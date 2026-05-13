Лада Искра — что сломалось за 2 тысячи километров?
«За рулем» рассказал о недостатках, выявленных на новой Lada Iskra SW Cross
Наша редакционная Искра SW Кросс уже успела пробежать 2 тысячи километров, и Кирилл Милешкин провел подробную опись выявленных недочетов.
Здесь приводим лишь краткий перечень:
- изначально неотрегулированные углы развала/схождения, «кривой» руль;
- зажегся «Check Engine» – случайная ошибка положения педали тормоза;
- некорректная работа датчика дождя и света;
- некорректная работа аналогового спидометра.
В то же время, отмечает эксперт, машина радует отличной подвеской, неплохой управляемостью и непримелькавшейся внешностью. Напомним, в нашем автопарке Искра сменила Весту, прослужившую более десяти лет.
Все нюансы первого месяца эксплуатации универсала Lada Iskra SW Cross – в новой статье «За рулем»!
13.05.2026
