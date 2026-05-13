Лада Искра — что сломалось за 2 тысячи километров?

«За рулем» рассказал о недостатках, выявленных на новой Lada Iskra SW Cross

Наша редакционная Искра SW Кросс уже успела пробежать 2 тысячи километров, и Кирилл Милешкин провел подробную опись выявленных недочетов.

Здесь приводим лишь краткий перечень:

изначально неотрегулированные углы развала/схождения, «кривой» руль;

зажегся «Check Engine» – случайная ошибка положения педали тормоза;

некорректная работа датчика дождя и света;

некорректная работа аналогового спидометра.

В то же время, отмечает эксперт, машина радует отличной подвеской, неплохой управляемостью и непримелькавшейся внешностью. Напомним, в нашем автопарке Искра сменила Весту, прослужившую более десяти лет.

Все нюансы первого месяца эксплуатации универсала Lada Iskra SW Cross – в новой статье «За рулем»!