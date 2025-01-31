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Волга — какой она могла быть (включая масл-кары и внедорожные версии)

Горьковский автозавод преуспел в выпуске коммерческих автомобилей, но многие поклонники российского автопрома скучают по легковым Волгам.

В 2017 году были разговоры, что ГАЗ может возродить бренд Волга, но заслуженное имя прочат не новой легковушке, а легкой коммерческой модели, которая будет компактнее ГАЗелей.

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Тогда о больших седанах и речи не было, хотя многие эксперты до сих пор считают, что новая легковая Волга могла бы иметь успех при условии, что ее потребительские характеристики окажутся на уровне западных аналогов, а дизайн сохранит черты классической модели советского периода.

Но вот в 2024 году заговорили и о седанах. Делать их собирались в партнерстве с китайскими автопроизводителями. Пока по этому вопросу тишина.

Тем временем, свое видение новой Волги предложил 3D-моделист Сергей Баринов, и его работы на тему реинкарнации Волги мы собрали в галерее.

Седан Волга
Седан Волга
Седан Волга
Седан Волга
Седан Волга
Лимузин Волга
Лимузин Волга
Лимузин Волга
Лимузин Волга
Лимузин Волга
Универсал Волга
Универсал Волга
Универсал Волга
Универсал Волга
Масл-кар Волга
Масл-кар Волга
Универсал повышенной проходимости Волга
Универсал повышенной проходимости Волга
Универсал повышенной проходимости Волга
Универсал повышенной проходимости Волга
Седан повышенной проходимости Волга
Седан повышенной проходимости Волга
Седан повышенной проходимости Волга
Седан повышенной проходимости Волга
Седан Волга
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Количество просмотров 136
31.01.2025 
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