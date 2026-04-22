Ставим фаркоп на Искру — придется резать бампер?

«За рулем» рассказал, как установить фаркоп на универсал Lada Iskra SW Cross

Универсал Iskra SW Cross, поступивший на длительный тест-драйв в редакцию «За рулем», будет ездить с прицепом.

А это значит, нужно устанавливать фаркоп. Официально это разрешено: по документам, Искра может буксировать как оборудованный тормозами прицеп, так и прицеп без тормозов.

Эксперт Кирилл Милешкин рассказал, как именно тягово-сцепное устройство устанавливается на новинку АВТОВАЗа. По его словам, установка не потребовала каких-либо доработок – в частности, резать задний бампер не пришлось.

Фаркоп вместе с установкой под ключ обошелся нам в 22 тысячи рублей.

