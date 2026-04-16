«За рулем» оценил удобство Искры, но обратил внимание на нюанс с подстаканниками

Эксперт Виноградов: кофеману из‑за подлокотника в Искре не достать стакан

Редакция «За рулем» недавно приобрела Ладу Искру, и журналисты уже делится первыми впечатлениями.

Александр Виноградов в целом остался доволен эргономикой новинки, отметив один небольшой, но любопытный нюанс для любителей кофе.

По словам Александра, с расположением руля и сидений в автомобиле полный порядок. 

Сидеть в Искре ничуть не хуже, чем в Весте, и намного комфортнее, чем в Гранте или Логане.

Однако, будучи заядлым кофеманом, он обратил внимание на расположение подстаканников. С одной стороны, они есть, но инженерам, на его взгляд, стоило разместить их чуть ближе к передней консоли.

«Когда опущен передний подлокотник, стакан кофе просто не поднять», — поделился наблюдением Виноградов.

Впрочем, сам редактор называет это досадной мелочью: просчет крохотный, хотя и обидный. Его наверняка заметят те, кто привык брать с собой в дорогу стаканчик с любимым напитком. В остальном же Искра оставила приятное впечатление.

Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
16.04.2026 
