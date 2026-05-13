Популярные модели Honda уходят с рынка

Honda прекратит выпуск двух моделей, которые продаются и в России

На китайском рынке японский автопроизводитель Honda решил серьёзно перетрясти свой модельный ряд.

Как выяснило издание CarNewsChina, местные дилеры бренда уже перестали оформлять заявки на хэтчбеки Fit и кроссоверы ZR-V. Вдобавок к этому оставшиеся на складах гибридные седаны Accord e:PHEV и электрический e:NS1 сейчас активно распродают по сниженным ценам.

В России ситуация напрямую завязана на китайское производство. Дело в том, что хэтчбеки Fit и кроссоверы ZR-V китайской сборки на наш рынок поставляет компания «Мотор-Плейс», которая является официальным дистрибьютором Honda. Так что, как только японцы свернут выпуск этих моделей на своих заводах в КНР, для российских поклонников марки они тоже станут недоступны.

Среднекомпактный кроссовер ZR-V построен на платформе актуального Civic и занимает в модельной гамме Honda место ступенькой ниже, чем CR-V. При этом производство ZR-V налажено на совместном предприятии Honda- GAC, а его аналог, который называется HR-V, собирают на другой совместной площадке – Honda- Dongfeng.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:needpix.com
13.05.2026 
Фото:needpix.com
