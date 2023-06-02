Выпуск Волги возродят – первые подробности

«Группа ГАЗ» обсуждает возобновление выпуска Волги с привлечением российского технологического партнера в 2024 году.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, освоение новой модели занимает 8-9 месяцев, и на данный момент ведется поиск технологического партнера, которым должна стать российская компания.

«К следующему лету, я думаю», — добавил Мантуров, отвечая на вопрос о том, когда может быть перезапущено производство моделей.

О возрождении модели Волгавпервые заговорили в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума. Помимо Волги разговоры велись и о возможном перерождении «Победы» в современном обличье.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: ТАСС

Фото: https://vk.com/gazautomobiles