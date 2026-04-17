Этими «японцами» управлять приятнее, чем Porsche

Topspeed назвал 10 японских машин, которые управляются лучше Porsche 911

Немецкий спорткар Porsche 911, чья цена начинается от 120 тысяч долларов, давно воспринимается как образец управляемости. Однако, как считают авторы одного из автомобильных порталов, некоторые японские модели способны подарить куда больше эмоций от вождения, несмотря на выдающиеся качества и широкую линейку немецкой легенды.

Nissan GT-R: скорость и универсальность

Лидером рейтинга стал Nissan GT-R. Его 3,8-литровый битурбированный V6 развивает 565 лошадиных сил и 467 Нм крутящего момента, что позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. По мнению экспертов, это один из самых быстрых японских спорткаров в истории, который одинаково хорош и на обычной дороге, и на гоночном треке.

Toyota Supra и Acura NSX

Вернувшаяся после долгого перерыва Toyota Supra моментально завоевала популярность. Её козырь – редкая для современных спорткаров механическая коробка передач. Автомобиль хвалят за мощный турбодвигатель, комфортную для ежедневной эксплуатации подвеску и дерзкий характер. Правда, крупным водителям может быть тесно в салоне, а обзорность и удобство сидений в долгих поездках оставляют желать лучшего.

Acura NSX Type S представляет собой гибридный суперкар со среднемоторной компоновкой, создававшийся как прямой конкурент Ferrari. Эта модель, по словам журналистов, демонстрирует вершину японского инженерного искусства, сочетая передовые технологии, филигранную настройку и захватывающую динамику.

Специализированные модели: Subaru WRX STI и Mitsubishi Evo

Subaru WRX STI, хоть и не самый быстрый в списке, считается одним из самых азартных. Этот седан изначально создавался для раллийных трасс и бездорожья, что делает управление им невероятно увлекательным.

Mitsubishi Lancer Evolution (Evo) – это настоящий раллийный монстр в кузове седана. Полный привод, мощный турбомотор и агрессивные настройки позволяют ему уверенно держаться на любом покрытии. К минусам относят довольно бюджетное качество сборки, жёсткую подвеску и устаревшие технологии в салоне.

Классический драйв и роскошь

Nissan 370Z и его наследник Nissan Z объединены в одну категорию, предлагая классический заднеприводный драйв по доступной цене. Старшая модель с 3,7-литровым V6 (332 л.с.) разгоняется до «сотни» за 5,2 секунды, а современный Nissan Z с 3,0-литровым битурбо V6 (400 л.с.) делает это уже за 3,9 секунды.

Lexus LC 500 предлагает совершенно иной, роскошный подход. Стильный дизайн, богатый салон и плавная, податливая манера езды делают его идеальным спутником для длительных путешествий, где удовольствие важнее рекордного времени разгона.

Лёгкость и баланс

Особое место в японской культуре занимает Mazda RX-7. Её 1,3-литровый роторный двигатель с двумя турбинами выдаёт 276 л.с. и 217 Нм, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 4,8 секунды. Эта машина доказывает, что для настоящего веселья важны не столько «лошади», сколько лёгкость кузова и уникальный характер.

Пара близнецов Subaru BRZ и Toyota GR86, построенные на одной платформе, славятся своей образцовой управляемостью и отточенными повадками, радуя водителя в каждом повороте.

Замыкает список культовый родстер Mazda MX-5 Miata, выпускающийся уже более 30 лет. Он не может похвастаться мощностью или скоростью, но его безупречный баланс и управляемость ставят его в один ряд с такими автомобилями, как Porsche 911.