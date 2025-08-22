Рейтинг буксировочных тросов — «За рулем» провел строгие испытания

Из 12 проверенных экспертами тросов только один оказался нормальным

Эксперты «За рулем» проверили надежность 12 моделей буксировочных тросов с максимальной нагрузкой 7 тонн. То есть, нагрузка была выбрана с двукратным запасом относительно массы автомобилей категории B — максимум 3,5 т. Куплены они были в соседних с редакцией и домами наших сотрудников магазинах случайным образом, как они обычно покупаются автомобилистами.

Это именно буксировочные тросы, а не рывковые, предназначенные для резкого вытаскивания машин из грязи. Последние дороже и используются иначе: они растягиваются перед резким сокращением длины, хотя иногда, сложенными пополам, подходят и для обычной буксировки.

Процесс испытания

Длина испытываемых тросов составляет 4,5-6 м, что соответствует требованиям ПДД. Короткий трос может привести к столкновению машин при резком торможении, а более длинный сильно провисает и затрудняет маневрирование в узких проездах.

Лебедочный принцип испытания троса путем наматывания его на барабан.

Разрывные испытания мы провели на оборудовании Р-20 с универсальной оснасткой: проверяли, какая часть троса порвется первой – крепление или канат.

Список испытуемых тросов:

Airline

Arnezi A0904003

Arnezi A0904009

Autovirazh

Gigant

Goodyear

Red

Stels

Topauto

Uve

Автостоп

Зубр

Итоги тестов

Результаты тестов разочаровали: лишь один трос из двенадцати оказался надежным. Несмотря на ограниченный выбор канатов, итог очевиден — полный провал. Все изделия также не соответствуют требования ПДД, поскольку отсутствуют предупреждающие флажки.

Иногда слабый трос подойдет для осторожной буксировки легкой машины по ровному покрытию, поскольку нагрузка на него в этом случае минимальна. Чаще же такие тросы пригодятся на даче: потянуть сломавшуюся ветку яблони или закрепить гамак.

В общем, если вам нужен надежный трос, то помимо лидера теста, обратите внимание на модели для грузовиков: даже если их характеристики ниже обещанных, буксировку легковых автомобилей они точно выдержат.

Таблица с результатами испытаний

Место Наименование Усилие разрыва, кгс Дефект 1 Uve 7020 разрыв стропы 2 Airline 3940 разрыв стропы 3 Зубр 2200 разрыв швов 4 Arnezi A0904009 1940 разрыв стропы 5 Arnezi A0904003 1480 разгиб крюка 6 Topauto 1220 разрыв швов 7 Red 1120 разгиб крюка 8 Gigant 1020/2000 разрыв крюка/разрыв шва 9 Goodyear 950 разрыв стропы 10 Autovirazh 620 разрыв стропы 11 Автостоп 540 разрыв стропы 12 Stels 520 разрыв швов

Почти половина проверенных тросов рвется при нагрузке 1 тонна, хотя заявлено 7. Остальные имеют проблему с крюками: половина из них разгибается, а один даже лопнул. Реальная прочность еще ниже, поскольку при буксировке неизбежны рывки, а в тестах нагрузка увеличивалась плавно.

Маркировка (бирка) ремня по стандарту EN. Ее наличие повышает вероятность того, что трос качественный. У нас она была на единственном тросе, который, в итоге, и победил.

Материал изготовления тросов

Металлические тросы устарели, и сожалеть об этом незачем. Они прочные, но не гасят рывки, а при разрыве повреждают кузов автомобиля. Также они опасны при контакте с голыми руками и неудобны для хранения в багажнике.

Преимущества неметаллических тросов: компактные, легкие, упругие, устойчивые к коррозии и часто дешевле металлических.

Флажки обязательны

Согласно п. 9 ПДД «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…» длина троса должна составлять 4–6 метров, и на нем должны быть два сигнальных флажка размером 20×20 см с красно-белыми диагональными полосами. Ни один проверенный нами трос не имеет таких флажков, и поэтому придется их покупать дополнительно.

Правила крепления

Основные типы креплений тросов — петли и крюки.

Крюки удобны, но небезопасны. Ослабевший или неправильно закрепленный крюк представляет опасность нанесения серьезных повреждений автомобилю. Для безопасности рекомендуется сначала пропустить трос, сложенный вдвое около крюка, через буксировочную проушину, а затем вдеть крюк в образовавшуюся петлю. За счет этого уменьшится нагрузка на крюк и будет предотвращена опасность повреждений автомобиля при срыве.

Способ крепления троса при помощи баллонника.

Петлевое соединение безопаснее, но узел может затянуться намертво. Лучше применять шаклы — металлические кольца с винтом, исключающие случайное раскрытие и обеспечивающие надежность соединения.

Метод крепления путем продевания петли троса в буксирную проушину и последующее ее вворачивание. Не допускайте перекрутки троса.

Советы по безопасности

При вытаскивании застрявшего автомобиля предварительно наложите на трос тяжелую вещь (например, куртку), чтобы снизить последствия разрыва. Можно приобрести специальный амортизатор, закрепляемый липучками. Всех зрителей попросите заранее удалиться на безопасное расстояние.

Процесс буксировки

Будьте осторожны! Водителю буксируемого автомобиля сложнее: необходимо постоянно поддерживать натяжение троса. Иногда водитель впереди забывает о прицепленном автомобиле, что вызывает аварии, забавные истории и даже серьезные ДТП.

Важно помнить! Согласно п. 10.4 ПДД скорость буксирующего транспорта не должна превышать 50 км/ч, а зимой на скользкой дороге буксировка на гибкой сцепке запрещена (п. 20.4). На буксируемом автомобиле обязательно должны быть исправны руль и тормоза, и руль должен быть разблокирован.

8 важных вопросов про автоматические коробки — как не убить агрегат: эксперт Колодочкин рассказал про неочевидные особенности коробок-автоматов.