоверов. Здесь приходится запасаться только «своими» пистонами.

При креплении обивок дверей ситуация не всегда однозначна. Крепежные элементы на немолодых автомобилях ломаются часто. Пистоны, используемые разными производителями, могут иметь несколько размеров, но если совпадает определяющий – диаметр стержня – то скорее всего обивку закрепить удастся.

Снятие пластмассового «жабо» для очистки путей подачи воздуха в салон у всех машин сопровождается отсоединением нескольких пистонов.

Плохая конструкция

Наиболее удобны по части легкости демонтажа пистоны, у которых запорный стержень без шляпки для разблокировки следует утопить в головку. Это лучше, чем вытаскивать запорный элемент со шляпкой, рискуя отломить последнюю.

Но худший пистон – тот, в котором роль запорного стержня играет винт с мелкой резьбой (имитирующей таковую на стальных изделиях). Запереть его легко: хочешь – заворачивай винт отверткой, а можно и просто вдавить. В процессе эксплуатации в резьбу быстро попадает песок, а потому вывернуть винт не удается – либо весь пистон начинает проворачиваться, либо срываются пластиковые шлицы под отвертку. Конечно, раскуроченное пластмассовое изделие снять всё же удается, но приятной процедуру не назовешь и нужна замена.

В наборах клипс, изготовленных в Китае, таких изделий довольно много. А хуже то, что на новых китайских автомобилях, продающихся по сногсшибательным ценам, такие пистоны встречаются массово.

Политика в области пистонов

Если вы часто разбираете, например, «жабо» автомобиля, чтобы прочистить и промыть короб воздухопритока, откуда берет воздух климатическая установка, то надо запастись пистонами соответствующего размера. Поломка или потеря одного-другого пистона не должны вгонять вас в уныние, однако когда дело дойдет до продажи автомобиля, ряд одинаковых целых пистонов вызовет больше доверия у покупателя.

Собираясь заменить динамики акустической системы (придется разбирать все четыре двери), обязательно закупитесь пистонами крепления обивок хотя бы в количестве полутора десятков – и более, если автомобиль старый.

Резьбовой пистон уместен в креплении обивки двери, чего не скажешь о креплении панелей в грязной «подкапотке».

И последнее. Старайтесь по возможности не заниматься подобными работами на морозе. Пожалейте если не себя, то хотя бы пистоны… Пластик твердеет и становится хрупким на холоде. Работы с разборкой салона или наружного пластикового обвеса лучше проводить в теплом помещении, иначе счет поломанным клипсам пойдет на десятки, а хуже будет, если пострадают панели автомобиля.

Желаем удачных разборок и сборок!

Сравнительный тест пластиковых хомутов-стяжек тут.