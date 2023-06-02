Выпуск Волги возродят – первые подробности
«Группа ГАЗ» обсуждает возобновление выпуска Волги с привлечением российского технологического партнера в 2024 году.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, освоение новой модели занимает 8-9 месяцев, и на данный момент ведется поиск технологического партнера, которым должна стать российская компания.
«К следующему лету, я думаю», — добавил Мантуров, отвечая на вопрос о том, когда может быть перезапущено производство моделей.
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О возрождении модели Волгавпервые заговорили в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума. Помимо Волги разговоры велись и о возможном перерождении «Победы» в современном обличье.
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Источник: ТАСС
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