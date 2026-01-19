Эти модели любят в такси — китайцы теснят корейцев на дорогах
В 2025 году традиционные фавориты в таксопарках еще сохраняют позиции, но состав списка моделей стремительно меняется.
По данным «АльфаСтрахования», Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем в российском такси. Анализ договоров ОСАГО показал, что дуэт Hyundai Solaris и Kia Rio по-прежнему формирует около 40% парка, подтверждая статус «рабочих лошадок» индустрии.
Однако главный тренд года – стремительное наступление китайских брендов. Если три года назад их доля не дотягивала и до одного процента, то сегодня уже 25% таксопарков укомплектованы машинами из Китая. Наиболее заметны на дорогах модели Haval Jolion, JAC J7 и Kaiyi E5. При этом европейские производители практически исчезли из рейтинга, уступая место новым игрокам с Востока.
Как отметили в «АльфаСтраховании», автопарк такси активно обновляется, становясь разнообразнее. Китайские автомобили не только наращивают долю, но и демонстрируют динамику внутри сегмента, так как появляются новые марки и модели, быстро завоевывающие спрос. Эта тенденция полностью отражает общее расширение присутствия китайских брендов на российском рынке.
Самые популярные модели такси в РФ (ТОП-10)
|
№
|
Модель автомобиля
|
Доля
|
1
|
Hyundai Solaris
|
21%
|
2
|
Kia Rio
|
19%
|
3
|
Lada Granta
|
17%
|
4
|
Volkswagen Polo
|
15%
|
5
|
Renault Logan
|
10%
|
6
|
Haval Jolion
|
8%
|
7
|
Lada Vesta
|
4%
|
8
|
Skoda Rapid
|
4%
|
9
|
JAC J7
|
3%
|
10
|
Kaiyi E5
|
3%
