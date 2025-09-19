Экспертиза надежности домкратов — машину удержат не все

«За рулем» проверил реальные возможности штатных и покупных домкратов

Эдуард Сергеев из Волгограда приобрел Lada Granta Cross и очень разочаровался в идущем в комплекте домкрате. Настолько, что сразу выбросил его — и правильно сделал.

Дело в том, что домкрат выглядит пластиковым, и даже ходовой винт пластмассовый! Агрегат создавал такое впечатление, будто он игрушечный. Однако даже более тяжелые УАЗы комплектуются подобными домкратами, и делать выводы только по внешнему виду не стоит. Мы решили проверить их в деле!

Сначала мы купили несколько домкратов, похожих на тот, который вызвал недовольство у читателя. Полное название устройства – «Домкрат винтовой стоечный телескопический». Производитель – калужское ООО «Автомаш». Домкраты для Гранты и Весты немного отличаются, но об этом мы расскажем позже. Заявленная изготовителем грузоподъемность домкратов составляет одну тонну.

Вместе с ними мы приобрели домкраты, работающие по другому принципу: ромбические, подкатные, гидравлические и механические «бутылочные». Если штатный домкрат от ВАЗа не справится со своей задачей, то чем его можно заменить?

По одному экземпляру каждого изделия мы отправили в лабораторию, оборудованную прессами и термокамерами. Пластиковые домкраты производства ВАЗ мы решили испытать самостоятельно, без специализированных стендов.

Лабораторные испытания домкратов

В лаборатории нам попался Kia Picanto – автомобиль хоть и небольшой, но имеющий вес 1 тонну. Вот с него мы и решили начать испытывать домкраты.

Далее агрегаты поместили на 24 часа в морозильную камеру, учитывая, что автомобили часто остаются на улице при температуре до минус 30°C. Стандартные домкраты также подвергли охлаждению. Затем снова провели испытания, поднимая и опуская автомобиль последовательно каждым домкратом.

Проверка высоты подхвата и подъема.

После этого домкраты нагрели до плюс 60°C. Такие условия возможны при сильной жаре. Затем вновь повторили процедуру поддомкрачивания Picanto. По завершении экспериментов измерили мощность домкратов на специальном оборудовании. Итоговые показатели представлены ниже в таблице.

При тестировании на стенде на домкрат прилагается более щадящая нагрузка, чем при поднятии настоящего автомобиля. Дело в том, что на стенде усилие направлено строго по вертикали. На дороге же домкрат постепенно уходит от вертикальной оси кузова и редко приходится менять колесо на совершенно ровном покрытии.

Отчет о лабораторных испытаниях вызывает смешанные чувства. Выявленный прогиб штока у стандартных вазовских домкратов при попытке приподнять малолитражку фактически ставит крест на их надежности. Однако возникает желание оправдать этот недостаток температурным режимом. К тому же неисправности возникли при нагрузке, превосходящей рекомендованные значения.

Проверка нагрузки на стенде динамометром ДЭП1–1 Д‑50 С‑2.

Естественно, любой нормальный инженер выразит недовольство: серьезное изделие, особенно предназначенное для подъема тяжестей, должно обладать запасом прочности, минимум в 2,5 раза превышающим рабочую нагрузку. Однако правомерно ли вообще рассматривать пластиковый домкрат как полноценное и надежное оборудование?

Среди всех домкратов, прошедших проверку в лаборатории, безупречно проявили себя лишь механические бутылочные. Пользоваться таким агрегатом сможет даже хрупкая женщина.

Домкраты на практике

Хотя стендовые испытания и важны, но нам все равно пришлось испытать сомнительный инструмент на практике, подняв с его помощью настоящий автомобиль.

В результате испытания закончились не успев начаться. Редакционный Largus едва успела приподняться над землей, как наблюдающие заметили, что домкрат начал сгибаться. Спустя секунды раздался громкий звук падения Ларгуса. При этом пластиковая конструкция, официально называемая домкратом для Granta, мгновенно рассыпалась на части. Спустя пять минут тот же сценарий повторила модель домкрата для Vesta. Создавать экстремальные условия для испытаний домкратов даже не понадобилось.

Даже если домкрат не вышел из строя окончательно, а всего лишь слегка деформировался верхний винт, машину на нём всё равно невозможно будет спустить. Изогнутый винт не сможет правильно войти в резьбу гайки.

Колесо автомобиля еще не успело оторваться от земли, а ведомый винт штатного домкрата Гранты уже начал кланяться… Кромки зубьев храпового колеса, выполненного из пластмассы, срезаются стальной «собачкой» всего за один подъем автомобиля.

