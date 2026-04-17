VW открыл продажи нового кроссовера, созданного совместно со Xpeng

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen ID. Unyx 08 официально вышел на китайский рынок, и это, пожалуй, самый радикальный шаг немецкого бренда в сторону местных вкусов. Машину разработали совместно с компанией Xpeng, и продавать её будут исключительно в Поднебесной – по цене от 229 900 до 289 900 юаней, что в пересчёте составляет примерно от 2,57 до 3,24 миллиона рублей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
Законопроект о продаже «красивых» номеров
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6

Внешность кроссовера – это гибрид европейской и китайской эстетики. Золотая декоративная полоса спереди и более четырёхсот программируемых светодиодов в передней оптике задают тон. Завершают образ колёса диаметром 20 или 21 дюйм, причём в максимальной комплектации их дополняют тормоза от Brembo.

Технические особенности и интерьер

Внутри вас встречает панорамная панель с двумя большими 14,96-дюймовыми экранами разрешения 2.4K. Всё это работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon SA8295P, а за «мозги» отвечают искусственный интеллект Z.AI и сервисы от Baidu. Комфорт на высоте: передние кресла можно настроить в 12 положениях и включить функцию массажа.

Что касается автономного вождения, то система соответствует уровню L2. Её «глазами» служат 11 камер, 3 радарных датчика и 12 ультразвуковых сенсоров, а вычислительная мощность достигает 1500 TOPS.

Характеристики двигателя и подвески

Покупателям предлагают два варианта: заднеприводный на 308 лошадиных сил или полноприводный с двумя моторами и отдачей в 496 «лошадей». Второй разгоняет тяжёлый кроссовер до сотни всего за 4,9 секунды. Под полом скрываются батареи ёмкостью 82 или 95 кВт·ч, которых хватает на 630-730 километров пути. Зарядить аккумулятор на 150 км можно буквально за пять минут.

Подвеска тоже не подкачала. За доплату можно получить двухкамерную пневматику с адаптивным контролем шасси DCC. Функция «магический ковёр» использует ИИ, чтобы заранее «просматривать» дорогу и настраивать демпфирование.

Пока что глобальных планов по экспорту этой модели нет – она создавалась строго «в Китае для Китая». Впрочем, в Россию ID. Unyx 08 вполне может попасть через схему параллельного импорта, как это уже происходит со многими другими новинками.

Volkswagen ID. Unyx 08
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
17.04.2026 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0