#
>
Эти хитрости помогут сэкономить бензин
Экономичный стиль вождения – это не про медленную езду, а про умение чувствовать инерцию машины и предвидеть обстановку на дороге. По словам руководителя автошколы «ОРЛАН» Владимира Покровского, именно манера управления, а не показания спидометра, может скорректировать аппетит автомобиля на десятки процентов. Главный секрет – динамическая стабильность, то есть максимальное сокращение резких циклов «газ-тормоз».

Профессионал отличается тем, что начинает замедляться заранее и плавно, часто вообще избегая полной остановки. «Чем меньше водитель совершает движений, тем более он опытный, – поясняет Покровский. – У такого водителя, который меньше разгоняется, меньше тормозит, расход топлива будет минимален. Залог успеха не маленькая скорость, а минимальное количество разгонов и торможений».

На деле экономия зависит не только от действий за рулём. На расход горючего серьёзно влияют аэродинамика и работа дополнительного оборудования. К примеру, кондиционер или багажник на крыше добавляют примерно по 10% к базовому потреблению. Открытые окна на высокой скорости тоже сильно портят обтекаемость, заставляя мотор работать интенсивнее.

Между прочим, даже пустой открытый багажник ухудшает аэродинамику, что на скоростях выше 80 км/ч может привести к перерасходу в 5-10%. Причём на таких скоростях использование климат-контроля часто оказывается выгоднее, чем езда с опущенными стёклами.

Технические нюансы и их влияние

Важно помнить и о технических мелочах, которые создают накопительный эффект. Снижение давления в шинах всего на 0,5 атмосферы повышает сопротивление качению, добавляя к расходу 3-5% и ускоряя износ резины. Современные инжекторные двигатели устроены так, что при движении накатом на передаче подача топлива полностью прекращается, а на «нейтрали» мотор продолжает потреблять горючее для поддержания холостого хода.

Автоэксперт Артём Николаев добавил, что разумная бережливость начинается с плавных манёвров, но не должна заканчиваться на них. «Некорректное октановое число топлива может вызвать нагар и перегрев, что в итоге сведёт на нет всю экономию от стиля вождения», – предупреждает специалист.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
17.04.2026 
