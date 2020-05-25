Лада Ларгус с пробегом: все его небольшие недостатки

Самый дешевый на вторичке универсал-иномарка (ну, почти): большой ассортимент, несущественные проблемы.

Технический близнец универсала Dacia Logan MCV первого поколения — с незначительными изменениями. Выпускается в Тольятти. Продавался в различных версиях — пассажирских (в том числе семиместная) и коммерческих. C 2015‑го есть приподнятый вариант Cross.

Достоинства

Неубиваемая логановская подвеска.

Вместительный салон, огромный багажник.

Умеренная сто­имость обслуживания и ремонта.

Ничего нового и незнакомого вы тут не найдете — но многим водителям именно это и нравится.

Недостатки

Аскетизм оснащения и интерьера, полный набор логановских эргономических странностей.

У побегавших машин постоянный и трудноустранимый скрип в салоне.

Нет автоматической коробки.

Моторы

Материалы по теме 6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Основные двигатели — французские атмосферники 1.6 K7M (8 клапанов, 84 л.с.) и 1.6 K4M (16 клапанов, 105 л.с., позже 102 л.с. под Евро‑5). Оба старые, шумные и довольно прожорливые, но в списке характерных неисправностей ничего страшного нет. Если вовремя менять масло и приводные ремни, служат свыше 400 000 км. Гидрокомпенсаторов нет. Внешнее оборудование менее жизнестойко, есть вопросы к ресурсу насоса системы охлаждения, катушек зажигания и генератора.

Постепенно «французов» вытеснили двигатели ВАЗ‑11189 (8 клапанов, 87 л.с.) и ВАЗ‑21129 (16 клапанов, 106 л.с.). Блок цилиндров ведет историю от мотора 21083. Эти двигатели тяговитее и экономичнее французских, но менее надежны. ВАЗ‑21129 оснащен гидрокомпенсаторами, на некоторых экземплярах они сильно стучат при прогреве. Плавающие обороты и троение могут быть вызваны разными причинами — от глюков датчиков и деформации кольца заслонки дросселя до отказа свечей или засорения форсунок. Прогорание клапанов случается, но не является системой. В целом моторы неплохо приспособлены к ремонту и ходят долго.

У всех моторов слабое звено — термостат, чьи сбои приводят к «недогреву» или перегреву.

Коробки передач

Французские 5-ступенчатые механические коробки JH3 и JR5 существенных нареканий не вызывают (JH3 ушла вместе с мотором К7М). Они тоже старые и шумные, разваливаются к 250 000 км. Заверения производителя, что масло «на весь срок службы», следует игнорировать. Оптимальный интервал замены масла — 60 000 км. Старое масло по мере роста пробега усиливает износ многих элементов: в первую очередь подшипников вторичного вала. Также нужно следить за уровнем — возможны утечки. У некоторых модификаций JR5 слабое место — промежуточная ось дифференциала. Общая особенность всех модификаций — слишком короткая пятая передача. Народ лечит это заменой пары шестерен; операцию можно произвести не снимая коробку!

С 2018 года на Ларгусах встречается вазовская пятиступка 21809, ее капризы разнообразны — шумы, стуки, течи, затрудненное включение задней передачи. Ресурс оценивают в 170 000 км.

Эксплуатационные болячки

К подвеске имеет смысл прислушиваться после 70 000 км. Шаровые опоры при частой езде по плохим дорогам могут выйти из строя чуть раньше.

Пыльники ШРУСов непредсказуемы, равно как и расширительные бачки на машинах с двигателями от Гранты.

Не очень живучи расходники тормозной системы: колодки ходят 30 000 км, диски — около 50 000 км.

Часты отказы первой скорости стеклоочистителей; электрика вообще не самое сильное звено семейства Логанов.

Euro NCAP: тест проводили только для седана Logan (2005) — водитель/пассажир, ребенок, пешеход.

Самое массовое предложение на вторичке: Largus 1.6 c мотором K4M

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Largus 1.6 c мотором K4M

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