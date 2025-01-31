Волга — какой она могла быть (включая масл-кары и внедорожные версии)

Горьковский автозавод преуспел в выпуске коммерческих автомобилей, но многие поклонники российского автопрома скучают по легковым Волгам.

В 2017 году были разговоры, что ГАЗ может возродить бренд Волга, но заслуженное имя прочат не новой легковушке, а легкой коммерческой модели, которая будет компактнее ГАЗелей.

Тогда о больших седанах и речи не было, хотя многие эксперты до сих пор считают, что новая легковая Волга могла бы иметь успех при условии, что ее потребительские характеристики окажутся на уровне западных аналогов, а дизайн сохранит черты классической модели советского периода.

Но вот в 2024 году заговорили и о седанах. Делать их собирались в партнерстве с китайскими автопроизводителями. Пока по этому вопросу тишина.

Тем временем, свое видение новой Волги предложил 3D-моделист Сергей Баринов, и его работы на тему реинкарнации Волги мы собрали в галерее.

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