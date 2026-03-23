«Кривой» руль обошелся в 3000 рублей: как мы подправили тестовую Искру

Кирилл Милешкин: после корректировки схождения передних колес руль встал прямо

Новая Лада Искра едва успела покинуть дилерский центр, как преподнесла неприятный сюрприз.

Вместо того чтобы ехать прямо, машина настойчиво стремилась на встречную полосу, заставляя водителя постоянно доворачивать руль вправо.

Проблема обнаружилась уже на нулевом пробеге. Первым делом в эйфории от покупки редактор «За рулем» Кирилл Милешкин списал увод автомобиля влево на пресловутую весеннюю колейность или разницу в давлении шин. Однако проверка показала, что колеса накачаны одинаково – пусть и с перебором в 0,3 атмосферы. После приведения давления в норму ход машины стал мягче, но траектория движения осталась прежней.

Диагноз оказался очевидным: заводские ошибки в регулировке углов установки колес. Обратиться по гарантии не удалось – дилеры обычно идут навстречу только в первые минуты после выезда из салона, пока невозможно списать недочеты на эксплуатацию.

В итоге на пробеге всего 200 километров Искре потребовался визит в сервис, который обошелся почти в 3000 рублей.

