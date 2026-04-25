Искра с характером: тест-драйв с прицепом показал, в чем сила новинки

Эксперт Милешкин посоветовал для поездок с прицепом выбирать Ладу Искру Cross

«За рулем» продолжает активно знакомить читателей с возможностями новинки АВТОВАЗа – Лады Искры.

Напомним, недавно редакция приобрела универсал Lada Iskra SW Cross, и с первых дней приступили к всесторонним испытаниям, не ограничиваясь стандартными городскими поездками.

На этот раз Искра получила задание посерьезнее: буксировка прицепа с грузом. Как рассказал эксперт издания Кирилл Милешкин, первый выезд с прицепом состоялся, и машина не подкачала.

Маршрут испытаний пролег на расстояние более сотни километров. При этом полная масса перевозимого груза измерялась несколькими сотнями килограммов – нагрузка для небольшого автомобиля более чем серьезная. Тем не менее, по словам Милешкина, Искра преодолела весь путь без видимых усилий. Двигатель и вариатор справлялись с задачей без заметного перенапряжения.

Вопреки опасениям некоторых автолюбителей, трансмиссия показала себя с лучшей стороны. Эксперт подчеркнул, что с вариатором нагрузка ощущается даже меньше, чем на машине с роботом – создается впечатление, что Искре ехать легче, чем того ожидаешь в подобных условиях.

Коробка не произвела негативного впечатления: не задирал обороты в «красную зону», не издавал неприятных запахов перегрева (чем иногда грешат некоторые аналоги) и в целом работала очень адекватно.

Благодаря увеличенному дорожному просвету кросс-версии при сцепке с прицепом не возникло никакой просадки кормы по высоте.

Так что, если вы планируете регулярно использовать Ладу Искру для буксировки прицепа – будь то поездки на дачу, перевозка стройматериалов и т.д., – выбор очевиден.

Кросс-версия в этом сценарии оказывается значительно практичнее и удобнее стандартной.