Видимо, пластиковые домкраты пригодны исключительно для детских машинок. Теперь остается убедить в этом владельцев Лад, еще не заменивших эти игрушки на нормальные рабочие инструменты.

Для убедительности мы поставили рядом с домкратом идеальный «прямой угол».

Можно услышать мнение, будто Ларгус тяжелее Гранты примерно на сотню килограмм. Однако вспомним, что даже маленький Kia Picanto оказался неподъемным для слабых домкратов. Тем более, в реальности в салоне Granta во время замены колеса может находиться пассажир, которому сложно покинуть салон по медицинским показаниям, а багажник вряд ли кто-то станет разгружать ради замены пробитого колеса.

Нокаут – в первом же «бою»! А мы просто поддомкратили малолитражку… Так называемый домкрат для Гранты развалился на куски, явив миру «усиливающий» 9‑миллиметровый стержень штока из мягкой стали. Повторяем заклинание – на сей раз с домкратом для Весты. Секунд 10 поддомкраченный автомобиль сохранял неподвижность, как вдруг рухнул в исходное положение. А если бы человек в это время менял колесо?

Основной вопрос заключается в следующем: какой запас прочности заложен в эти домкраты? Очевидно, что перед комплектацией Лады пластиковыми домкратами завод проводил какие-то тесты. Следовательно, проблема кроется в методике тестирования, которая недостаточно приближена к реальным условиям.

Винтовые бутылочные домкраты у нас представляли Airline и Autoprofi. К обоим конструкциям замечаний нет: удобные рукояти позволяют использовать домкраты в различных местах под автомобилем. У Airline рукоять регулируется по длине, с ним можно работать из положения «стоя». Оба выдержали нагрузку в 4 тонны.

Итак, автовладельцам, чьи машины комплектуются пластиковыми так называемыми «домкратами», настоятельно советуем обзавестись надежным бутылочным домкратом. Такой агрегат действительно будет работать, а не имитировать внешним видом свои технические возможности.

Домкраты гидравлические бутылочного типа моделей АТ43062 и Сервисключ необходимо хранить исключительно вертикально. После замерзания домкрат АТ43062 перестал функционировать из-за загустевания масла. Перепускной клапан активируется соответственно при достижении нагрузки 1,78 тонны и 2,28 тонны. Эти массивные и тяжелые устройства редко можно увидеть в багажниках автолюбителей. Чаще всего они используются в гаражах либо автосервисах. Подкатной домкрат марки Stels успешно справился с подъемом груза массой 1,8 тонны, однако последующее срабатывание перепускного клапана осложнилось загустеванием масла после воздействия низких температур. Бытовую проверку бутылочный домкрат Red mark пройти не смог ввиду обнаруженного производственного брака.

Штатные домкраты для Гранты и Весты. После заморозки у обоих погнулись штоки при попытке приподнять машину. В эксплуатации такие домкраты неудобны, отсутствует смазка рабочих поверхностей. Крепежные лапки деформируются при подъеме. Винтовых ромбических домкратов на испытаниях было три: Airline, AVS, Автодело. К домкрату Airline замечаний нет, у AVS после заморозки появился скрежет, сопровождаемый затрудненным вращением рукояти, которая и без того – не подарок. У АVS после климатических тестов при попытке поднять Kia Picanto искривился шток. У всех сломались ручки при нагрузках соответственно 2,2 т, 1,75 т и 2,5 т.

Комментарий специалиста

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»:

― Наиболее надежными, простыми и легкими в использовании являются металлические домкраты – бутылочные, винтовые.

Штатные пластиковые домкраты от Гранты имеют недостаточную жесткость – винты изгибаются при подъеме автомобиля даже на ровной твердой площадке.

Таблица результатов стендовых испытаний

Наименование Тип Рекомендуемая максимальная нагрузка, т Минимальная высота, мм Максимальная высота, мм Экспериментальная максимальная нагрузка, т Airline винтовой бутылочный 2,0 145 308 4,0 Autoprofi 2,0 145 307 4,0 Гранта (штатный) 1,0 175 338 1,8 Веста (штатный) 1,0 175 400 2,8 Airline винтовой ромбический 1,0 102 326 2,2 AVS 2,0 115 408 1,75 Автодело 1,5 110 392 2,5 АТ43062 гидравлический бутылочный 2,0 146 278 1,78 Сервисключ 2,0 158 320 2,28 Red mark* 6,0 – – – Stels гидравлический подкатной 2,0 137 285 1,8

Свист из-под капота — чем это грозит и как исправить: эксперт Ревин объяснил, когда ремень привода агрегатов может свистеть.