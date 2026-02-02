#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобиль из-за рубежа: как выгода может превратиться в миллионные риски
5 февраля
Автомобиль из-за рубежа: как выгода может превратиться в миллионные риски
Эксперты: каждая вторая ввезенная машина может...
Эксперты рассказала, на сколько подорожали автомобили в январе
5 февраля
Эксперты рассказала, на сколько подорожали автомобили в январе
Авто.ру Бизнес: средняя цена нового китайского...
От Москвы до окраин: как будет работать платный въезд в города
5 февраля
От Москвы до окраин: как будет работать платный въезд в города
Будущие платные зоны в городах получили...

Волга 2026 года уже на пути к конвейеру — подробности

Марка Geely выступила партнером по возрождению марки Волга

Весной 2024 года в России показали три машины под возрожденной маркой Волга. Седан С40, кроссоверы К30 и К40 представляли собой китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z соответственно.

Рекомендуем
Волга — какой она могла быть (включая масл-кары и внедорожные версии)

На тот мсё выглядело убедительно: эти модели и тогда не продавались в РФ, и сейчас не представлены на российском рынке, а поменяли машинам не только эмблемы, но и бамперы с решетками радиатора. Однако после единственного показа проект заглох – китайцы отказались от сотрудничества, испугавшись широкой огласки.

Но от идеи возрождения Волги не отказались, хоть и пошли по иному, «тихому» пути. Публично автомобили еще не показали, однако запустили процесс их сертификации. Это снова седан и два кроссовера, но с другими индексами: С50, К40 и К50. И теперь партнер нижегородцев – марка Geely.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

До конца года ОТТС успели получить две «пятидесятки». Из документов следует, что седан – это Geely Preface, а кроссовер – Geely Monjaro. Причем для первого прописан не только 200‑сильный двигатель, с которым Preface продается у нас, но и 150‑сильный того же объема 2.0.

Geely Preface (Волга С50)
Geely Preface (Волга С50)

У Monjaro никаких изменений: 238 л.с., 8‑ступенчатый автомат и полный привод.

Geely Monjaro (Волга К50)
Geely Monjaro (Волга К50)

Рекомендуем
Эта Волга так и не пошла в народ — и вот почему

Волга С40 еще не получила ОТТС, зато засветилась в интернете на шпионских снимках: это Geely Atlas последнего поколения. Все машины – на одной ­платформе.

Других подробностей пока нет. Однако пройденная сертификация свидетельствует об активной работе.

Если всё пойдет по плану, Волги стоит ожидать в продаже в этом году.

  • Все важные особенности кроссовера Geely Monjaro перечислены тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 11180
02.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
+5