«За рулем» оценил удобство Искры, но обратил внимание на нюанс с подстаканниками
Редакция «За рулем» недавно приобрела Ладу Искру, и журналисты уже делится первыми впечатлениями.
Александр Виноградов в целом остался доволен эргономикой новинки, отметив один небольшой, но любопытный нюанс для любителей кофе.
По словам Александра, с расположением руля и сидений в автомобиле полный порядок.
Сидеть в Искре ничуть не хуже, чем в Весте, и намного комфортнее, чем в Гранте или Логане.
Однако, будучи заядлым кофеманом, он обратил внимание на расположение подстаканников. С одной стороны, они есть, но инженерам, на его взгляд, стоило разместить их чуть ближе к передней консоли.
«Когда опущен передний подлокотник, стакан кофе просто не поднять», — поделился наблюдением Виноградов.
Впрочем, сам редактор называет это досадной мелочью: просчет крохотный, хотя и обидный. Его наверняка заметят те, кто привык брать с собой в дорогу стаканчик с любимым напитком. В остальном же Искра оставила приятное впечатление.
- «За рулем» можно читать и в MAX